Туманный Альбион готовится к КХЛ? Что происходит с хоккеем в Великобритании

«Пантеры» из Ноттингема укрепляют состав и через год могут стать базовым клубом для команды из Лондона в КХЛ.

Вот уже два года как идут разговоры о том, что в КХЛ может появиться команда из Лондона. Причём изначально речь шла о том, что базой для клуба станет хорватский «Медвешчак», который в прошлом сезоне, по сути, не решал никаких задач, а просто завершал свою короткую эру в КХЛ. Управленцы были готовы перевезти команду из континентальной Европы на остров. Но и «Медвешчака» в КХЛ в итоге не стало, и клуб из Великобритании не появился. Возможно, лишь пока.

Пантеры из Шервудского леса

При этом почти все разговоры о КХЛ в Лондоне были связаны с одним человеком — Нилом Блэком, владельцем клуба «Ноттингем Пантерз». В текущее межсезонье команда взяла курс на серьёзное усиление состава. Они сохранили американского защитника Дэна Спэнга, который два сезона назад сыграл 11 матчей за нижегородское «Торпедо». Новичками пока стали уроженец Владивостока голкипер сборной Украины Эдуард Захарченко, канадский страж ворот Майкл Гарнетт и форвард Александр Мокшанцев, привлекавшийся в юниорские сборные России, а на взрослом уровне больше выступавший в ВХЛ.

«Мы укрепляем состав для того, чтобы удачно выступить в Лиге чемпионов, нас там ждут серьёзные соперники, а также важно хорошо выступить во внутреннем чемпионате. Это подготовка к КХЛ? На самом деле нет, но никогда не знаешь, что случится в ближайшем будущем. Раньше мы смотрели больше на североамериканский рынок игроков, а сейчас наш тренер обратил внимания на российский», — сказал Блэк «Чемпионату».

Мокшанцеву в этом году исполнилось 22 года, он выбрал необычный способ продолжения карьеры, который при этом может открыть неплохие перспективы. «Для молодого хоккеиста такой переход может много значить, он получит больше игрового времени, больше ответственности. Не стоит забывать и перспективу дальнейшей жизни, что можно и остаться здесь, получить гражданство и выступать за сборную», — добавил Блэк.

Блэк: Это подготовка к КХЛ? На самом деле нет, но никогда не знаешь, что случится в ближайшем будущем.

Самая загруженная арена в мире

Хоккей — явно не самый популярный вид спорта в Великобритании, и крупный бизнес не будет рисковать вложением средств в связи с не самой лёгкой политической обстановкой. В стране не так давно прошли внеочередные парламентские выборы, а весь остров последний год живёт в условиях Brexit – выхода страны из Европейского союза. Всё это осложняет возможное появление КХЛ.

Что касается арены, на которой будет играть возможный клуб, то это может быть как новый дворец, так и O2 Arena в Лондоне. Местный чемпионат растёт, и поговаривают, что сначала может появиться лондонская команда в EIHL, но не клуб КХЛ. При этом O2 Arena считается самой загруженной ареной в мире — по количеству проданных билетов на концерты и представления этот дворец уверенно идёт на первом месте, опережая, например, «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. В прошлом году было продано больше миллиона билетов.

Свои «Кэпиталз»

В британской лиге с нового сезона будут выступать 12 команд, в прошлом сезоне наше внимание привлёк шотландский клуб «Эдинбург Кэпиталз», безнадёжный аутсайдер последних лет. За них год назад выступали известные форварды Евгений Фёдоров и Павел Воробьёв. Статистика Фёдорова была не самая впечатляющая, а с Воробьёвым, который набрал 50 (16+34) очков в 50 матчах, контракт был продлён ещё на один сезон.

При этом почти все разговоры о КХЛ в Лондоне были связаны с одним человеком — Нилом Блэком, владельцем клуба «Ноттингем Пантерз».

Ключевые изменения в клубе коснулись тренерского штаба. Главным тренером стал известный отечественный хоккеист Дмитрий Христич, выигрывавший чемпионат мира в составе сборной СССР и сыгравший более 800 матчей в НХЛ. В прошлом сезоне он работал в системе украинского клуба «Кременчуг», а сейчас получил шанс попробовать себя в роли главного тренера.

Одним из его первых решений стало привлечение к сотрудничеству в роли скаутов известных в прошлом хоккеистов Дарюса Каспарайтиса и Андрея Николишина. В сезоне-2015/16 Христич был видеотренером в «Тракторе» и «Амуре», где в это время работал Николишин. «Оба моих друга будут помогать мне, это честь для меня. Мы будем вместе работать над тем, чтобы найти нужных игроков для клуба. Теперь у нас появится возможность поиска игроков в трёх различных регионах. Мы сможем построить сильную команду на следующий сезон», — отметил Христич.