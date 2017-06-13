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Жёны и подруги хоккеистов «Питтсбург Пингвинз»
Фото: instagram.com/chrissirignano/
Текст: Дарья Тубольцева

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

«Питтсбург» пятый раз в истории выиграл Кубок Стэнли. Представляем вам жён и подруг хоккеистов чемпионской команды 2017 года.
13 июня 2017, вторник. 13:00. Хоккей
«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли
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12 июня «Питтсбург Пингвинз» стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2016/17, победив в шестом матче финальной серии «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:0.

«Пингвинз» выиграли Кубок Стэнли в пятый раз в истории (1991, 1992, 2009, 2016, 2017), а российский форвард Евгений Малкин завоевал трофей в третий раз в карьере.

С особым рвением команду поддерживали жёны и подруги хоккеистов «Питтсбурга». Девушки отправились на шестой матч финала с «Предаторз» в Нэшвилл, где со своими спутниками отметили чемпионство.

Жёны и подруги игроков «Питтсбурга» на шестом матче финала Кубка Стэнли.

Кристина, подруга Мэттью Мюррея

Бруклин, подруга Скотта Уилсона

Морин, жена Криса Куница

Анна, жена Евгения Малкина

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Алексис, подруга Тома Кюнхакля

Элла, подруга Чада Руведела

Джордан, подруга Конора Шири

Келси, подруга Брайана Раста

Аманда, подруга Деррика Пуйо

Кэтрин, жена Криса Летанга

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Крис Летанг Мэттью Мюррей Кубок Стэнли Фото
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