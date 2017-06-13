Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

12 июня «Питтсбург Пингвинз» стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2016/17, победив в шестом матче финальной серии «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:0.
«Пингвинз» выиграли Кубок Стэнли в пятый раз в истории (1991, 1992, 2009, 2016, 2017), а российский форвард Евгений Малкин завоевал трофей в третий раз в карьере.
С особым рвением команду поддерживали жёны и подруги хоккеистов «Питтсбурга». Девушки отправились на шестой матч финала с «Предаторз» в Нэшвилл, где со своими спутниками отметили чемпионство.
Жёны и подруги игроков «Питтсбурга» на шестом матче финала Кубка Стэнли.
Кристина, подруга Мэттью Мюррея
Бруклин, подруга Скотта Уилсона
Морин, жена Криса Куница
Анна, жена Евгения Малкина
Алексис, подруга Тома Кюнхакля
Элла, подруга Чада Руведела
Джордан, подруга Конора Шири
Келси, подруга Брайана Раста
Аманда, подруга Деррика Пуйо
Кэтрин, жена Криса Летанга