Свечников – король АХЛ! Новый русский стучится в двери «Детройта»

Жизнь порой бывает весьма иронична. В то время когда в России набирают обороты патриотические настроения, всё чаще звучат речи о возвращении наших хоккеистов на родину, а Кубок Гагарина берёт базовый клуб сборной, за океаном наши легионеры доказывают свою состоятельность. Причём на всех уровнях, какие только возможны. И победа Евгения Малкина с «Питтсбургом» в розыгрыше Кубка Стэнли – это только верхушка айсберга.

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.

Ещё до того как Малкин примерил третий чемпионский перстень, встав в один ряд с Сергеем Фёдоровым, Игорем Ларионовым и Сергеем Брылиным, Мемориальный кубок взял Михаил Сергачёв. Наш защитник, начинавший сезон в основе «Монреаля», провёл ещё один сезон в юниорской лиге, который почти наверняка станет для него последним. На прощание с молодёжным хоккеем Сергачёв, ментально и физически созревший до НХЛ, взял главный трофей.

Мало кто знает, но свой чемпион есть у нас и в ECHL. Сергей Бойков, права на которого принадлежат «Колорадо», большую часть сезона провёл в фарм-клубе «лавин», но из-за того что «Сан-Антонио» не вышел в плей-офф, отправился на этаж ниже. То, что, на первый взгляд, казалось обычной возможностью продлить сезон, обернулось первым в карьере трофеем. 21-летний хабаровчанин не только помог «Колорадо Иглс» впервые в истории выиграть Кубок Келли, но и стал вторым по результативности защитником своей команды.

Ну а 13 июня к Малкину, Сергачёву и Бойкову присоединился ещё один русский чемпион — Евгений Свечников. Проспект «Детройта» принял непосредственное участие в завоевании Кубка Колдера, который покорился «грифонам» второй раз за пять лет. Тогда, в 2013-м, за «Гранд Рэпидс» блистали Петр Мразек, Томаш Татар, Густав Нюквист и многие другие, кто сейчас определяет игру «Ред Уингз». Есть все основания полагать, что и Свечников с партнёрами через год-другой возьмут штурмом НХЛ.

Не стоит недооценивать достижение Свечникова. Россиян, выигравших главный трофей АХЛ, можно пересчитать по пальцам. Это Тимофей Шишканов, Юрий Буцаев, Алексей Васильев, Вадим Шарифьянов, Роман Оксюта, Сергей Гончар и Кирилл Сафронов. Именно Сафронов, выигравший Кубок Колдера в 2004 году в составе «Чикаго Вулвз», был последним россиянином, которому покорялся этот трофей. Он же – единственный хоккеист из России, который выигрывал Колдера дважды. Только спустя 13 лет соотечественнику Сафронова удалось покорить вторую по силе североамериканскую лигу.

В финале «Гранд Рэпидс» Свечникова обыграли «Сиракьюз», являющийся фарм-клубом «Тампы». В последние годы между «Ред Уингз» и «Лайтнинг» сложились особые взаимоотношения, а виной тому постоянные встречи на разных уровнях, будь то плей-офф НХЛ или АХЛ. На этот раз «Тампа» и «Детройт» синхронно оказались за бортом розыгрыша Кубка Стэнли, зато их фармы сыграли за себя и за старших товарищей. На то, чтобы прикоснуться к Кубку Колдера, «грифонам» потребовалось шесть матчей финальной серии.

В плей-офф Свечников стал только восьмым бомбардиром своей команды, но каждый из тех, кто обогнал его по статистике, старше нашего форварда.

Свечникова вряд ли можно отнести к героям финала. В шести играх против «Сиракьюза» он может похвастаться всего одной шайбой, а матч, который принёс «Гранд Рэпидс» кубок, и вовсе закончил с «-2» по показателю полезности. Однако вряд ли бы «грифоны» добрались до финала, не будь в их составе беззубого русского парня. Вплоть до решающей серии сезона Свечников забивал важные шайбы и уверенно шёл по графику «очко за игру». В итоге с 12 (5+7) очками в 19 играх плей-офф он стал восьмым бомбардиром своей команды.

Кого-то, быть может, не впечатлит такая статистика. Мол, если ты стучишься в двери команды НХЛ, то в фарм-клубе должен быть на голову выше всех. Это правда, но только отчасти. Во-первых, «Гранд Рэпидс» — одна из самых укомплектованных команд АХЛ. Пробиться в ведущие звенья, не говоря уже о том, чтобы стать лучшим бомбардиром, здесь гораздо сложнее, чем в иных фарм-клубах. Во-вторых, и это главное, Свечников в этом розыгрыше Кубка Колдера был одним из самых молодых игроков «Гранд Рэпидс». И никто из его ровесников даже близко не показал такой зрелой игры, как воспитанник «Ак Барса».

«Свечников – один из тех проспектов, что были у меня за годы работы в АХЛ, кто созрел в игрока быстрее остальных. Это его заслуга. Он работает над своей игрой. Ему нравится приезжать на каток. Он всегда стремится получить обратную связь от тренеров и воспользоваться ей. Всё это произошло в течение одного сезона. И гораздо быстрее, чем со многими другими. Вначале я думал: «Боже мой, как заставить этого парня играть правильно?». Но он много работал, мы были терпеливы, и уже после Рождества он вышел на другой уровень», — лестно отзывается о Свечникове главный тренер «Гранд Рэпидс» Тодд Нельсон.

Первораундники «Детройта» Энтони Манта и Дилан Ларкин уже вовсю играют в НХЛ. Свечников должен стать следующим.

В плей-офф Свечников стал только восьмым бомбардиром своей команды, но каждый из тех, кто обогнал его по статистике, старше нашего форварда. Скажем, Эрику Танджарди уже 28 лет, а Бену Стриту и вовсе 30. Ни у того, ни у другого нет ровным счётом никаких энхаэловских перспектив. А вот то, как Свечников провёл вторую половину сезона, делает его реальным кандидатом на повышение. Джефф Блэшилл, скорее всего, будет выбирать из четвёрки форвардов, среди которых MVP плей-офф Тайлер Бертуцци, Мартин Фрх, лучший бомбардир «грифонов» Томаш Носек и, собственно, Свечников.

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«Свечников стремительно развивается, он здорово проводит сезон в «Гранд Рэпидс» и уверенно выглядел в дебютных играх за «Детройт». Не могу сказать, готов ли он на постоянной основе играть в НХЛ уже в следующем сезоне. Пробиться в первую команду будет непросто, для этого придется серьёзно поработать, но у него есть все шансы», — говорил в начале мая о своём российском проспекте главный тренер «Детройта».

Если Блэшилл проигнорирует успешное выступление Свечникова в АХЛ, сезон-2017/18 станет первым за долгие годы, который «Детройт» начнёт без единого русского игрока в составе.

Каковы же шансы Свечникова пробиться в состав «Ред Уингз» по сравнению с другими героями этого розыгрыша Кубка Колдера? За Евгения говорит его возраст: Бертуции – 22, Фрху – 23, Носеку – 24, тогда ка нашему форварду всего 20 лет. Очевидно, что при прочих равных предпочтение стоит отдавать более молодому игроку, который ещё не вышел на свою проектную мощность. Ещё один аргумент в пользу Свечникова – высокий выбор на драфте. Кто бы что ни говорил, а в НХЛ твой пик имеет значение. По крайней мере, на первых порах, когда место в составе выдают авансом. Никто из конкурентов россиянина не был выбран в первом раунде. Тогда как другие первораундники «Детройта» Энтони Манта и Дилан Ларкин уже вовсю играют в НХЛ. Свечников должен стать следующим.

В таланте Свечникова никогда не было сомнений. В 2013 году на юниорском чемпионате мира в Сочи он был единственным игроком 1996 года рождения, что говорит о многом. Спустя два года он приехал в составе «Кейп-Брэтон» в Уфу на молодёжный Кубок мира. Чуть ли не впервые увидев партнёров, и только-только восстановившись после травмы, Свечников был на голову выше большинства участников турнира. Чёрное пятно в его карьере – МЧМ-2016, когда за семь матчей потенциальный лидер «молодёжки» умудрился не набрать ни одного очка. Он выходил на большинство, играл активно и остро, его партнёры забивали и отдавали голевые передачи, а Евгений так и закончил «серебряный» чемпионат с баранкой.

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Тот чемпионат мира Свечникова не сломил. С Владиславом Каменевым, с которым он как раз играл на том турнире в одном звене, Евгений разделил статус лучшего бомбардира среди россиян в регулярном чемпионате АХЛ. Вместе с Каменевым они — главные претенденты на то, чтобы шагнуть в сильнейшую лигу мира по традиционному североамериканскому сценарию. Однако ни тому, ни другому, просто не будет. Магнитогорцу предстоит пробиться в состав финалиста Кубка Стэнли, а уроженцу Южно-Сахалинска необходимо будет сломать традицию, согласно которой даже самые талантливые проспекты «Детройта» должны провести пару лет в фарме. Носек, Бертуцци и Фрк стоят в очереди не первый сезон.

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Если Блэшилл проигнорирует успешное выступление Свечникова в АХЛ, сезон-2017/18 станет первым за долгие годы, который «Детройт» начнёт без единого русского игрока в составе. С тех пор как в 1990 году Сергей Фёдоров дебютировал за «красные крылья», эта линия в Городе Моторов не прерывалась. После того как Павел Дацюк отправился в Санкт-Петербург, а Алексея Марченко обменяли в «Торонто», последней русской надеждой Детройта стал именно Свечников. Впрочем, не исключено, что совсем скоро игроков с такой фамилией в составе «Ред Уингз» будет двое. Через год на драфт НХЛ выходит Свечников-младший, и Андрея уже вовсю сватают к старшему брату. Вот только чтобы заполучить одного из наиболее перспективных игроков планеты, «Детройту» придётся и следующий сезон провести из рук вон плохо.