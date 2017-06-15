Неудачники из «Вашингтона» и триумфатор Кросби. Каким был плей-офф-2017

Победители

Болельщики «Нэшвилла» и игроки «Предаторз»

Пусть «хищники» и не смогли в итоге оправдать надежды своих потрясающих фанатов, но столице музыки кантри есть чем гордится. Как справедливо сказал на вручении «Конн Смайт Трофи» Гэри Беттмэн, Нэшвилл полностью подтвердил репутацию настоящего хоккейного города, хотя больших традиций, связанных с этим видом спорта, раньше не было. Потрясающую атмосферу на «Бриджстоун-арене» отмечали все – от Чарльза Баркли до Джереми Рёника, а новости о брошенных на лёд сомах, раскуроченных автомобилях, остроумных кричалках и рекордам по выпитому пиву появлялись с завидным постоянством. Забыть эту обстановку лига сможет не скоро, а это значит, что Нэшвилл стал полной удачей для лиги как одна из хоккейных столиц на южном рынке.

Этому человеку всего-то 29 лет, а у него в послужном списке уже есть три Кубка Стэнли, два выигранных «Конн Смайт Трофи» подряд, два олимпийских золота и победа на Кубке мира. Можно спорить о том, насколько нынешний титул MVP плей-офф заслужил именно Кросби, но абсолютно бесспорен тот факт, что за годы выступления на высшем уровне Сидни не продемонстрировал ни одного признака возможного спада. Он перенёс несколько сотрясений, заработал неоднозначную репутацию плаксы, но всё равно раз за разом восходил на вершину. Буквально через неделю Кросби может ещё больше упрочить своё величие, если на церемонии вручения индивидуальных наград сезона получит третий в карьере «Харт Трофи».

Питер Лавиолетт

Главный тренер «Нэшвилла» не обладает репутацией признанного мэтра, хотя вполне этого заслуживает. Лавиолетт в очередной раз зарекомендовал себя весьма грамотным специалистом, доведя три разных клуба до финала Кубка Стэнли: с «Каролиной» в 2006-м ему удалось выиграть, а с «Филадельфией»-2010 и «Нэшвиллом»-2017 тренер до победы не добрался. Потеря первого центрфорварда команды Райана Джохансена в концовке серии с «Анахаймом» должна была поставить крест на надеждах «Предаторз», но вместо растерянности «хищники» заиграли лишь сплочённее и мощнее. Изобретательный Лавиолетт нашёл способ сдержать Малкина, который в финале сыграл не столь ярко, и, если бы «Нэшвиллу» чуть больше сопутствовала удача (вспомним отменённый гол Сиссонса), счёт финала мог быть иным.

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НХЛ

Нынешний плей-офф может стать революционным с точки зрения интереса к хоккею со стороны тех болельщиков, которые раньше предпочитали другие виды спорта. Знаменитый баскетболист Чарльз Баркли открыто высказался в пользу НХЛ перед финалом плей-офф в НБА. По данным телеканала NBC, средняя аудитория шести матчей финала составила 4,76 млн зрителей в США, что на 19% больше, чем в прошлом году, когда в финале играли «Питтсбург» и «Сан-Хосе». Учитывая великолепный сезон, который провели молодые звёзды Коннор Макдэвид иОстон Мэттьюс, лиге беспокоиться не о чем, а появление «Вегаса» ещё больше укрепит популярность НХЛ.

Неудачники

«Вашингтон Кэпиталз» и Александр Овечкин

Не стоит задавать вопрос о том, можно ли считать удачным сезон, в котором командой снова был завоёван «Президент Трофи», но не преодолён барьер второго раунда плей-офф. Мерилом успеха является именно розыгрыш Кубка Стэнли, в котором Овечкин и компания в очередной раз не реализовали своих шансов, хотя предпосылок для прорыва было достаточно много. «Вашингтон» вроде бы извлёк уроки из предыдущих неудач и на этот раз не так бешено гнал в «регулярке», а сам Овечкин даже стал жертвой «экономичного режима», который ему иногда включал главный тренер Барри Тротц. В дедлайн «столичные» поймали главную «рыбу» на рынке, пополнив состав защитником Кевином Шаттенкирком, но результат остался тем же. «Вашингтон» так и не смог стать кубковой командой, и в удачное исправление былых ошибок верят уже далеко не все.

«Миннесота Уайлд» и Брюс Будро

«Дикари» последовали дурному примеру «Вашингтона» и полностью уничтожили надежды болельщиков на хорошее выступление в плей-офф. Подопечные Брюса Будро заняли второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, но в Кубке Стэнли последовало поражение в пяти матчах первого раунда от «Сент-Луиса». Сам Будро сполна показал себя как тренер, который великолепно работает с коллективом в «регулярке», однако большего контраста в результатах между «гладким» сезоном и плей-офф нет ни у одного действующего специалиста. Работая в «Вашингтоне», Будро не смог преодолеть серию кубковых неудач, которая продлилась и после него, в «Анахайме» постоянно проигрывал седьмые матчи серий, а с «Миннесотой» установил клубный рекорд по очкам в «регулярке», но в играх на вылет снова провалился.

«Чикаго Блэкхоукс»

Поражение в первом раунде со счётом 0-4 стало очень болезненным ударом по самолюбию «чёрных ястребов». Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн открыто признал такой результат неприемлемым и пообещал серьёзные перемены в составе. Вероятно, эти слова стали следствием излишних эмоций, поскольку пространства для манёвра у Боумэна нет из-за проблем с потолком зарплат. Тем интереснее должен быть для «Блэкхоукс» следующий сезон, в котором Панарин, Кейн и компания снова должны числиться среди фаворитов.

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«Коламбус Блю Джекетс»

Скромные «мундиры» вроде бы начали сбрасывать с себя оковы провинциальности и репутацию аутсайдера, но все подвиги «регулярки» перечеркнуло поражение в первом раунде от «Питтсбурга». Собственно проигрыш не стал чем-то удивительным, но в плей-офф «Коламбус» был абсолютно не похож на команду, которая в регулярном чемпионате выдала серию из 16 побед и едва не повторила рекорд лиги. За пять матчей первого раунда «Блю Джекетс» получили в свои ворота 21 гол, что непозволительно для команды из верхней части таблицы. Если вспомнить, что в «Коламбусе» играет один из лучших вратарей НХЛ Сергей Бобровский, а тренирует коллектив требовательный Джон Торторелла, то бесхарактерность «мундиров» будет выглядеть ещё более отчётливо.