13 игроков НХЛ, которые подпишут выгодные контракты этим летом

Талантливый чешский нападающий отыграл за «Бостон» положенные три года по контракту новичка и теперь смело может претендовать на существенное увеличение заработной платы. В минувшем сезоне Пастрняк набрал 70 (34 + 36) очков, став вторым после Брэда Маршанда бомбардиром «мишек». Для сравнения, у самого высокооплачиваемого хоккеиста команды Давида Крейчи на 16 результативных баллов меньше, чем у его молодого соотечественника.



Увесистые контракты тех же Крейчи, Маршанда, а также Здено Хары, Дэвида Бейкса и Туука Раска заполняют платёжку «Брюинс», но если в «Бостоне» думают о будущем, то новый контракт для Пастрняка должен стать первоочередным делом в это межсезонье.

Клуб альтруистов. Кучеров и ещё 9 игроков НХЛ, которым недоплачивают 1 июля за океаном открывается рынок, и многих хоккеистов ждут новые выгодные соглашения. Но есть и те, для кого деньги – не главное.

Теуво Терявяйнен

«Каролина» уже достаточно давно не представляет собой ничего интересного, а построение новой команды у менеджеров «Харрикейнз» всё никак не получается. При этом команда обладает достаточно лёгкой платёжной ведомостью, в которой главный вес имеют контракты Джордана Стаала, Джефа Скиннера и Джастина Фолка, и имеет массу возможностей маневрировать на трансферном рынке.

Поэтому будет весьма странно, если новый, более выгодный для игрока контракт этим летом не получит Теуво Терявяйнен. Молодой финский плеймейкер пусть и набрал не так много очков в минувшем сезоне (42 балла, всего шестой результат внутри команды), зато обладает отличным хоккейным интеллектом и великолепен в подыгрыше, что немаловажно, если у вас в команде есть такие снайперы, как Скиннер и Себастьян Ахо. Кроме того у Терявяйнена есть незаменимый кубковый опыт, полученный в победном для «Чикаго» розыгрыше Кубка Стэнли—2015, в котором финн был одним из лучших в составе «Блэкхоукс».

Сэм Ганье

Этот канадец в далёком 2007 году был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ под высоким общим шестым номером, но лучший сезон в карьере Ганье провёл только спустя почти 10 лет и в совсем другой команде. В минувшем сезоне «Коламбус» тащили в плей-офф не только Сергей Бобровский и Кэм Аткинсон, но и Ганье, заработавший по итогам «регулярки» рекордные для себя 50 (18 + 32) очков.



В 27 лет Сэм играет за смехотворную зарплату в $ 650 тыс., и сейчас он явно заслуживает большего. Но для этого боссам «жакетов» придётся серьёзно подумать, как возможная прибавка к зарплате для Ганье уместится под потолком вместе с тяжёлыми контрактами Бобровского, Сета Джонса, Брэндона Саада, Брэндона Дубински и ещё нескольких хоккеистов.

Александр Веннберг

Тем более что на следующий сезон просто не может остаться без улучшенного контракта шведский центрфорвард «Коламбуса» Александр Веннберг, отыгравший блестящий сезон, который был последним для него по контракту новичка.



Веннберг набрал 59 (13 + 46) очков, затмив в своей команде и Саада, и Дубински, и Ника Фолиньо. Шведу всего 22 года, и он способен стать главным звеном центральной оси «Жакетов» и одним из лучших распасовщиков лиги на долгие годы.

То, что в минувшем сезоне «Эдмонтон» наконец смотрелся достойно, вышел в плей-офф и даже всерьёз претендовал на финал конференции, заслуга не только «нового Гретцки» Коннора Макдэвида, но и скромного немецкого паренька Леона Драйзайтля. Этот хоккеист провёл выдающийся сезон, набрав в «регулярке» 77 (29 + 48) очков, а в плей-офф к ним добавил ещё 16 (6 + 10) баллов.



Вот только если Макдэвид ещё год проведёт на контракте новичка, то Драйзайтля «нефтяникам» необходимо продлевать уже этим летом. Ради талантливого немца в «Эдмонтоне» готовы пойти на многое, поэтому некоторые высокооплачиваемые хоккеисты канадского клуба должны быть готовы, что они не будут защищены на грядущем драфте расширения, а то и вовсе чей-то жирный контракт может быть выкуплен клубом.

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Серьёзная головная боль ожидает этим летом «Миннесоту»: заканчивается контракт у лучшего бомбардира «дикарей» Микаэля Гранлунда. Финн получал $ 3 млн в год, но после сезона, в котором он набрал 69 (26 + 43) очков, его аппетиты наверняка станут ещё больше.

Деньги для финна должны найтись, вот только «Миннесоте» помимо Гранлунда нужно продлевать ещё целую группу игроков во главе с Нино Нидеррайтером, да и увесистые контракты Зака Паризе и Райана Сутера никуда не делись из платёжки «Уайлд». В такой ситуации главное — правильно расставить акценты, но очевидно, что новый контракт с растущим и прогрессирующим Гранлундом должен быть основной целью для клуба.

Виктор Арвидссон

На последнем году контракта новичка этому шведскому форварду удалось доказать, что уже со следующего сезона он достоин большего. «Нэшвилл» стал открытием этого сезона, а Арвидссон – открытием «Нэшвилла» и лучшим его бомбардиром. 61 (31 + 30) очко, лучший в команде показатель полезности «+16» и не по годам зрелая игра в плей-офф – этого более чем достаточно, чтобы предложить Виктору новый договор.

Мика Зибанежад

Некогда высоко котировавшийся Зибанежад не смог стать лидером «Оттавы», прошлым летом переехал в Нью-Йорк и довольно неожиданно провёл неплохой сезон. Всего 37 (14 + 23) очков, но Мика провёл лишь 56 игр, а в плей-офф в 12 встречах 9 (2 + 7) баллов.



После этого пошли слухи о том, что Зибанежаду можно предложить новый контракт с более выгодными для игрока условиями, хотя швед и так играл не за деньги для новичков ($ 2,6 млн). Вполне возможно, что «Рейнджерс» так и сделают: если уж «Нью-Йорк» переподписывает Мэтта Пампела, то на Зибанежада средства точно должны найтись, тем более что вот-вот будет выкуплен контракт Дэна Жирарди.

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Конор Шири

Настоящее открытие для «Питтсбурга» в этом сезоне – американский форвард Конор Шири. До этого сезона про Шири никто ничего не знал, а теперь парень претендует на существенную прибавку к зарплате. Виной тому – 53 (23 + 30) очка в 61 матче сезона и звание лучшего бомбардира «пингвинов» после великолепной троицы – Кросби, Малкин, Кессел.



Чемпионам НХЛ этим летом нужно решать вопросы с продлением Ника Бонино и ветеранов Мэтта Каллена и Криса Кунитца, но новое соглашение с Шири – инвестиция в будущее, и, возможно, это даже важнее для «Питтсбурга».

Колтон Парэйко

Состав «Сент-Луиса» на следующий сезон практически сформирован, у «музыкантов» нет головной боли с продлением лидеров – все они на действующих контрактах, а главной трансферной целью «Блюз» является переподписание одного из лучших атакующих защитников мира Колтона Парэйко.



В прошлом сезоне канадец набрал 35 (4 + 31) очков и стал незаменимым оружием «Сент-Луиса» при игре в большинстве. Ну а для широкой публики Парэйко показал товар лицом на чемпионате мира, когда он приехал в сборную по ходу турнира и стал главным защитником-бомбардиром мирового форума.



Парэйко отыграл за «музыкантов» контракт новичка и теперь справедливо ожидает улучшения условий.

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Бо Хорват

«Ванкувер» провёл очень бледный сезон, и об этом лучше всего говорит статистика лидеров «касаток». Братья Седины на двоих не смогли набрать сотню баллов, а лучшим бомбардиром клуба стал Бо Хорват с 52 (20 + 32) очками. Он же – лучший снайпер команды и второй ассистент.



У этого молодого человека истёк срок контракта новичка, и «Ванкуверу» необходимо искать средства на достойный контракт для Хорвата, ведь время Сединов пройдёт через пару лет, а канадский центрфорвард способен стать новым лидером клуба на долгие годы.

«У боссов «Кэпиталз» есть реальная проблема: закончились контракты у Евгения Кузнецова и Андре Бураковски, соответственно второго и третьего центров команды.

Андре Бураковски, Евгений Кузнецов

Пока по «Вашингтону» ползают тёмные слухи о возможном обмене Александра Овечкина, у боссов «Кэпиталз» есть реальная проблема: закончились контракты у Евгения Кузнецова и Андре Бураковски, соответственно второго и третьего центров команды. Швед играл за столичную команду на первичном контракте новичка, и сейчас ему полагается улучшение условий. На новую зарплату претендует и Кузнецов, ставший третьим бомбардиром «Вашингтона» после Бэкстрёма и Овечкина.

Окончание контрактов Кузнецова и Бураковски не было бы большой проблемой для «Вашингтона», если бы этим летом клубу не пришлось решать подобные вопросы с ещё несколькими важнейшими для команды игроками. Завершается срок контрактов у бэкапера Филиппа Грубауэра, защитников Дмитрия Орлова, Нэйта Шмидта и Кевина Шаттенкирка, форвардов Ти-Джея Оши и Джастина Уильямса. Повторить и приумножить все эти соглашения «Кэпиталз» явно не под силу, а значит, от кого-то «Вашингтону» придётся отказаться.