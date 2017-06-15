«101-й в НХЛ, 71-й на льду, 1-й в сердцах». Парад чемпионов в Питтсбурге

12 июня «Питтсбург Пингвинз» стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2016/17, победив в шестом матче финальной серии «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:0.



«Пингвинз» выиграли Кубок Стэнли в пятый раз в истории (1991, 1992, 2009, 2016, 2017), а российский форвард Евгений Малкин завоевал трофей в третий раз в карьере.

В среду, 14 июня, в Питтсбурге прошёл чемпионский парад. В 2016 году на парад собралось 400 тыс. болельщиков. В первых трёх раундах «Питтсбург» прошёл «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттава Сенаторз».



Как только «Питтсбург» выиграл второй за два года Кубок Стэнли, оперативно были выпущены чемпионские футболки.

«Малкин — 101-й в НХЛ». Как «Питтсбург» отмечал чемпионство Кросби с семьёй, селфи на льду, Малкин с Кастеровой, брызги шампанского и хаос в чемпионской раздевалке «Питтсбурга» — в обзоре соцсетей.

За несколько часов до начала мероприятия на центральные улицы города начали стекаться люди. В Питтсбурге сейчас жара — плюс 29, поэтому некоторые запаслись зонтиками, кто-то прихватил раскладные кресла.

Тысячи людей с плакатами пришли поддержать родную команду. По оценкам североамериканских комментаторов, в этот раз на параде присутствовали около 650 тыс. людей. Невероятные цифры, учитывая, что население самого Питтсбурга — 300 тыс. человек. Люди со всего штата Пенсильвания отправились праздновать победу с любимым клубом.

Посмотреть на Кросби и Ко пришла даже такая малышка. «Маленький кубок» — вот так прозвали очаровательную девушку.

В один момент болельщики начали скандировать: «Мюррей! Мюррей!». Камеры сразу показали счастливого вратаря. «Это просто потрясающе, я не могу поверить, что это происходит. У нас лучшие болельщики!» — восклицал Мэтт.

Нашлись и персональные болельщики другого голкипера «Питтсбурга» Марка-Андре Флёри.

Примечательно, что игроки «Питтсбурга» сели не в один командный автобус, а передвигались на разных машинах. Нападающий Ник Бонино, например, отправился в путь с маленькой дочкой.

Фил Кессел ехал на машине с супругой и сыновьями, примечательно, что один из детей Фила был одет в свитер с фамилией Евгения Малкина. Интересно, как отец отреагировал на это? Сам же Малкин был в сопровождении супруги Анны Кастеровой. Сын Никита, которому недавно исполнился год, по всей видимости, остался дома. Когда же кубок Стэнли, курсирующий по машинам, дошёл до автомобиля россиянина, тот вышел и пошёл приветствовать толпу фанатов.

Кто достойнее – Малкин или Кросби? 5 лучших хоккеистов плей-офф НХЛ Престижного «Конна Смайта» отдали Сидни Кросби, который был далеко не самым очевидным претендентом на приз. Почему обошли Евгения Малкина?

Сидни Кросби же выполнял роль главного охранника заветного трофея. Капитан «Пингвинз» заботливо переносил кубок с машины на машину, а также бесконечно долго позировал фотографам.

Несмотря на огромное количество народа, парад прошёл без серьёзных происшествий. Полицейские на велосипедах лишь приветливо улыбались толпе и были крайне вежливы со всеми. Хоккеисты спокойно подходили к фанатам, делали селфи и раздавали сотни автографов. Атмосфера счастья и умиротворения царила в Питтсбурге в этот день.

Куда только не забирались болельщики. В этот день паркинг был заполнен вовсе не машинами. Куда только не залезешь ради любимой команды!

После же парада состоялся концерт, на котором игроки команды ещё раз вышли на сцену и подняли над головами самый заветный трофей в карьере хоккеиста.