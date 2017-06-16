Сергачёв в «Тампе»! Обмен, от которого выиграли все, кроме Радулова

Первый громкий обмен межсезонья – и сразу с участием российского игрока. Накануне состоялась сделка между «Монреалем» и «Тампа-Бэй», в результате которой Михаил Сергачёв сменил заснеженную Канаду на солнечную Флориду. Отдав не только своего самого перспективного защитника, но и условный выбор во втором раунде драфта 2018 года, «Канадиенс» заполучили Джонатана Друена. Здесь и сейчас этот обмен может показаться не особо значимым, но если заглянуть лет на пять вперёд, можно смело предположить, что «Канадиенс» и «Лайтнинг» обменялись своими будущими звёздами.

Нас, конечно, интересует судьба Сергачёва. 18-летний защитник в минувшем сезоне попробовал на вкус НХЛ, проведя четыре матча за «Канадиенс», но потом снова окунулся в будни молодёжного хоккея. И это несмотря на приличный айстайм и лестные отзывы. Просто на тот момент время Сергачёва ещё не пришло. Зато Михаил съездил на МЧМ, где был одним из лидеров сборной России, а завершил сезон эффектной точкой в виде победы в Мемориальном кубке. В плане опыта полноценный сезон в НХЛ вряд ли чем-то можно заменить, но у Сергачёва компенсация вышла что надо.

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При условии что Сергачёв развивался бы такими же темпами и не свернул с верной дорожки, в будущем он непременно стал бы ведущим защитником «Монреаля». Михаил не по годам крепко сложен, при этом, имея почти 100 кг боевого веса, он обладает отличной скоростью. Выступая за «Виндзор», воспитанник нижнекамского хоккея совсем немного недотягивал до графика «одно очко за игру», блестяще действуя в большинстве. У кого-то может возникнуть соблазн назвать его «полузащитником», но это далеко от истины. Козырь Сергачёва — в хорошем балансе, а Мишель Террьен, на тот момент ещё тренер «Монреаля», отмечал зрелость молодого россиянина.

В том, что Сергачёв при условии отсутствия травм и других катаклизмов вырастет в топ-защитника, практически нет сомнений. Это лишь вопрос времени. В «Тампе» путь от перспективного игрока до незаменимого может стать гораздо короче. «Монреаль» располагает солидно упакованной линией обороны, и до сих пор непонятно, останется ли в команде Никита Нестеров и будет ли продлён контракт с ветераном Андреем Марковым. В любом случае их соотечественнику пришлось бы столкнуться с запредельной конкуренцией. Не исключено, что, останься Сергачёв в «Монреале», ему бы предложили потерпеть ещё год.

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В «Тампе» с её достаточно жидкой обороной Сергачёв уже в следующем сезоне может стать крепким игроком основы. Конечно, особняком стоят Виктор Хедмен и Антон Строльман. Однако сразу за двумя шведскими столпами обороны «молний» идут простые смертные, которых Сергачёв при удачном стечении обстоятельств может переиграть. Если не вторая, то третья пара «Тампы» ему маячит вполне чётко. Единственная преграда на пути к тому, чтобы россиянин стал крепким игроком основы «молний» уже в предстоящем сезоне, — это условие обмена, согласно которому команда Джона Купера не сможет воспользоваться условным выбором на драфте, если Сергачёв проведёт больше 40 матчей с учётом «регулярки» и плей-офф.

Заполучив Сергачёва, Стив Айзерман восстановил русский квартет, который по ходу прошлого сезона сократился до трио из-за обмена Никиты Нестерова во всё тот же «Монреаль». То, что Михаил будет развиваться в среде соотечественников, должно пойти ему только на пользу. Мы уже не раз называли генерального менеджера «Тампы» человеком, который невольно работает на благо российского хоккея, но в этой сделке восхищает другое. Айзерман обменял в «Монреаль» строптивого нападающего, которого мог потерять на драфте расширения или просто не договориться по новому контракту, получив взамен не менее перспективного защитника, которого не придётся защищать от «Вегаса». Это если и не торговля воздухом, то очередная беспроигрышная сделка босса «молний».

Только на первый взгляд кажется, что обмен между «Тампой» и «Монреалем» затрагивает судьбы двух игроков. Эта сделка может инициировать целую цепочку событий, в центре которой рискуют оказаться российские игроки. Так, обмен Сергачёва пусть ненамного, но повышает шансы Нестерова остаться в Монреале. Несмотря на то что агент челябинца успел заявить, что его Клод Жульен не особо заинтересован в его клиенте, потеря одного молодого защитника может заставить пересмотреть своё отношение к другому.

До того как «Тампа» обменяла Друена в «Монреаль», перед Айзерманом стояла настоящая дилемма. Кого-то из троицы Друен/Наместников/Киллорн пришлось бы отпустить совершенно бесплатно. Всю эту троицу защитить на драфте расширения не было бы никакой возможности. Друен среди них выглядел, конечно, самым ценным активом, но и терять такого универсала, как Наместников, вряд ли входило в планы генменеджера «молний». Теперь, после того как франкоканадец Друен отправился в родной для него Квебек, шансы россиянина остаться в «Тампе» мгновенно возросли. Сомнений в том, что во Флориде сохранится русский квартет, почти не осталось.

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Пожертвовав Друеном, «Тампа» даёт понять, что в приоритете у неё переподписание Ондржея Палата и Тайлера Джонсона. У двоих из трёх «Тройняшек» этим летом заканчиваются контракты, и вряд ли они будут готовы сделать Айзерману такую же скидку, как год назад Никита Кучеров. Схожая ситуация в «Монреале» у Марка Бержевена. Помимо Маркова и ещё пары игроков генменеджеру «Канадиенс» предстоит переподписать двух ключевых форвардов, какое-то время игравших в одном звене. И если о процессе переговоров с Александром Радуловым у нас судачат на каждом углу, то о том, что «Монреалю» нужно переподписать ещё и Алекса Гальченюка, до недавнего времени игравшего чуть ли не за еду, принято умалчивать.

Если Айзерману обмен Друен — Сергачёв только поможет распутать клубок с контрактами, то Бержевену способен добавить головной боли. Только-только заполучив Друена, «Канадиенс» заключили с ним шестилетний контракт на $ 33 млн. По сути, это примерно тот срок и примерно те деньги, на которые нацеливался при переговорах Радулов. У «Монреаля» до этой сделки под «кепкой» было $ 17 млн, и на данный момент канадцы вполне укладываются в потолок зарплат. Однако, подписывая в одно межсезонье сразу несколько крупных долгосрочных контрактов, Бержевен рискует столкнуться с серьёзными проблемами в будущем.

«Тампа» от этого обмена получила перспективного защитника, а Сергачёв – реальный шанс заиграть в НХЛ уже в следующем сезоне. «Монреаль» выменял готового диспетчера с потенциалом суперзвезды, способного сыграть как на краю, так и в центре. Друен же будет играть почти дома, в комфортной для него среде. Нестеров и Наместников в свою очередь получили шанс остаться в своих командах. Вот и получается, что единственным, кто может проиграть от этой сделки, — это Александр Радулов. Не зря же почти сразу появилась инсайдерская информация о том, что «Монреаль» не устраивают требования россиянина и переговоры проходят со скрипом. Друена, никогда не игравшего на правом фланге, вряд ли можно воспринимать как прямую замену Радулову, но он вполне может «съесть» его деньги.

А может, «Монреаль» выменял Друена, внутренне смирившись, что не сможет договориться с Радуловым?

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