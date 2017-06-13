Евротур набирает вес. Сборная Канады может приехать в Россию

Канада может принять участие в Кубке Первого канала, Бек стал игроком «Автомобилиста», а Ковальчук оправился от травмы – в итогах дня.

Сборная Канады может приехать на Кубок Первого канала

Сборные Канады и Швейцарии примут участие в Кубке Карьяла — первом этапа Евротура сезона-2017/18. Эти же команды смогут принять участие и в российском этапе – Кубке Первого канала, который состоится в декабре 2017 года.

«Мы ведём переговоры с канадцами, чтобы они сыграли на Кубке Первого канала. Но пока ответа нет, у них небольшая накладка, поэтому мы рассматриваем вариант сыграть с ними один товарищеский матч перед турниром. Кроме этого, они будут участвовать в предсезонном турнире в Сочи, и мы уже позвали их на турнир имени Пучкова в Санкт-Петербург.

Что касается названия нашего этапа Евротура, у нас с руководством Первого канала отличные отношения. Во время чемпионата мира рейтинги хоккея были очень высокими даже во время матчей с не самыми топовыми соперниками, мы очень плодотворно поработали вместе», — сказал «Чемпионату» первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Теперь обыграем? Канада преследует Россию, заявившись на Кубок Карьяла Сборные Канады и Швейцарии сыграют на Кубке Карьяла – 2017. У Олега Знарка появился очередной шанс наконец-то обыграть «кленовых листьев».

Бек стал пятым легионером «Автомобилиста»

Состав «Автомобилиста» пополнил канадский нападающий Тейлор Бек. Контракт рассчитан на один год. Основную часть прошлого сезона форвард выступал за фарм-клуб «Эдмонтон Ойлерз» и вошёл в символическую пятёрку АХЛ, набрав 66 (19+47) очков в 56 матчах. В АХЛ новичок уральской команды сыграл 315 матчей, набрав 235 (82+153) очков. В НХЛ на счету игрока 23 (11+12) очка в 97 матчах.

Ковальчук восстановился от травмы

Нападающий Илья Ковальчук восстановился после операции в связи с травмой колена и готов к тренировкам, сообщил агент игрока Юрий Николаев. «Илья полностью восстановился после операции. Он на сто процентов готов к любым тренировкам», — цитирует агента хоккеиста ТАСС.

Контракт Ковальчука со СКА истёк 30 апреля. По словам Николаева, с будущим клубом хоккеист определится в ближайшее время. Ковальчук выиграл с питерской командой два кубка Гагарина. В НХЛ хоккеист доходил до финала розыгрыша Кубка Стэнли. На уровне КХЛ хоккеист провёл 299 матчей и набрал в них 297 очков. В НХЛ на счету Ковальчука 848 матчей и 843 очка.

Верек перейдёт в «Куньлунь»

Нападающий Этан Верек может пополнить состав китайской команды Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар». Об этом стало известно «Чемпионату». 26-летний канадский нападающий большую часть сезона провёл в Американской хоккейной лиге в составе «Техас Старз» — 27 очков в 55 матчах. Верек в общей сложности провёл на уровне Американской хоккейной лиги 331 матч и набрал 120 очков.

Шведские победители ЧМ поделились премиями

Игроки сборной Швеции, завоевавшие золотые медали чемпионата мира по хоккею 2017 года, решили поделиться премией с хоккеистами, не попавшими в окончательный состав на турнир, сообщает Aftonbladet.

ИИХФ выделила сборной Швеции 10 млн крон за победу на турнире. Эти деньги пойдут на развитие хоккея в стране. Кроме того, за золотую награду ЧМ игроки сборной получили в общей сложности 3,1 млн крон от Федерации хоккея Швеции.

Николаев: Илья Ковальчук полностью восстановился после операции. Он на сто процентов готов к любым тренировкам

Капитан команды и его ассистенты — Джоэль Лундквист, Виктор Хедман и Габриэль Ландеског — решили распределить деньги среди всех хоккеистов, включая тех, кто не попал в окончательный состав на турнир. 25 человек, завоевавших золото, получат по 120 тыс. крон, ещё 120 тыс. разделят между Калле Розеном, Марио Кемпе и Никласом Сведбергом.

«Югра» начала набирать легионеров

«Югра» заключила односторонний контракт на один сезон с защитником Тууккой Мянтюля, сообщается на официальном сайте КХЛ. Тем самым хантымансийцы отказались от запрета на легионеров в своём клубе.

36-летний Мянтюля в прошедшем сезоне выступал в составе «Куньлунь Ред Стар». Он провёл 57 матчей регулярного чемпионата, набрав 24 (10+14) балла за результативность при показателе полезности "-2", а также четыре игры в плей-офф, отметившись двумя заброшенными шайбами и пятью голевыми передачами. Ранее Мянтюля выступал за «Медвешчак», «Амур», новокузнецкий «Металлург» и «Нефтехимик». В КХЛ на его счету 89 (26+63) очков в 225 матчах.