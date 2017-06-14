15 «горячих» хоккейных вопросов, которые волнуют читателей «Чемпионата»

Кто если не Знарок? Стратегия КХЛ – утопия или реальность? Что ждёт «Динамо»? На эти и другие вопросы читателей ответил Дмитрий Ерыкалов.

13 июня в хоккейном сообществе «Чемпионата» во «ВКонтакте», я, Дмитрий Ерыкалов, отвечал на вопросы читателей. Беседа в прямом эфире растянулась более чем на два часа, а затронуты были самые разные темы. Мы предлагаем вам подборку наиболее актуальных вопросов с развёрнутыми ответами. Некоторые вопросы, затрагивающие одну и ту же тему, для удобства были объединены. «Чемпионат» планирует проводить прямые эфиры с авторами хоккейного раздела на регулярной основе.

— Какая судьба ждёт московское «Динамо», вокруг которого много слухов? Перейдут ли в «Динамо» Найджел Доус и Дастин Бойд?

— В среду должно состояться собрание, по итогам которого должна наступить какая-то ясность. Возможны разные варианты, начиная от пропуска следующего сезона или смены юридического лица до слияния с «Витязем». Ясно одно. Идёт систематическая травля Андрея Сафронова с целью снять его с должности. Часть информации, которая появляется в прессе, надуманна и далеко не всегда достоверна.

Что касается Бойда и Доуса, то тут сложилась занятная ситуация. Разные СМИ почти одновременно сообщили об этом, но кто-то настаивал на том, что в Москву переедет Бойд, а кто-то уверял, что Доус. Читателям могло показаться, что это ошибка, но в действительности москвичи были заинтересованы в обоих форвардах «Барыса». Но если с Бойдом однолетний контракт уже согласован и его надо только зарегистрировать, то Доус, по всей видимости, останется в Астане.

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— Где продолжат свою карьеру Александр Сёмин и Данис Зарипов?

— Зарипов выбирает, имея на руках два предложения. Его хотят видеть у себя «Магнитка» и «Ак Барс». Скорее всего, он определится к концу июня. При этом в Казани уверены, что Зарипов вернётся, и даже пообещали одному игроку, что он будет играть в звене с Данисом. Кроме того, на первоначальном этапе заинтересованность в Зарипове была у «Автомобилиста», но серьёзно этот вариант не рассматривался.

Если говорить о Сёмине, то у его представителей были контакты с «Салаватом Юлаевым». Другой вопрос, что «Салават» не устраивает цена, которую за свои услуги просит Сёмин и его агент Марк Гандлер. А это, между прочим, порядка 100 млн рублей. И это после такого ужасного плей-офф, который Сёмин провёл в составе «Магнитки». Удивительное рядом.

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— Ослабло ли «Торпедо», распустив 3/4 команды и набрав возрастных середнячков, уже игравших в Нижнем Новгороде в прошлом?

— На мой взгляд, это хождение по кругу. За годы отсутствия Костицына, Паршина и Кондратьева лучше эти игроки точно не стали. Наиболее жаркие споры разгорелись вокруг возвращения Паршина. Скудра говорит, что Денис уезжал из Нижнего Новгорода исключительно из-за финансового вопроса, но, по моей информации, тогда на его уход повлияла и позиция главного тренера. Я не понимаю Петериса. На мой взгляд, сначала принимается решение обновить состав, убрать тех, кто неугоден, а уже потом изучается рынок, где в итоге не оказывается новых подходящих исполнителей. «Торпедо» возвращается к этим игрокам не от хорошей жизни. Разве что легионеры Еглич и Муршак выглядят интереснее, чем сомнительные канадцы из «Медвешчака».

Ослабло ли «Торпедо», распустив 3/4 команды и набрав возрастных середнячков, уже игравших в Нижнем Новгороде в прошлом?

— Долго ли будет приставка и.о. у главного тренера «Сибири» Павла Зубова? Кого ещё рассматривал на эту роль Кирилл Фастовский?

— Приставка и.о. у Зубова – это не более чем техническая деталь. Он выведет «Сибирь» на первый матч сезона, на его место пока никого не ищут. Что касается кандидатов, то первоначально планировалось, что главным тренером «Сибири» станет Владимир Воробьёв. «Динамо» должен был возглавить Алексей Кудашов, но он принял решение остаться в Ярославле, Воробьёва назначали главным в московском клубе, а «Сибирь» продолжила искать варианты. Разговаривали с Дмитрием Квартальновым, но с ним не сошлись по деньгам и экс-тренер ЦСКА взял небольшую паузу в карьере. Был вариант с Николаем Заварухиным, но с ним не договорились по разным причинам, в том числе – из-за «капризов» «Автомобилиста».

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— Есть ли новости по новичкам-легионерам «Сибири» и «Авангарда»?

— По шестому легионеру «Авангарда» всё уже сказал Андрей Скабелка. Омичи ждут открытия рынка свободных агентов НХЛ и драфта расширения, так как многие игроки желают попасть в «Вегас». Известно только то, что это будет серьёзный центр под первое звено. «Сибирь» же подвела эпопея с долгами. Из-за того что в прессу просочилась информация о задержках зарплат, несколько вариантов сорвались. В частности, новосибирцы интересовались MVP минувшего чемпионата Швеции Симоном Энерудом, который выбрал «Сочи».

— Кто может вернуться из НХЛ в КХЛ в олимпийский сезон?

— Прежде всего это Роман Любимов, который на 90% вернётся в ЦСКА. Сергей Калинин ждёт открытия рынка свободных агентов в НХЛ, но ему там, скорее всего, ловить нечего. С большой вероятностью он продолжит карьеру в СКА. Петербургский клуб не зря выкупал права на него у «Авангарда». Это не тот случай приобретения прав на перспективу, как в истории с Якуповым и Кучеровым. Кроме того, в России стоит ждать Станислава Галиева. Он может вернуться как в родное «Динамо», так и перейти в другие клубы. Например, в ЦСКА или «Адмирал».

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— Уедут ли в НХЛ Евгений Дадонов и Владислав Гавриков?

— По последней информации, Владислав Гавриков всё же останется в Ярославле и подпишет новый контракт с «Локомотивом». На втором месте вариант с «Коламбусом», и меньше всего шансов, что защитник сборной России продолжит карьеру в СКА. Переход же Дадонова в «Вегас» — это вопрос времени. Да, им интересовался «Чикаго», но договорился форвард именно с новичком лиги. Однако из-за того что он, в отличие от Шипачёва, уже играл в НХЛ, по регламенту не может подписать контракт до 1 июля.

— Обменяют ли Александра Овечкина?

— Я бы не воспринимал эти разговоры всерьёз. Слух о том, что Овечкина могут обменять в «Калгари», пошёл из сомнительного аккаунта в «Твиттере». Серьёзные североамериканские издания только рассуждали в этом ключе, но не инсайдов. Я не верю, что игрока с такой зарплатой обменяют. Да и когда в последний раз в НХЛ обменивали суперзвезду такого калибра?

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— Сможет ли ЦСКА с Игорем Никитиным освободиться от оков Дмитрия Квартальнова и взять кубок Гагарина с новыми игроками?

— Сомнительно. Никитин говорит, что ЦСКА будет играть в красивый хоккей, но к этому пока не видно предпосылок. Самостоятельную работу в Омске не стоит воспринимать всерьёз, слишком много времени прошло с тех пор. Тогда как в «Сибири» и ЦСКА Никитин был приверженцем строгой и осторожной игры. Защитники при нём, как правило, боялись рисковать. Да и та самая «армейская» дисциплина, которая закрепощала команду, это в той же степени его заслуга, как и Квартальнова.

— Насколько заслуженно Роман Ротенберг стал «лучшим менеджером сезона» в КХЛ?

— Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно для начала понять, как устроены награды в КХЛ. Большинство итоговых номинаций в нашей лиге – статистические. Победители в них известны заранее. Остальные, которые определяются специальной комиссией, излишне опираются на командный результат. Так сложилось исторически. Выиграла команда – значит и главный тренер должен быть признан лучшим. Есть кубок – следовательно и менеджер сработал на отлично. При этом, в отличие от НХЛ, почти не учитываются условия, в которых работал менеджер. Вывел ли он в финал команду со средним бюджетом или безлимитным – словно и не имеет никакого значения. Конечно, зная возможности СКА, награда Романа Ротенберга выглядит спорной, но проблема в том, что никто из его коллег в минувшем сезоне прорыва тоже не совершил.

— Могут ли пополнить КХЛ клубы из Казахстана? Например, «Торпедо» из Усть-Каменогорска, которое выступает в Высшей лиге?

— «Торпедо» — маловероятно. Точно так же, как и «Сарыарка». А вот команда из Алматы в КХЛ появиться может. Об этом в кулуарах говорят не первый год. Это связано как с зимней Универсиадой, после которой остался приличный ледовый дворец, так и с курсом лиги на столицы и мегаполисы.

— Новая стратегия КХЛ — утопия или реальность?

— Опубликованную стратегию КХЛ многие восприняли в штыки, но я придерживаюсь другого мнения. Если все пункты будут выполнены, а не только исключение проблемных российских клубов, то по итогу это будет та самая КХЛ, о которой многие мечтали на заре её существования. Там ведь идёт речь и о значительном снижении потолка зарплат с двумя выведенными за скобки звёздами, и о самоокупаемости, и о распределении трат с целью перенаправить деньги с средних игроков на топ-исполнителей. Многих смущает рейтинг, но не все его правильно интерпретируют.

Насколько заслуженно Роман Ротенберг стал «лучшим менеджером сезона» в КХЛ?

Так, один сайт, считающийся главным по хоккею в стране, заострил внимание на таком показателе, как фонд заработной платы. Мол, чем больше тратишь на зарплаты – тем выше ты в рейтинге. На самом деле, это не соответствует действительности. Есть лишь определённая черта, ниже которой нельзя опускаться, иначе неизбежно падение в рейтинге. А вот тратит клуб 500 млн рублей или 1,5 млрд – не имеет никакого значения. Или, скажем, такой показатель как «потенциал локального рынка». Он многим непонятен, но для меня очевидно, что Новосибирск выгоднее для лиги, чем Новокузнецк, Екатеринбург нужнее, чем Ханты-Мансийск, а любая европейская столица принесёт КХЛ больше пользы, чем условный Череповец.

Потенциал локального рынка – это возможность сбыта рекламы, атрибутики, ТВ-прав и многого другого. Лига просто не сможет расти, пока в её составе есть рабочие российские города с населением 100 тыс. человек. Так что в новой стратегии КХЛ гораздо больше плюсов, чем минусов. Другое дело, что в нашей стране исторически были проблемы не с написанием законов, а с их исполнением.

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— Убрав вслед за «Кузней» ещё и «Югру», где будут обкатывать новых Гусевых? Возникнут другие подобные клубы для скрытой аренды?

— А зачем вообще обкатывать новых Гусевых в клубах КХЛ? Разве ВХЛ создана не для этого? В НХЛ особо не беспокоятся за судьбу игрока, отправляя его в фарм-клуб. АХЛ отлично справляется с доводкой молодёжи до основной команды. Высшая лига должна стать таким же полигоном. И то, что её состав пополнят «Кузня», «Югра» и ещё пара клубов, – сделает её только сильнее. К тому же пример шведской Аллсвенскан показывает, что вторая по силе лига может быть конкурентна и в Европе. Почему-то у нас принято считать, что на переходе в Высшую лигу жизнь заканчивается.

— Возможно ли в будущем объединение двух конференций КХЛ и нужно ли это вообще? Если нет, то какой смысл этих разделений? Только ли для удобства игр в плей-офф?

— Удобство в плей-офф – это, разумеется, приоритетная причина. Представьте, что ЦСКА при перекрёстном плей-офф попадает на «Адмирал». Это же колоссальный удар по организму хоккеистов! А для скромных клубов ещё и удар по кошельку. Команды будут уставшими и не покажут свой лучший хоккей. А если СКА попадёт на «Амур»? Тогда нас может ждать футбольный сценарий, где хабаровская команда может провести домашний матч с «Зенитом» в Химках. Да и разделение на конференции в регулярном чемпионате во многом идёт на пользу, раскручивая дерби и создавая принципиальные противостояния. Проблема КХЛ в том, что в плей-офф играют одни и те же команды, нет разнообразия.

Убрав вслед за «Кузней» ещё и «Югру», где будут обкатывать новых Гусевых? Возникнут другие подобные клубы для скрытой аренды?

— Кто если не Олег Знарок?

— После последнего чемпионата мира этот вопрос не так актуален, как прежде. И дело даже не в медалях, тем более что они бронзовые. Сам или под влиянием помощников, но Знарок изменился. Не как личность, а как тренер. Кубок мира не прошёл бесследно. Игра сборной России видоизменилась, на действия наших хоккеистов в Кёльне было приятно смотреть. Для европейского льда все эти размашистые атаки, поперечные передачи и в целом акцент на нападение подходят идеально. Если же фантазировать насчёт замены Знарку, то у меня есть только один кандидат – Илья Воробьёв. Это наш самый прогрессивный тренер, впитавший в себя разные хоккейные культуры. Его отец – успешный российский специалист, сам он долго играл в Германии, а в качестве помощника Воробьёв-младший работал с Полом Морисом и Майком Кинэном. В конце концов, он полиглот. Илья Петрович – гибкий думающий человек, за которым будущее.