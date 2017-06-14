Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Ноттингем Пантерз» могут стать базой для клуба из Лондона в КХЛ
Фото: instagram.com/panthersihc
Текст: Роман Соловьёв

Туманный Альбион готовится к КХЛ? Что происходит с хоккеем в Великобритании

«Пантеры» из Ноттингема укрепляют состав и через год могут стать базовым клубом для команды из Лондона в КХЛ.
14 июня 2017, среда. 13:16. Хоккей

Вот уже два года как идут разговоры о том, что в КХЛ может появиться команда из Лондона. Причём изначально речь шла о том, что базой для клуба станет хорватский «Медвешчак», который в прошлом сезоне, по сути, не решал никаких задач, а просто завершал свою короткую эру в КХЛ. Управленцы были готовы перевезти команду из континентальной Европы на остров. Но и «Медвешчака» в КХЛ в итоге не стало, и клуб из Великобритании не появился. Возможно, лишь пока.

Пантеры из Шервудского леса

При этом почти все разговоры о КХЛ в Лондоне были связаны с одним человеком — Нилом Блэком, владельцем клуба «Ноттингем Пантерз». В текущее межсезонье команда взяла курс на серьёзное усиление состава. Они сохранили американского защитника Дэна Спэнга, который два сезона назад сыграл 11 матчей за нижегородское «Торпедо». Новичками пока стали уроженец Владивостока голкипер сборной Украины Эдуард Захарченко, канадский страж ворот Майкл Гарнетт и форвард Александр Мокшанцев, привлекавшийся в юниорские сборные России, а на взрослом уровне больше выступавший в ВХЛ.

«Мы укрепляем состав для того, чтобы удачно выступить в Лиге чемпионов, нас там ждут серьёзные соперники, а также важно хорошо выступить во внутреннем чемпионате. Это подготовка к КХЛ? На самом деле нет, но никогда не знаешь, что случится в ближайшем будущем. Раньше мы смотрели больше на североамериканский рынок игроков, а сейчас наш тренер обратил внимания на российский», — сказал Блэк «Чемпионату».

Мокшанцеву в этом году исполнилось 22 года, он выбрал необычный способ продолжения карьеры, который при этом может открыть неплохие перспективы. «Для молодого хоккеиста такой переход может много значить, он получит больше игрового времени, больше ответственности. Не стоит забывать и перспективу дальнейшей жизни, что можно и остаться здесь, получить гражданство и выступать за сборную», — добавил Блэк.

Блэк: Это подготовка к КХЛ? На самом деле нет, но никогда не знаешь, что случится в ближайшем будущем.

Самая загруженная арена в мире

Хоккей — явно не самый популярный вид спорта в Великобритании, и крупный бизнес не будет рисковать вложением средств в связи с не самой лёгкой политической обстановкой. В стране не так давно прошли внеочередные парламентские выборы, а весь остров последний год живёт в условиях Brexit – выхода страны из Европейского союза. Всё это осложняет возможное появление КХЛ.

Что касается арены, на которой будет играть возможный клуб, то это может быть как новый дворец, так и O2 Arena в Лондоне. Местный чемпионат растёт, и поговаривают, что сначала может появиться лондонская команда в EIHL, но не клуб КХЛ. При этом O2 Arena считается самой загруженной ареной в мире — по количеству проданных билетов на концерты и представления этот дворец уверенно идёт на первом месте, опережая, например, «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. В прошлом году было продано больше миллиона билетов.

Свои «Кэпиталз»

В британской лиге с нового сезона будут выступать 12 команд, в прошлом сезоне наше внимание привлёк шотландский клуб «Эдинбург Кэпиталз», безнадёжный аутсайдер последних лет. За них год назад выступали известные форварды Евгений Фёдоров и Павел Воробьёв. Статистика Фёдорова была не самая впечатляющая, а с Воробьёвым, который набрал 50 (16+34) очков в 50 матчах, контракт был продлён ещё на один сезон.

При этом почти все разговоры о КХЛ в Лондоне были связаны с одним человеком — Нилом Блэком, владельцем клуба «Ноттингем Пантерз».

Ключевые изменения в клубе коснулись тренерского штаба. Главным тренером стал известный отечественный хоккеист Дмитрий Христич, выигрывавший чемпионат мира в составе сборной СССР и сыгравший более 800 матчей в НХЛ. В прошлом сезоне он работал в системе украинского клуба «Кременчуг», а сейчас получил шанс попробовать себя в роли главного тренера.

Одним из его первых решений стало привлечение к сотрудничеству в роли скаутов известных в прошлом хоккеистов Дарюса Каспарайтиса и Андрея Николишина. В сезоне-2015/16 Христич был видеотренером в «Тракторе» и «Амуре», где в это время работал Николишин. «Оба моих друга будут помогать мне, это честь для меня. Мы будем вместе работать над тем, чтобы найти нужных игроков для клуба. Теперь у нас появится возможность поиска игроков в трёх различных регионах. Мы сможем построить сильную команду на следующий сезон», — отметил Христич.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Андрей Николишин Дарюс Каспарайтис
Новости. Хоккей
14 июня 2017, среда
14:15 NHL.com: в топ-10 десятках драфта среди форвардов 2 россиянина
14:07 Агент Уила: всё ещё ведём переговоры о зарплате с «Филадельфией»
13:25 Миронов: игроки «Красной Армии» являются лучшей молодёжью в МХЛ
13:13 Защитник «Флориды» Яндл будет защищён от драфта расширения
12:31 Свечников — восьмой россиянин-чемпион АХЛ за всю историю
12:00 Бадюков: Захаркин зовёт серьёзных игроков, «Югра» будет биться за плей-офф
11:54 Клуб второго швейцарского дивизиона Martigny Red Ice объявлен банкротом
11:34 Каспарайтис и Николишин будут помогать главному тренеру «Эдинбурга» Христичу
11:17 «Югра» подтвердила возвращение Вели-Матти Савинайнена
11:17 СКА: сегодня легендарному воспитаннику клуба Дроздецкому исполнилось бы 60
10:59 Защитник Грин покинет «Лос-Анджелес», клуб выкупит его контракт
10:49 Игроки «Питтсбурга» посетили матч бейсбольной команды
10:34 Защитник Столлери с опытом игры в НХЛ перешёл в рижское «Динамо»
10:20 Новокузнецкий «Металлург» подал все документы для вступления в ВХЛ
10:11 Гончар: я должен ещё поработать тренером в Америке, прежде чем ехать в Россию
10:04 Обладатель Кубка Гагарина—2011 вратарь Колесник покинул «Барыс»
10:00 Гуськов: сборная Канады разнообразит Евротур, будет огромная конкуренция
09:45 Генменеджер «Нью-Джерси»: рассчитываем сами воспользоваться 1 выбором на драфте
09:25 Коваленко: следим за правилом «50 дней», молодёжи работать мешать не можем
09:15 Брат Джонни Годро перешёл в фарм-клуб «Айлендерс»
09:07 Шеф-скаут НХЛ по Европе: Костин — практически полностью оснащённый игрок
09:00 Племянник Тодда Бертуцци признан самым ценным игроком плей-офф АХЛ
09:00 Захаркин: в «Югре» не надо никого уговаривать, я объяснил позицию по легионерам
08:47 Прощание с бывшим генменеджером «Авангарда» Анатолием Бардиным пройдёт 19 июня
05:40 Клуб Евгения Свечникова «Гранд Рэпидс» стал обладателем кубка Колдера
00:55 «Баффало» на два года продлил контракт с вратарём Улльмарком
00:40 NY Post: защитник «Рейнджерс» Кевин Кляйн хочет завершить карьеру в НХЛ
00:19 Гончар: в 2016 году моего имени не было на Кубке Стэнли, в этом точно будет
13 июня 2017, вторник
23:45 Игроки «Питтсбурга» спели We are the champions в победной раздевалке
23:28 «Нэшвилл» подписал новый однолетний контракт с защитником Вебером
23:24 Вторым легионером «Югры» станет финский нападающий Вели-Матти Савинайнен
23:13 «Питтсбург» не откажется от встречи с Трампом в Белом доме
22:43 Дарлинг: в 2011-м я был алкоголиком, а в 2015-м выиграл Кубок Стэнли с «Чикаго»
22:25 Джастин Азеведу продлил контракт с «Ак Барсом» на один год
21:41 Кирилл Капризов признан лучшим молодым игроком года на European Hockey Awards
21:03 Костин: хочу играть в Северной Америке за клуб с опытными и сильными хоккеистами
20:21 Любительская команда «Терминал» стала победителем Кубка MAXIM
20:03 Гарбутт: слышал много хорошего о ХК «Сочи», стереотипов о России у меня нет
19:47 «Трактор» продлил контракт с Мошаровым, «Витязь» подписал Кулагина
19:35 Защитник Туукка Мянтюля перешёл в «Югру»
19:32 Селянне: сборная Финляндии играет пассивно, мало нацеленности на ворота
18:49 В Интернете появилось видео уличной драки экс-тафгая НХЛ Шона Эвери
18:27 Серебряный призёр МЧМ-2012 вратарь Сергей Костенко перешёл в «Попрад»
18:05 Дмитрий Ерыкалов провёл эфир в хоккейном сообществе в соцсети «ВКонтакте»
18:04 Шведские игроки поделились премией за победу на ЧМ с теми, кто не попал в состав
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
Архив →
© championat.com, 2000–2017