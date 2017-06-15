Вольски выбрал «Куньлунь», «Югра» нашла легионеров. Таблица трансферов КХЛ

Западная конференция

Клубы Западной конференции вновь были малоактивны, причём это коснулось именно российских коллективов. Финский «Йокерит» сделал ещё одно заметное усиление – форвардом команды стал Олли Палола. В сезоне-2015/16 он неудачно сыграл за подмосковный «Витязь» — 5 очков в 27 матчах, а в прошлом году в составе шведского «Вякшё» набрал 52 результативных балла. Началось оживление и в столице Беларуси: клуб продлил соглашения с форвардом Евгением Ковыршиным, защитником Ильёй Шинкевичем и голкипером Михаилом Карнауховым.

Ещё один финн Томми Тайми до этого сезона выступал в КХЛ лишь за «Амур» и «Куньлунь», сейчас он решился перебраться в самую западную команду лиги – «Слован». Рижское «Динамо» начало комплектоваться к будущему сезону, был продлён контракт с Микелисом Редлихсом и подписан контракт с канадцем Карлом Столлери. В прошлом сезоне 29-летний защитник сыграл 11 матчей в НХЛ в составе клуба «Нью-Джерси Дэвилз».

Клуб Ушли Пришли Продлили контракт ЦСКА гл. тр. Квартальнов,

н. Кугрышев, н. Кошелев (оба — «Авангард»),

н. Муршак («Торпедо»),

н. Шаров («Сибирь»),

з. Денисов («Металлург» Магнитогорск),

н. Д. Квартальнов (СКА),

в. Фаст («Вякшё»),

н. Ворошило («Витязь»),

н. Каштанов («Автомобилист»),

з. Кутузов,

з. Маккаев («Торпедо», ВХЛ),

н. Мамин («Флорида Пантерз», НХЛ),

з. Слепцов («Югра»),

н. Да Коста (НХЛ),

з. Панин («Ак Барс») н. Шумаков, н. Шалунов, н. Окулов (все – «Сибирь»),

н. Капризов («Салават Юлаев»),

з. Пашнин («Локомотив»),

н. Бурдасов («Авангард»),

з. Воробьёв, н. Хлопотов (оба – «Сибирь»),

н. Перескоков («Куньлунь»),

з. Ибрагимов («Виктория Роялс», WHL),

з. Цветков (ХК «Рязань», ВХЛ),

з. Беркутов («Югра»),

н. Рёдин («Ванкувер Кэнакс») н. Светлаков,

н. Андронов,

з. Блажиевский,

в. Самойлов,

з. Слепцов,

н. Да Коста СКА н. Шипачёв («Вегас», НХЛ),

в. Иванников («Лада»),

н. Дадонов («Вегас»\«Чикаго», НХЛ),

н. Ковальчук (НХЛ),

н. Хохлачёв,

н. Прохоркин, з. Рундблад («Цюрих», Швейцария),

н. Комаров («Лада»),

н. Д. Квартальнов (ЦСКА),

н. Калинин («Торонто Мэйпл Лифс», НХЛ),

н. Голышев («Автомобилист»),

н. Санников («Сибирь»),

з. Гавриков («Локомотив») н. Коскиранта,

н. Кетов,

в. Иванников,

з. Юдин,

з. М. Тихонов,

з. Д. Александров,

з. Херсли,

н. Тихонов «Динамо» Москва гл. тр. Орешкин,

н. Цветков,

н. Горовиков (завершил карьеру),

н. Кашпар,

з. Миронов («Колорадо Эвеланш», НХЛ),

в. Заливин («Сокол», ВХЛ),

з. Синицын,

в. Лазушин («Лада») гл. тр. В. Воробьёв,

в. Шарыченков, з. Е. Орлов (оба — «Югра»),

з. Корягин, з. Синицын (оба — «Лада»),

н. Варнаков («Ак Барс»),

н. Бойд («Барыс») з. Хиетанен,

н. Галимов,

в. Ерёменко,

н. Тарасов,

в. Бочаров,

з. Соловьёв, н. Дугин «Локомотив» з. Пашнин (ЦСКА),

н. Лебедев (ХК «Рязань», ВХЛ),

н. Петраков, н.Кулагин (оба — «Витязь»),

з. Хисамутдинов,

з. Турчанинов,

н. Чванчиков («Автомобилист»),

н. Мокшанцев («Ноттингэм», Великобритания),

з. Юшкевич («Югра»),

з. Гавриков («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ, СКА) н. Алексеев («Адмирал»),

з. Елесин, н. Капустин (оба — «Амур»),

н. Мокшанцев («Лада»),

з. Юшкевич («Северсталь»),

н. Лебедев, н. Кулагин (оба — «Молот-Прикамье», ВХЛ),

з. Хисамутдинов, з. Турчанинов, н. Чванчиков, н. Петраков (все — ХК «Рязань, ВХЛ) в. Мурыгин,

в. Судницин,

в. Красоткин,

н. Юртайкин,

з. Накладал,

з. Рафиков,

н. Картаев,

з. Кронвалль,

н. Контиола,

н. Тальбо,

н. Козун,

н. Аверин,

н. Апальков,

з. Манухов,

з. Черепанов,

н.Ильенко

«Динамо» Минск н. С. Костицын («Торпедо»),

в. Лаланд,

н. Лопачук («Нефтяник», ВХЛ),

н. Эллисон («Металлург» Мг),

н. Палушай («Брюнэс», Швеция),

з. Казакевич («Юность», Беларусь),

в. Скривенс (НХЛ) з. Дюков («Адирондак», ECHL) в. Скривенс,

в. Карнаухов,

з. Шинкевич,

н. Ковыршин,

н. Амброжейчик «Торпедо» в. Бирюков, н. Д. Сёмин (оба — «Витязь»),

в. Аляпкин,

в. Проскуряков, н. Меляков, н. Ильин (все — «Югра»),

з. Ступников,

з. Дерлюк,

з. Колганов («Сокол», ВХЛ),

з. Егоршев («Автомобилист»),

з. Осипов («Салават Юлаев»),

з. Лукьянчиков,

з. Морев,

з. Лёфквист,

н. Кицын,

н. Жарков, н. Эштон (оба — «Лада»),

н. Жердев,

н. Фролов,

н. Рогов,

н. Батлер,

н. Макмиллан,

н. Богословский,

з. Вишневский («Трактор»),

з. Шуленин («Металлург» Мг). в. Галимов («Ак Барс»),

н. Столяров, н. Жуков (оба — «Нефтехимик»),

н. Муршак (ЦСКА),

н. Еглич, з. Кундратек (оба — «Слован»),

н. Паршин («Салават Юлаев»),

н. С. Костицын («Динамо» Минск),

з. Кондратьев («Амур»),

в. Лисутин («Автомобилист»),

н. Смуров (ТХК, ВХЛ),

з. Маленьких («Кулагер», Казахстан),

з. Медведев («Металлург» Мг),

н. Мамашев (ХК «Сочи»),

з. Политов (МХК «Крылья Советов», МХЛ),

з. Григорьев («Авангард»). з. Аляев,

в. Мольков,

в. Суханов,

з. Халемин,

з. Желдаков,

н. Шураков,

н. Есаян,

н. Ураков,

н. Кулёмин,

н. Смолин,

н. Грачёв,

з. Курбатов, в. Тихомиров,

н. Норман «Витязь» з. Ержабек («Монреаль Канадиенс», НХЛ),

н. Аалтонен («Торонто Мэйпл Лифс, НХЛ),

в. Сятери,

н. Кемпе («Аризона Койотс», НХЛ),

з. Бердюков, н. Бочкарёв (оба — «Амур»),

з. Кудряшов («Динамо» Спб, ВХЛ),

н. Кокшаров («Лада») в. Бирюков, н. Д. Сёмин (оба — «Торпедо»),

н. Ворошило (ЦСКА),

з. Паутов («Динамо» СПб, ВХЛ),

з. Орлов (ТХК, ВХЛ),

н. Манкинен, н. Риссанен (оба — «КалПа, Финляндия),

з. Мозик («Олбани», АХЛ),

з. Бурстрём («Шеллефтео», Швеция),

н. Денежкин («Рязань», ВХЛ),

н. Петраков, н.Кулагин (оба — «Локомотив») гл. тр. Белов,

з. Семёнов,

з. Катичев,

з. Головков,

н. Никулин,

з. Буханко «Йокерит» тр. Вирта («Салават Юлаев»),

н. Гюмер («КалПа», Финляндия),

з. Яакола,

з. Лаюнен («Спартак»),

з. Кулда («Куньлунь»),

в. Питерс,

н. Хишон («Лулео», Швеция),

в. Каутто, н. А. Мякинен, н. М. Мякинен (все — «Киекко-Вантаа», Финляндия),

в. Запольски,

в. Хелениус,

з. Дженовей («Лада») з. Ландин («Биль», Швейцария),

н. Эмбрих («Эссят», Финляндия),

н. Рантаэскола, з. Нурмиканта (оба — «Киекко-Вантаа», Финляндия),

в. Рамо («Пеликанс», Финляндия),

з. Лепистё («Салават Юлаев»),

в. Ратилайнен («Йокипоят», Финляндия),

з. Кивистё («Автомобилист»),

н. Палола («Вякшё», Швеция),

з. Эриксон («Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», АХЛ)

н. Н. Йенсен («Нью-Йорк Рейнджерс) н. О'Нилл,

н. Анттила,

з. Й. Йенсен,

н. Йормакка, н. Йоэнсуу ХК «Сочи» гл. тр. Буцаев,

з. Пепеляев, н. Максвелл (оба — «Спартак»),

з. Фантенберг («Лос-Анджелес», НХЛ),

н. Крикунов («Автомобилист»),

з. Мамашев («Торпедо»),

н. Игнатушкин,

н. Мерескин,

н. Скачков («Югра),

н. Левицкий («Сибирь»),

н. А. Костицын («Куньлунь»),

н. Петерссон («Берн», Швейцария) гл. тр. Зубов,

н. Солодухин, («Ак Барс»),

н. Лапенков («Югра»),

н. Бортников («Нефтехимик»),

з. Щитов («Автомобилист»),

н. Иванов («Лада»),

з. Титов (»Металлург" Нк),

н. Гарбутт («Анахайм», НХЛ),

н. Коллинз («Куньлунь»),

з. Хохлов («Северсталь»),

н. Уэллмэн («Фрёлунда», Швеция),

н. Энеруд (ХВ 71, Швеция),

з. Таталин («Металлург» Нк),

з. Шефер («Северсталь»),

з. Мальцев («Римуски», QMJHL),

н. Бойчук (ТХК, ВХЛ) в. Барулин,

з. Александров,

з. Педан,

н. О'Делл,

в. Шикин,

з. Мамкин,

з. Кузнецов,

н. Точицкий,

н. Падакин,

з. Хомицкий,

н. Морозов «Слован» н. Еглич, з. Кундратек (оба — «Торпедо»),

н. Зиго («Градец Кралове», Чехия),

н. Т. Кубалик («Спорт», Финляндия),

н. Вальский («Либерец», Чехия),

н. Недорост («Ческе-Будеёвице», Чехия),

н. Чипчура («Куньлунь»),

н. Чичу (завершение карьеры) в. Янус («Литвинов», Чехия),

н. Бухтеле («Спарта», Чехия),

з. Шварни («Кярпят», Финляндия),

н. Микуш («Оломоуц», Чехия),

н. Хрнка («Пльзень», Чехия),

н. Бондра («Принс Джордж, WHL),

з. Тайми («Куньлунь») з. Месарош,

н. Глинка,

з. Бачик,

н. Веденски «Северсталь» в. Коварж («Автомобилист»),

з. Уилсон,

н. Магогин,

н. Хацей («Спартак»),

з. Свиязов («Металлург» Нк),

з. Ежов (»Лада") в. Гудачек («Мальмё», Швеция),

н. Холик («Злин», Чехия),

н. Бумагин («Лада»),

в. Магарилов («Ермак»),

н. Рыбин («Лада»),

з. Васильев («Автомобилист»),

н. Щербина («Сокол», ВХЛ),

з. Корнеев («Салават Юлаев»),

н. Странски («Техас», АХЛ) гл. тр. Гулявцев,

н. Кагарлицкий,

з. Стасенко,

н. Вовченко,

з. Мазур,

н. Трубачёв,

н. Угаров,

н. Трунёв,

н. Чернов «Спартак» тр. Ярушкин,

тр. Марков,

тр. Игнатьев,

з. Дыбленко («Нью-Джерси Дэвилз», НХЛ),

з. Гилрой,

н. Стэплтон («Олтен»),

н. Лапшов,

н. Васильев,

н. Складниченко,

н. Бердников,

н. Смирнов,

н. Юдов,

н. Д. Воробьёв гл. тр. Епанчинцев,

тр. Костючёнок,

тр. Потайчук,

тр. Саид,

н. Комаристый («Металлург» Нк),

н. Максвелл, з. Пепеляев (оба – ХК Сочи),

н. Чистов («Автомобилист»),

з. Лаюнен («Йокерит»),

з. Кулик («Югра»),

н. Черных («Салават Юлаев»),

н. Е. Орлов («Сарыарка», ВХЛ),

н. Хацей («Северсталь»),

н. Дельнов, н. Шутов (оба — ТХК),

з. Свиязов («Металлург» Нк) н. Воронин,

н. Куваев,

з. Провольнев,

н. Стоа,

в. Свенссон,

н. Кляузов,

н. Мирнов,

н. Шмелёв,

н. Лещенко,

з. Калинин,

в. Беспалов,

н. Толпеко «Динамо» Рига н. Толузаков («Амур»),

з. Цибульскис («Градец Кралове", Чехия) з. Столлери («Нью-Джерси Дэвилз», НХЛ) н. Индрашис,

н.М. Редлихс,

з. Кр. Редлихс

Восточная конференция

Клубы Востока вновь были главными ньюсмейкерами. Казанский «Ак Барс» заключил новый контракт с канадцем португальского происхождения Джастином Азеведу. Голкипер Виталий Колесник принял решение расторгнуть соглашение с астанинским «Барысом». Ханты-мансийская «Югра» отказалась от запрета на легионеров и подписала соглашения с финнами Тууккой Мянтяюля и Вели-Матти Савинайненом.



«Не надо было никого уговаривать, я просто объяснил свою позицию. В «Югре» работают профессиональные люди, они умеют считать. Посмотрели на соотношение цена/качество, послушали доводы тренерского штаба, руководства, генерального менеджера. В итоге было принято такое решение. Доволен ли я, что в «Югре» снят запрет на приглашение легионеров? Так нельзя говорить. Поймите, таким вопросом вы унижаете русских хоккеистов. Я считаю, что в профессиональных командах должны выступать люди, которые реально усилят игру», — сказал главный тренер команды Игорь Захаркин.

Канадец с польскими корнями Войтек Вольски пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы шеи. «Магнитка» изначально думала о том, чтобы продлить с ним соглашение, но в итоге сделала выбор в пользу Мэтта Эллисона, а Вольски поехал в Китай на два сезона. Ещё одним новичком пекинской команды стал латвиец Артур Кулда, с которым не захотел продлевать контракт финский «Йокерит».

Вольски вернулся на лёд, а 5 фанатов «Нэшвилла» выпили 123 бутылки пива После травмы спинного мозга Вольски вернулся на лёд, Осала остаётся в «Магнитке», а у 12 клубов КХЛ существуют долги — в итогах дня.

Тольяттинская «Лада» достаточно хорошо укомплектовалась к сезону, четвёртым легионером стал канадский защитник Чарльз Дженовей, который известен своей тягой к игре в атаке. Пятым иностранцем в «Автомобилисте» стал канадец Тейлор Бек, по итогам сезона-2016/17 он вошёл в символическую пятёрку лучших игроков АХЛ, а год заканчивал в системе клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».



Сразу три игрока новокузнецкого «Металлурга» получили статус неограниченно свободного агента – Кирилл Семёнов, Евгений Соловьёв иИгнат Земченко. Семёнов решил принять приглашение омского «Авангарда», Соловьёв – нижнекамского «Нефтехимика», а Земченко – новосибирской «Сибири».

«Полный беспредел!» Как «Кузня» потеряла права на Семёнова КХЛ признала форварда новокузнецкого «Металлурга» Кирилла Семёнова НСА, хронология событий дела – в нашем материале.