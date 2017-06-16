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Нолан Патрик
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Лев Лукин

13 новичков, которых ждут в следующем сезоне НХЛ

Фавориты драфта, лучшие бомбардиры молодёжных лиг и новое поколение российских защитников – кого ждут в НХЛ в следующем сезоне.
16 июня 2017, пятница. 11:00. Хоккей

Нолан Патрик

18-летний канадец – главный фаворит предстоящего драфта НХЛ по мнению большинства авторитетных рейтингов новичков. Последние три сезона Патрик провёл в WHL в составе «Брэндона», где показывал сумасшедшие цифры статистики. Так, в сезоне- 2015/16 хоккеист заработал в 72 играх 102 (41 + 61) очка, добавив к этому 30 (13 + 17) баллов в плей-офф.

Минувший чемпионат был омрачён для Патрика травмой верхней части тела, из-за которой он пропустил половину регулярного сезона и весь плей-офф. Однако, по мнению североамериканских аналитиков, эта неприятность не пошатнёт позиций Нолана в рейтинге новичков. Если Патрик оправдает ожидания, то в Канаде вслед за Кросби и Макдэвидом появится ещё один центрфорвард заоблачного уровня.

Нико Хишир

Главным конкурентом Патрика за строчку первого номера драфта будет швейцарский центральный нападающий Нико Хишир. Этот хоккеист ещё не так давно играл на родине и только прошлым летом решился на переезд за океан.

Если Нолан Патрик оправдает ожидания, то в Канаде вслед за Кросби и Макдэвидом появится ещё один центрфорвард заоблачного уровня.

Первый же сезон за «Галифакс» стал для швейцарца сверхудачным, в «регулярке» он набрал 86 (38 + 48) очков, а в плей-офф в шести матчах отличился семью баллами. Кроме того, Хишир приезжал в расположение юниорской, а затем и молодёжной сборной Швейцарии и на обоих уровнях был самой заметной фигурой в национальной команде. У Нико есть хорошие шансы заиграть в НХЛ в первый же год после драфта, и уже сейчас можно сказать, что у Швейцарии появился самый талантливый представитель в лучшей лиге мира.

Габриэль Виларди

Ещё один топовый проспект будущего драфта, который должен быть выбран в первой пятёрке. И снова, кстати, центральный нападающий. Виларди два последних сезона провёл в OHL за «Виндзор», в минувшем розыгрыше на его счету, включая плей-офф, 67т(31 + 36) очков.

Североамериканская пресса отзывается о Виларди как о сбалансированном двустороннем игроке с отличными индивидуальными навыками и глубоким пониманием как атакующей, так и оборонительной игры. У форварда не должно возникнуть проблем с адаптацией в НХЛ, так как Виларди уже показывает достаточно зрелый и динамичный хоккей и готов к жёсткой и атлетичной игре.

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Алекс Дебринкат

19-летний Дебринкат, выбранный на прошлогоднем драфте «Чикаго», стал в минувшем сезоне настоящим королём в OHL. В составе «Эри Оттерз» миниатюрный форвард выиграл чемпионство лиги Онтарио, а его вклад в победу команды просто огромен. В 63 матчах «регулярки» Алекс набрал 127 (65 + 62) очков, а в 22 играх плей-офф добавил ещё 38 (13 + 25) баллов.

Следующий сезон Дебрикант начнёт в АХЛ в фарме «Чикаго» «Рокфорд», и если он продолжит показывать такие сумасшедшие цифры и дальше, то дебют в НХЛ не заставит себя долго ждать.

Тэйлор Рэддиш

Активно пробивает себе дорогу в НХЛ и одноклубник Дебриканта Тэйлор Рэддиш. Канадский правый вингер заработал за регулярный сезон 109 (42 + 67) очков, а в плей-офф помог команде 31 (12 + 19) набранным баллом.

В прошлом году Рэддиш был выбран во втором раунде «Тампой», «молнии» сейчас переживают непростые времена и начинают строить новую команду вокруг Кучерова и Василевского, и талантливый проспект будет для них очень кстати в будущем сезоне.

Сэм Стил

В Западной хоккейной лиге тоже нет проблем с талантами, которые уже переросли этот уровень, и им пора заиграть в НХЛ. Лучшим бомбардиром WHL в минувшем сезоне стал Сэм Стил, нападающий «Реджайна Пэтс». У парня гроссмейстерская для претендента на повышение статистика: 131 (50 + 81) очко в регулярном чемпионате, 30 (11 + 19) баллов в плей-офф.

Сэм задрафтован в 2016 году «Анахаймом», и как знать, возможно, будущие успехи «уток» связаны не с Гетцлафом и Перри, а как раз со Стилом.

Адам Брукс

По иронии судьбы два лучших бомбардира лиги Западного побережья – одноклубники, так же как и лидеры OHL. Адам Брукс старше и опытнее Стила, ему уже 21 год, а минувший чемпионат стал для него первым в качестве капитана команды. В личной статистике Брукс всего один балл уступил Стилу, на его счету 130 (43 + 87) очков.

На прошлом драфте Адам был задрафтован «Торонто», и это должно ободрять игрока, ведь в минувшем сезоне НХЛ новички «кленовых листьев» во главе с Остоном Мэттьюсом побили все рекорды результативности лиги для игроков своего статуса. Брукс может и должен хорошо вписаться в эту молодую и зрелищную команду.

Евгений Свечников

Российский нападающий буквально только что стал обладателем Кубка Колдера в составе фарм-клуба «Детройта» и теперь изо всех сил стучится в дверь основной команды. Свечников сам выбрал путь, при котором ему пришлось пробиваться в НХЛ через дебри американских лиг: ещё в 2014 году он покинул Казань, а в прошлом сезоне уже провёл две встречи за «Детройт», но оказался сыроват для «красных крыльев».

В триумфальном для своей команды сезоне АХЛ Свечников в 74 матчах набрал 51 (20 + 31) очко, а в плей-офф добавил 12 (5 + 7) баллов. «Детройт» в прошлом сезоне впервые за четверть века не попал в плей-офф, клубу нужна перезагрузка, и Свечников может стать одним из тех, на ком будет строиться новая команда из города моторов.

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Оскар Линдблём

Но чтобы дебютировать в НХЛ, совсем необязательно пройти тернистый путь минорных лиг Северной Америки, есть и другая дорога: заявить о себе в Европе, попасть на карандаш скаутам, а затем подписать контракт в НХЛ.
Так сделал несколько лет назад Панарин, его путь в нынешнем сезоне попытаются повторить несколько европейских хоккеистов. Один из них – Оскар Линдблём, подписавший контракт на следующий сезон с «Филадельфией». Шведу 20 лет, он только в прошлом сезоне дебютировал во взрослой команде «Брюнаса», но заявил о себе достаточно громко: 47 (22 + 25) очков в регулярном сезоне и ещё 14 (4 + 10) баллов в плей-офф.
Три года назад «Флайерз» выбрали Линдблёма лишь в пятом раунде драфта, но сейчас ему предложен контракт, и, возможно, на молодого шведа рассчитывают как на будущего лидера команды.

Хенрик Хаапала

Финский крайний нападающий с юных лет играл в системе «Таппары», а в минувшем сезоне сделал такой прорыв в своей личной статистике, что заработал контракт с клубом НХЛ. Соглашение с Хаапалой заключила «Флорида».

Хенрик действительно провёл отличный чемпионат, в 51 матче он набрал 60 (15 + 45) баллов, стал лучшим бомбардиром сезона в Финляндии и помог «Таппаре» выиграть турнир. Теперь Хаапала переезжает во Флориду, где сможет составить потенциально интересный дуэт с соотечественником Александром Барковым.

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Виктор Антипин

За последние годы в России выросло целое поколение талантливых игроков обороны, и этим летом сразу несколько человек отправились пробовать свой уровень в лучшей лиге мира и уже заключили контракты с клубами НХЛ.

Одним из таких игроков стал Виктор Антипин, подписавший соглашение с «Баффало». По выступлениям в КХЛ мы знаем, что Антипин – настоящий универсал, умеющий как уверенно оборонять собственные ворота, так и забрасывать с чужого пятачка. На льду Виктор всегда спокоен и надёжен, не поддаётся панике и легко принимает верные решения.

В «Баффало» Антипину предстоит выдержать серьёзную конкуренцию, в том числе и с Дмитрием Куликовым, чей достаточно большой контракт вряд ли отражает уровень показываемой игры.

Андрей Миронов

В другой клуб НХЛ, переживающий не лучшие времена, отправится динамовец Андрей Миронов. Последний сезон в России у Андрея совсем не получился из-за травм, но Миронов долгое время целенаправленно готовился к отъезду за океан. Российский защитник любит жёсткую борьбу, великолепно выполняет силовые приёмы, а также умеет отлично приложиться по шайбе от синей линии.

«Колорадо» необходимо строить новую команду, и Миронов может стать у истоков «лавин» новой сборки. У «Эвеланш» только два игрока в обороне на крупных и длинных контрактах, со всеми остальными, включая Никиту Задорова, Миронов будет сражаться за место в составе.

«Детройт» в прошлом сезоне впервые за четверть века не попал в плей-офф, клубу нужна перезагрузка, и Свечников может стать одним из тех, на ком будет строиться новая команда из города моторов.

Владислав Гавриков

Защитник, про которого было много разговоров после блестящего клубного сезона и не менее удачного для Владислава чемпионата мира, до сих пор остаётся без нового контракта, в то время как предыдущее соглашение с «Локомотивом» у него истекло.

Известно, что помимо ярославцев на защитника-домоседа в России претендует СКА, но гораздо важнее, что Гавриковым всерьёз заинтересован «Коламбус», который может сходу предложить россиянину место в топ-6 обороны команды. Владислав ещё не сообщил о своём решении, но можно предположить, что в России защитника удерживает возможность сыграть на Олимпиаде, ведь в сборной России Гавриков теперь тоже на отличном счету.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Виктор Антипин Владислав Гавриков Евгений Свечников НХЛ
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