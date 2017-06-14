«Динамо» допущено до участия в сезоне, а игроки команды готовят бойкот

«Динамо» допущено до участия в сезоне-2017/18, игроки команды ждут погашения долгов, а «Кузня» подала документы в ВХЛ.

Хоккеисты «Динамо» М отказываются работать на новое юрлицо до погашения долгов

Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, хоккеисты московского «Динамо», находящиеся на контрактах в АНО ОХК «Динамо Москва», отказываются от трудоустройства в новое юрлицо — ООО «ХК Динамо Москва» — до полного погашения долгов по зарплатам и бонусам. Сейчас общая сумма задолженности составляет порядка 728 млн рублей, включая персонал и все команды динамовской системы.

Договорённость была достигнута по результатам внутрикомандного собрания хоккеистов, состоявшегося 14 июня. У игроков вызывает опасение, что, в случае их добровольного перехода из одной организации в другую, им могут не выплатить положенные деньги за март и апрель 2017 года.

Безнадёга или затишье перед бурей? Что происходит с московским «Динамо» В московском «Динамо» по-прежнему делят власть, команда по уши в долгах, а её дальнейшая судьба до сих пор неизвестна.

«Динамо» допущено до участия в сезоне-2017/18 КХЛ, костяк команды сохранится

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» допущено до участия в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. Совет директоров КХЛ одобрил заявку центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», который ранее предоставил КХЛ пакет документов на участие команды в чемпионате сезона-2017/18.

АНО «Объединённый хоккейный клуб «Динамо», которым управляет генеральный директор Андрей Сафронов, не подавал документы в КХЛ. Переговоров о возможном слиянии двух структур не велось. ООО «ХК Динамо Москва», заявка которого была одобрена КХЛ, уже получило разрешение от центрального совета ВФСО «Динамо» на использование бренда. Планируется, что, помимо ВТБ, спонсорами клуба станет ряд российских бизнесменов.

Хоккеисты московского «Динамо», находящиеся на контрактах в АНО ОХК «Динамо Москва», отказываются от трудоустройства в новое юрлицо — ООО «ХК Динамо Москва» — до полного погашения долгов по зарплатам и бонусам

Костяк игроков из нынешнего состава «Динамо» сохранится, контракты с ним ООО «ХК Динамо Москва» сможет заключить после расторжения действующих договоров с АНО «Объединённый хоккейный клуб «Динамо» по причине задолженностей по заработной плате перед хоккеистами. Вопрос с тренерским штабом команды КХЛ и будущим фарм-клубом «Динамо» Балашиха решится позже.

В свою очередь, президиум ЦСО «Динамо» одобрил участие хоккейного клуба в КХЛ в следующем сезоне.

«Гарбутт не Кросби, но долго играл в НХЛ, к нам такие редко приезжают»

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев поделился мнением об участии сборной Канады в межсезонном турнире Sochi Hockey Open.

«Инициатива приглашения сборной Канады на турнир исходила от федерации. С учётом того что НХЛ на Олимпийские игры не едет, ФХР предложила партнёрство Канаде в плане подготовки к Олимпиаде. Им же, в любом случае, надо наигрывать команду для поездки в Пхёнчхан. С учётом этого Федерация хоккея России предложила канадцам участие в различных турнирах. Здесь не мы выступили инициаторами. Это логично, это тоже нужно. Они подумали и прислали официальное подтверждение», — сказал Воропаев.

Также функционер рассказал о трансферной политики южного клуба.

«На данный момент состав команды укомплектован. По результатам сборов будем от кого-то отказываться. Петерссона в клубе не будет. Касательно Гарбутта — нельзя сказать, что вся команда будет выстраиваться вокруг него. Никакого маркетинга тут нет, это же всё-таки не Кросби. У него за 300 игр в НХЛ неплохая статистика. Такие игроки к нам редко приезжают. Это один из первых ребят, кого мы подписали. Процесс подписания был обычный, пообщались. Мы знаем, чем можно заинтересовать игрока», — отметил функционер.

15 «горячих» хоккейных вопросов, которые волнуют читателей «Чемпионата» Кто если не Знарок? Стратегия КХЛ – утопия или реальность? Что ждёт «Динамо»? На эти и другие вопросы читателей ответил Дмитрий Ерыкалов.

Каспарайтис и Николишин будут помогать главному тренеру «Эдинбурга» Христичу

Дарюс Каспарайтис и Андрей Николишин будут помогать главному тренеру команды британской элитной лиги «Эдинбург Кэпиталз» Дмитрию Христичу. Фактически они будут играть роль скаутов. Участник Матчей звёзд НХЛ, двукратный чемпион мира Христич завершил игровую карьеру в 2004 году и возглавил британскую команду.

«Оба моих друга будут помогать мне, это честь для меня. Мы будем вместе работать над тем, чтобы найти нужных игроков для клуба. Теперь у нас появится возможность поиска игроков в трёх различных регионах. Мы сможем построить сильную команду на следующий сезон», — цитирует Христича официальный сайт клуба элитной британской лиги.

Новокузнецкий «Металлург» подал все документы для вступления в ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург» подал все необходимые документы для вступления в Высшую хоккейную лигу. Сообщается также, что в связи с этим будет скорректирован план предсезонной подготовки.

Новокузнецкий клуб исключили из числа участников Континентальной хоккейной лиги, «Кузня» заняла последнее место в рейтинге клубов КХЛ. За девять лет в КХЛ новокузнецкая команда ни разу не попадала в розыгрыш Кубка Гагарина. Планируется, что число участников КХЛ и дальше будет сокращаться.

Позднее стало известно, что нападающий Александр Фролов и новокузнецкий «Металлург» произвели взаимный отказ от подписания контракта.