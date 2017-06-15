«101-й в НХЛ, 71-й на льду, 1-й в сердцах». Парад чемпионов в Питтсбурге

12 июня «Питтсбург Пингвинз» стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2016/17, победив в шестом матче финальной серии «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:0.
«Пингвинз» выиграли Кубок Стэнли в пятый раз в истории (1991, 1992, 2009, 2016, 2017), а российский форвард Евгений Малкин завоевал трофей в третий раз в карьере.
В среду, 14 июня, в Питтсбурге прошёл чемпионский парад. В 2016 году на парад собралось 400 тыс. болельщиков. В первых трёх раундах «Питтсбург» прошёл «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттава Сенаторз».
Как только «Питтсбург» выиграл второй за два года Кубок Стэнли, оперативно были выпущены чемпионские футболки.
За несколько часов до начала мероприятия на центральные улицы города начали стекаться люди. В Питтсбурге сейчас жара — плюс 29, поэтому некоторые запаслись зонтиками, кто-то прихватил раскладные кресла.
Тысячи людей с плакатами пришли поддержать родную команду. По оценкам североамериканских комментаторов, в этот раз на параде присутствовали около 650 тыс. людей. Невероятные цифры, учитывая, что население самого Питтсбурга — 300 тыс. человек. Люди со всего штата Пенсильвания отправились праздновать победу с любимым клубом.
Посмотреть на Кросби и Ко пришла даже такая малышка. «Маленький кубок» — вот так прозвали очаровательную девушку.
В один момент болельщики начали скандировать: «Мюррей! Мюррей!». Камеры сразу показали счастливого вратаря. «Это просто потрясающе, я не могу поверить, что это происходит. У нас лучшие болельщики!» — восклицал Мэтт.
Нашлись и персональные болельщики другого голкипера «Питтсбурга» Марка-Андре Флёри.
Примечательно, что игроки «Питтсбурга» сели не в один командный автобус, а передвигались на разных машинах. Нападающий Ник Бонино, например, отправился в путь с маленькой дочкой.
Фил Кессел ехал на машине с супругой и сыновьями, примечательно, что один из детей Фила был одет в свитер с фамилией Евгения Малкина. Интересно, как отец отреагировал на это? Сам же Малкин был в сопровождении супруги Анны Кастеровой. Сын Никита, которому недавно исполнился год, по всей видимости, остался дома. Когда же кубок Стэнли, курсирующий по машинам, дошёл до автомобиля россиянина, тот вышел и пошёл приветствовать толпу фанатов.
Сидни Кросби же выполнял роль главного охранника заветного трофея. Капитан «Пингвинз» заботливо переносил кубок с машины на машину, а также бесконечно долго позировал фотографам.
Несмотря на огромное количество народа, парад прошёл без серьёзных происшествий. Полицейские на велосипедах лишь приветливо улыбались толпе и были крайне вежливы со всеми. Хоккеисты спокойно подходили к фанатам, делали селфи и раздавали сотни автографов. Атмосфера счастья и умиротворения царила в Питтсбурге в этот день.
Куда только не забирались болельщики. В этот день паркинг был заполнен вовсе не машинами. Куда только не залезешь ради любимой команды!
После же парада состоялся концерт, на котором игроки команды ещё раз вышли на сцену и подняли над головами самый заветный трофей в карьере хоккеиста.