Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

«Питтсбург» пятый раз в истории выиграл Кубок Стэнли. Представляем вам жён и подруг хоккеистов чемпионской команды 2017 года.

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.

12 июня «Питтсбург Пингвинз» стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2016/17, победив в шестом матче финальной серии «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:0.



«Пингвинз» выиграли Кубок Стэнли в пятый раз в истории (1991, 1992, 2009, 2016, 2017), а российский форвард Евгений Малкин завоевал трофей в третий раз в карьере.



С особым рвением команду поддерживали жёны и подруги хоккеистов «Питтсбурга». Девушки отправились на шестой матч финала с «Предаторз» в Нэшвилл, где со своими спутниками отметили чемпионство.



Жёны и подруги игроков «Питтсбурга» на шестом матче финала Кубка Стэнли.

Кристина, подруга Мэттью Мюррея

Бруклин, подруга Скотта Уилсона

Морин, жена Криса Куница

Анна, жена Евгения Малкина

«Малкин — 101-й в НХЛ». Как «Питтсбург» отмечал чемпионство Кросби с семьёй, селфи на льду, Малкин с Кастеровой, брызги шампанского и хаос в чемпионской раздевалке «Питтсбурга» — в обзоре соцсетей.

Алексис, подруга Тома Кюнхакля

Элла, подруга Чада Руведела

Джордан, подруга Конора Шири

Келси, подруга Брайана Раста

Аманда, подруга Деррика Пуйо

Кэтрин, жена Криса Летанга