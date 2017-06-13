Безнадёга или затишье перед бурей? Что происходит с московским «Динамо»

Чем больше молчания – тем сильнее накаляется обстановка. Из московского «Динамо» и КХЛ до сих пор не поступило никаких серьёзных официальных новостей относительно дальнейшей судьбы легендарной московской команды. Президент лиги Дмитрий Чернышенко на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил журналистам, что динамовскому бренду не дадут пропасть с хоккейной карты. Также стало известно, что документы и гарантии в КХЛ на следующий сезон поданы от юрлица ООО ХК «Динамо-Москва». Совершенно другой организации, не той, гендиректором которой является Андрей Сафронов. ООО ХК «Динамо-Москва» — полностью подконтрольная Центральному совету структура. Руководству того самого ВФСО, с которым у Андрея Сафронова не заладились отношения.

Мыльный пузырь вот-вот лопнет. Как клубы КХЛ живут не по средствам «Динамо» с долгом 2 млрд – не единственный клуб, который живёт не по средствам. Почему в КХЛ тратят больше, чем могут себе позволить?

Сам Сафронов, заявлявший о рейдерском захвате, тоже стал придерживаться выжидательной тактики, так как после обысков в офисе и прошедшей в СМИ информации о возможном возбуждении уголовного дела уже и не знаешь, о чём думать и что делать. Понять Сафронова можно, ведь он в определённой степени стал заложником сложившейся ситуации, а отдавать власть при первых же попытках давления – не в его стиле. Этот человек будет бороться до конца. Да и кто добровольно захочет уходить с такого места?

Как генменеджер, Сафронов добился серьёзных успехов: и в сборной России, выиграв золотые и серебряные медали мировых первенств, и в «Динамо», завоевав с бело-голубыми два подряд Кубка Гагарина. Послужной список солидный, не каждому управленцу суждено пройти такой карьерный путь. Но сразу после пражского финала Сафронова убрали из национальной команды. Теперь серьёзно ослабли и клубные позиции функционера.



Вопросов относительно ситуации вокруг «Динамо» накопилось столько, что всё это постепенно становится похоже на безнадёгу или затишье перед бурей. Вопросы есть к обеим сторонам конфликта, ведь нынешнее положение клуба бьёт по его репутации, усиливает панику среди болельщиков и серьёзно тормозит работу, а её давно пора начинать. Да-да, подготовка к сезону-2017/18 должна начинаться уже сейчас и постепенно идти полным ходом, без сбоев. Билетная и абонементная программы, планирование межсезонных сборов и матчей, объявления о подписании контрактов с новичками. Однако совет директоров КХЛ до сих пор не рассмотрел предоставленных документов и не вынес решения. Наступил ступор.



Тем временем в клубе до сих пор не погасили задолженности за прошлый сезон, а они составляют порядка 728 млн рублей. Сумма приличная, хоккеисты и персонал продолжают ждать, динамовский фарм и чемпион ВХЛ «Динамо» из Балашихи может прекратить существование, а некоторых штатных офисных сотрудников, по нашей информации, отправили во внеплановые отпуска. Вынужденная мера. Опять же, кто будет погашать имеющиеся задолженности? Деньги от генерального спонсора – банка ВТБ – у ЦС ВФСО «Динамо» есть. Выделялись они как на футбольную, так и на хоккейную команды. Футбольная находится под полным контролем Центрального совета, и там проблем подобного плана нынче нет. До хоккейной же, по всей видимости, финансовые средства не доходят. Сафронову и его структуре – АНО ОХК «Динамо-Москва» – перестали доверять, заявляя, что она неэффективно расходует деньги. Отсюда и накопившиеся долги. Платить зарплату сотрудникам Сафронову попросту нечем, его поставили в тупик. Континентальная лига уже вынесла предупреждение всем командам, что в случае невыполнения обязательств до 1 июля на клубы будет наложен штраф в размере 20% от суммы долгов.

ОХК-2 как спасение. Почему «Динамо» нужно объединиться с «Витязем» Войну за власть, обыски и финансовые проблемы «Динамо» может прекратить только слияние с «Витязем», которое становится всё реальнее.

Постепенно начинают ползти слухи, что московское «Динамо» может пропустить следующий сезон. Ситуация осложняется ещё и тем, что на балансе у нового юрлица нет ни одного хоккеиста, профессионального сотрудника хоккейного клуба или тренера. Все они значатся в АНО ОХК «Динамо-Москва». У тех, кто подал документы в лигу, есть деньги, но банально некого выпускать на лёд. Осталось разве что самим встать в ворота или на точку вбрасывания. В таком случае действительно есть резон сперва привести в порядок неотложные дела, а уже затем заявляться на турнир. Другой вариант – лига упростит процедуру передачи активов от одного юрлица другому, переписав всех хоккеистов и персонал из АНО в ООО. С офисными сотрудниками в таком случае будет сложнее, их могут просто сократить и поставить своих людей.

Ходили и другие слухи – об объединении «Динамо» с «Витязем» и Михаиле Головкове с Александром Медведевым в руководстве. Этот вариант моментально отмели в подольской команде, заявив, что «витязи» активно работают и готовятся к новому сезону и ни о каком объединении не может быть и речи. Ведь в данной ситуации, что очевидно, пострадавшей стороной будет именно «Витязь». В Подольске наконец-то всерьёз полюбили хоккей, создали боеспособный коллектив, впервые в истории КХЛ вышли в плей-офф, а тут такое. «Динамо» со своими традициями и авторитетом поглотит скромный клуб из Подмосковья.



Осталось дождаться 14 июня. Именно в среду может проясниться дальнейшая судьба динамовцев. Если, конечно, в высшем руководстве не перенесут рассмотрение вопроса на другое время. Но переносить уже некуда, цейтнот усиливается.

Если опрос не грузится, вы можете проголосовать по ссылке.