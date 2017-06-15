Радулов останется в «Монреале»? Россиянин хочет около $ 30 млн за 5 лет

Радулов останется в «Монреале»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов продолжает переговоры с клубом о новом контракте. Обе стороны практически уверены в том, что соглашение будет подписано, сообщает страница Sportsnet в «Твиттере». Речь идёт о контракте на 4-5 лет с зарплатой в размере $ 6-6,5 млн в год.

1 июля 2016 года Радулов подписал однолетний контракт с «Монреалем». В сезоне-2016/17 он провёл 76 матчей в регулярном чемпионате и набрал 54 (18+36) очков. «Канадиенс» пробились в плей-офф НХЛ, где Радулов провёл 6 матчей и набрал 7 (2+5) очков, а его команда в первом раунде уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).

«Я думаю, он в последнюю очередь думает о деньгах, так как у него их и так хватает. Ему нужно выбирать амбиции, кубки, медали. Каждый хоккеист мечтает о долгосрочном контракте. Можно спокойно ехать на лето, не думать о завтрашнем дне. Чем дольше контракт, тем лучше. Это его любимая работа, поэтому долгосрочный контракт — это мечта. СМИ не звонят, не нужно думать «возьмут, не возьмут», отыграл — и на пляж.

О будущем «Монреаля» сложно сказать. Если Александр сыграет хорошо, а партнёры его поддержат, то, конечно, шансы на то, чтобы взять кубок Стэнли, будут велики» — считает бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин.

«Сибирь» закрыла все долги

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский сообщил, что новосибирская команда сумела полностью погасить свои задолженности согласно имеющемуся графику. Напомним, у «Сибири» были финансовые сложности с прошлого года.

«Мы закрыли долги как перед игроками, так и перед тренерами и сотрудниками клуба. Мы работали по плану, всё сделали согласно графику», — приводит слова Фастовского ТАСС.

Минское «Динамо» начало укомплектовываться

В столице Беларуси начали полноценную работу по комплектованию команды на следующий сезон. Как сообщает официальный сайт клуба, минчане продлили соглашение с форвардом Дмитрием Амброжейчиком, а также вернули из Северной Америки защитника Романа Дюкова. В прошлом сезоне игрок обороны выступал за океаном в лиге ECHL за команду «Адирондак». В 56 матчах Роман отметился 17 (2+15) результативными баллами. На взрослом уровне в Беларуси Дюков выступал за минскую «Юность», в которой провёл 5 сезонов.

Игроки «Динамо» обращаются в профсоюз

Что касается другого динамовского коллектива, который пережил смену юридического лица, но остался должен хоккеистам, то здесь игроки начали обращаться в профсоюз за помощью.

«Уже три игрока «Динамо» обратились в профсоюз. Есть хоккеисты, которые должны получить компенсацию за расторжение контракта, и те, у кого действующие соглашения. Все они переживают за получение денежных средств. Хотелось бы надеяться, что вопрос разрешится в досудебном порядке».

Мы общались с руководством ОХК «Динамо», игроками. Как нам стало известно, долги по зарплате будут погашены и от этого никто не отказывается. Проблема — в раздвоении структуры», — рассказал в интервью ТАСС исполнительный директор профсоюза КХЛ Игорь Терёшин.