6 лучших игроков, которые могут достаться «Вегасу» на драфте расширения НХЛ

10 дней остаётся до драфта расширения, когда новый клуб НХЛ будет набирать себе состав. Кто будет самой желанной добычей для «рыцарей»?

17 июня все 30 клубов Национальной хоккейной лиги должны будут подать свои списки защищённых хоккеистов. Те игроки, которые не попали в эти листы, будут доступны для выбора «Вегасом», и правила защиты были сформулированы лигой достаточно жёстко. Все хоккеисты, в контракте которых есть пункты о невозможности обмена (NTC) или перемещения (NMC), в обязательном порядке должны быть защищены. Формировать список можно по схеме «3 защитника, 7 форвардов и 1 вратарь» либо «8 полевых и 1 голкипер». Незащищённый голкипер должен быть на контракте на сезон-2017/18 или должен быть ограниченно свободным агентом, а игроки, проводящие свой первый или второй профессиональный сезон, на драфт расширения не выходят. С 18 по 20 июня генменеджер «Голден Найтс» Джордж Макфи будет делать выбор, а 21 июня он будет оглашён, и состав новой команды будет сформирован. Кто же имеет наиболее высокие шансы переехать в Неваду?

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Новость о том, что 32-летний голкипер «Пингвинз» отказался от пункта, запрещающего обмен, была обнародована только сейчас, но сам отказ произошёл ещё в феврале, до дедлайна. «Питтсбург» сделал ставку на Мэтта Мюррея, что не стало откровением, а Марку-Андре с огромной долей вероятности предстоит продолжить свою карьеру в «Вегасе». Для клуба это весьма удачный выбор, поскольку у трёхкратного обладателя Кубка Стэнли большой опыт, он имеет в запасе ещё четыре-пять хороших сезонов, его $ 5,75-миллионный контракт достаточно разумен, да и характера Флёри не занимать.



Другое дело, что кроме «Вегаса» на Марка-Андре есть другие претенденты, главный из которых – «Калгари», чьи мучения с вратарской проблемой длятся уже достаточно долго. Флёри сватали в стан «Флэймз» на протяжении всего сезона, поскольку ни Чед Джонсон, ни Брайан Эллиотт не наработали на статус первого номера «огоньков». «Мы открыты для любых вариантов. Я не исключаю ни одного из возможных сценариев», — так отозвался про своих вратарей генеральный менеджер «Флэймз» Брэд Треливинг, который вряд ли будет ждать, пока очередной юный талант Джон Гиллис «дозреет» до позиции первого номера. Таким образом, нельзя исключать вариант, при котором «Вегас» не станет окончательной точкой путешествия для Флёри, а после драфта расширения последует ещё один обмен.

н. Якоб Сильверберг («Анахайм»)

«Утки» оказались в очень непростой ситуации, при которой команде придётся так или иначе расставаться с сильным хоккеистом. После великолепного сезона, выданного Рикардом Ракеллем (32 гола), «Анахайм» просто обязан его защитить, что вынуждает вытеснить Сильверберга за пределы списка. Швед универсален и весьма полезен для команды: этот правый крайний завершил сезон на четвёртом месте в «Дакс» по очкам (48), забил больше голов, чем признанный снайпер Кори Перри (23), и играл по 18 минут в среднем за матч. Для «Вегаса» он вполне может стать кандидатом на пост лучшего бомбардира, но, даже если этого не случится, 26-летний нападающий с контрактом в $ 3,7 млн станет настоящей находкой.

Российский центрфорвард «Тампы» не так часто становится героем у прессы, но его универсализм и польза для команды от этого никак не страдают. Наместников может сыграть и в центре, и на фланге, готов отрабатывать в обороне и бороться у бортов. Кроме этого, как почти любой европеец, обладает «мягкими» руками и неплохим броском, что делает Влада весьма привлекательной добычей для «Голден Найтс». Перспективы Наместникова в «Тампе» достаточно туманны: скромный контракт ($ 1,9 млн) будет действовать ещё один сезон, а в список защищаемых он легко может не войти, если ветеран Кэллахэн не откажется от своего NMC.

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У Джорджа Макфи нет предубеждений по отношению к российским хоккеистам, и пройти мимо кандидатуры Наместникова он вряд ли сможет, поскольку соотношение цены и качества у Владислава давно привлекает многих специалистов.

н. Михаэль Грабнер («Рейнджерс»)

Австрийский форвард – один из самых интересных нападающих, которые могут быть доступны для «Вегаса». Лучший снайпер «Рейнджерс» смог возродить свою карьеру после неудачного сезона в «Торонто», а его 27 голов стоили «синерубашечникам» лишь $ 1,65 млн зарплаты. Другое дело, что «рыцари» могут соблазниться финским голкипером «Рейнджерс» Антти Раантой, который является одним из лучших «вторых номеров» в лиге, и тогда Грабнер наверняка останется на Бродвее, поскольку брать сразу двух хоккеистов из одной команды «Вегас» права не имеет.

30-летний защитник может добавить «Вегасу» необходимого опыта и лидерских качеств. Ветеран сборной США смог переломить собственное движение вниз и после неудачного позапрошлого сезона ("-16" по показателю полезности) сыграл намного лучше (+21). Летом 2018 года он может стать неограниченно свободным агентом, и в «Коламбусе» ему вряд ли светит место в первой паре, поскольку лидерские позиции обороны прочно заняты Заком Веренски и Сетом Джонсом. В стане «Голден Найтс» Джонсон вполне способен стать одним из лидеров.

з. Тревор Ван Римсдайк («Чикаго»)

25-летний защитник «Блэкхоукс» провёл лучший сезон в карьере. Игрок третьей пары «Чикаго» смог набрать 16 (5+11) очков и «+17» в 58 матчах, а в стане «Вегаса» ему по силам пробиться как минимум в топ-4. После окончания сезона-2017/18 Ван Римсдайку предстоит требовать от руководства солидного повышения (нынешний контракт – $ 825 тыс.), а у «ястребов» уже наблюдаются серьёзные проблемы с потолком зарплат. Возможно, что боссу «Чикаго» Стэну Боумэну удастся что-то придумать для сохранения перспективного оборонца, но времени для сделки остаётся совсем немного.