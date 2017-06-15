Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Радулов, «Монреаль Канадиенс»
Фото: Reuters
Текст: Роман Соловьёв

Радулов останется в «Монреале»? Россиянин хочет около $ 30 млн за 5 лет

Радулов близок к подписанию нового контракта, «Сибирь» закрыла все долги, игроки «Динамо» обращаются в профсоюз — в итогах дня.
15 июня 2017, четверг. 22:00. Хоккей

Радулов останется в «Монреале»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов продолжает переговоры с клубом о новом контракте. Обе стороны практически уверены в том, что соглашение будет подписано, сообщает страница Sportsnet в «Твиттере». Речь идёт о контракте на 4-5 лет с зарплатой в размере $ 6-6,5 млн в год.

1 июля 2016 года Радулов подписал однолетний контракт с «Монреалем». В сезоне-2016/17 он провёл 76 матчей в регулярном чемпионате и набрал 54 (18+36) очков. «Канадиенс» пробились в плей-офф НХЛ, где Радулов провёл 6 матчей и набрал 7 (2+5) очков, а его команда в первом раунде уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).
«Я думаю, он в последнюю очередь думает о деньгах, так как у него их и так хватает. Ему нужно выбирать амбиции, кубки, медали. Каждый хоккеист мечтает о долгосрочном контракте. Можно спокойно ехать на лето, не думать о завтрашнем дне. Чем дольше контракт, тем лучше. Это его любимая работа, поэтому долгосрочный контракт — это мечта. СМИ не звонят, не нужно думать «возьмут, не возьмут», отыграл — и на пляж.

О будущем «Монреаля» сложно сказать. Если Александр сыграет хорошо, а партнёры его поддержат, то, конечно, шансы на то, чтобы взять кубок Стэнли, будут велики» — считает бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин.

«Сибирь» закрыла все долги

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский сообщил, что новосибирская команда сумела полностью погасить свои задолженности согласно имеющемуся графику. Напомним, у «Сибири» были финансовые сложности с прошлого года.

«Мы закрыли долги как перед игроками, так и перед тренерами и сотрудниками клуба. Мы работали по плану, всё сделали согласно графику», — приводит слова Фастовского ТАСС.

Минское «Динамо» начало укомплектовываться

В столице Беларуси начали полноценную работу по комплектованию команды на следующий сезон. Как сообщает официальный сайт клуба, минчане продлили соглашение с форвардом Дмитрием Амброжейчиком, а также вернули из Северной Америки защитника Романа Дюкова. В прошлом сезоне игрок обороны выступал за океаном в лиге ECHL за команду «Адирондак». В 56 матчах Роман отметился 17 (2+15) результативными баллами. На взрослом уровне в Беларуси Дюков выступал за минскую «Юность», в которой провёл 5 сезонов.

Игроки «Динамо» обращаются в профсоюз

Что касается другого динамовского коллектива, который пережил смену юридического лица, но остался должен хоккеистам, то здесь игроки начали обращаться в профсоюз за помощью.

«Уже три игрока «Динамо» обратились в профсоюз. Есть хоккеисты, которые должны получить компенсацию за расторжение контракта, и те, у кого действующие соглашения. Все они переживают за получение денежных средств. Хотелось бы надеяться, что вопрос разрешится в досудебном порядке».

Мы общались с руководством ОХК «Динамо», игроками. Как нам стало известно, долги по зарплате будут погашены и от этого никто не отказывается. Проблема — в раздвоении структуры», — рассказал в интервью ТАСС исполнительный директор профсоюза КХЛ Игорь Терёшин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 1
Теги
Монреаль Канадиенс ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Сибирь Александр Радулов
Новости. Хоккей
15 июня 2017, четверг
23:45 Каспарайтис: КХЛ не сравнится с НХЛ, где каждая команда может выйти в финал
23:17 Агент Сергачёва: Михаил нашёл свою команду, он очень доволен обменом в «Тампу»
23:17 «Локомотив» переподписал контракт с нападающим Ильенко до 2019 года
23:05 Кравчук: Сергачёв сырой для НХЛ, а Друен – франкофон, это поможет в «Монреале»
23:00 Бонино: все хотят играть за «Питтсбург», тут больше всего шансов победить
22:14 «Монреаль» обменял Михаила Сергачёва в «Тампу», получив взамен Джонатана Друена
21:58 Мэттьюс: в самые нужные моменты у «Питтсбурга» выстреливали Кросби и Малкин
21:39 Гол Радулова вошёл в топ-10 лучших моментов плей-офф НХЛ
21:26 Крэйг Беруби, Даниэль Ткачук и Дэвид Александер вошли в тренерский штаб «Блюз»
20:49 Фил Хаусли назначен главным тренером «Баффало»
20:49 Флёри: любимый момент плей-офф — мой сейв на Овечкине в седьмом матче
20:36 Даути: все хотят играть в «Лифс», но тяжело жить в городе, где тебя везде узнают
20:00 Кречин: увеличение зарплат в «Куньлуне» компенсируем сокращением других расходов
19:57 Ульф Самуэльссон и Дон Гранато вошли в тренерский штаб «Чикаго»
19:49 «Спартак» подписал контракт со Свиязовым, «Локомотив» обменял Юшкевича в «Югру»
19:44 Овечкин: жаль, что не поговорил с Путиным, надеюсь, «Динамо» не пропустит сезон
19:25 Агент Мэйсона: «Филадельфия» не ведёт со Стивом переговоров о новом контракте
19:02 Холланд: «Детройт» должен обсудить вопрос о выводе номера Фёдорова из обращения
18:32 Майк Салливан предложил «Питтсбургу» завоевать третий Кубок Стэнли подряд
18:00 Гомоляко: слухи о переходе Никиты Нестерова в «Трактор» беспочвенны
17:38 «Колорадо» выкупит контракт защитника Франсуа Бошмена
17:24 Стал известен план предсезонной подготовки ХК «Лада»
17:02 Фанёф: просьба «Оттавы» отказаться от запрета на обмен — часть бизнеса
16:43 «Каролина» подписала новый двухлетний контракт с Терявяйненом
16:27 Состав минского «Динамо» пополнил защитник из ECHL
16:02 Салливан: болельщики «Питтсбурга» — уникальное фанатское сообщество
15:35 Дмитрий Амброжейчик подписал новый контракт с минским «Динамо»
15:10 Рижское «Динамо» заключило новый контракт с Кришьянисом Редлихсом
15:00 Сушинский: игроки «Динамо» всё делают правильно, они должны получить зарплату
14:40 Флёри: мой отказ от пункта запрета на обмен — это просьба руководства
14:11 Кросби: выиграть Кубок Стэнли дважды подряд — особенное чувство
14:00 А. Юдин: Радулов продолжает работать, чтобы вернуться в Россию, как Дацюк
13:35 «Оттава» не будет продлевать контракт с нападающим Крисом Нилом
13:13 Исполнительный директор профсоюза КХЛ: к нам обратились два игрока «Динамо»
13:00 Владелец «Ноттингема»: мы не готовимся к КХЛ, наша цель – Лига чемпионов
12:47 Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт получил $ 250 тыс. компенсации в суде
12:25 Московское «Динамо» подало заявку на участие в чемпионате КХЛ-2017/18
12:13 Овечкин приехал на прямую линию с Путиным и хочет задать вопрос о «Динамо»
12:01 Попихин: денежные проблемы не украшают московское «Динамо», ребят можно понять
11:52 Огурцов: возвращение в «Нефтехимик» получилось неожиданным, но я рад вернуться
11:24 Агент: жёнам игроков вряд ли будет комфортно в Лас-Вегасе, там много соблазнов
10:56 Стал известен график предсезонных матчей «Вегаса»
10:27 Даугавиньш: был бы рад вернуться в Ригу, но я хочу бороться за кубок
10:24 Шеро: если Ковальчук вернётся в НХЛ, это будет здорово для всей лиги
10:04 Галлант: Флёри может перейти в «Вегас»? Нам нужен хороший вратарь
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
Архив →
© championat.com, 2000–2017