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Гуськов, Бадюков и Каменский об обмене Сергачёва из «Монреаля»
Фото: instagram.com/sergach98
Текст: Владислав Уткин

Кто в выигрыше? Эксперты — о первом громком обмене лета в НХЛ

Станет ли обмен в «Тампу» шансом для Сергачёва и как повлияет подписание Друена на переговоры с Радуловым?
16 июня 2017, пятница. 15:15. Хоккей

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов, олимпийский чемпион Валерий Каменский, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина и эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделились мнениями об обмене защитника «Монреаль Канадиенс» Михаила Сергачёва на форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джонатана Друена, а также оценили, как эта сделка может повлиять на переговоры Александра Радулова по новому контракту.

— Повысятся ли шансы Сергачёва заиграть в НХЛ уже в следующем сезоне после обмена из «Монреаля» в «Тампу»?
Гуськов: Думаю, что в этой ситуации обмен – это лучшее, что может быть для Сергачёва. Четыре игры за сезон – этого недостаточно для того, чтобы себя проявить. Плюс к этому в «Тампе» хорошие русские ребята – Кучеров и Наместников. Конечно, и в «Монреале» были Марков, Радулов и Емелин – тоже достаточно русских. Но здесь дело не столько в них, сколько в смене обстановки, в смене команды и возможности по-другому проявить себя в новом коллективе. Так что это новая страница в карьере Сергачёва. Новая страница и новый шанс даются молодому игроку.

Бадюков: Стив Айзерман к русским людям хорошо относится. И он сам об этом сказал. Думаю, что в этом обмене все довольны, все счастливы, потому что Друен – канадец, и он сам сказал, что он будет счастлив играть дома, хотя это волнительно. И агент Сергачёва сказал, что очень доволен этим обменом, потому что Михаил всего четыре матча сыграл. Понятно, что у Сергачёва был бы шанс закрепиться, если бы с кем-то из защитников расторгли контракт, но я так понимаю, что Марков и Емелин остаются. Для Сергачёва тяжеловато было бы сидеть в фарме и ждать, когда его привлекут. В «Тампе» у него будет гораздо больше шансов появиться в составе. Это атакующий защитник, он там будет востребован, потому что «молнии» играют в быстрый, атакующий хоккей. Если он найдёт общий язык с Кучеровым и Наместниковым в одном звене, это будет просто замечательно. Самое главное для Друена– это то, что он может сыграть на позиции центрального нападающего. С ним заключили сразу же шестилетний контракт.

Каменский: Естественно, если его поменяли, значит на него рассчитывают, ему дадут шанс проявить себя. Всё зависит от Сергачёва – как он проявит себя, как он вольётся в команду. Многое будет значить то, как ему помогут ребята в «Тампе». Но в основном всё будет зависеть от него. Вообще, хорошо, что его поменяли. Команда его хочет, она его видит на каком-то месте и даст шанс проявить себя.

Агент Сергачёва: Михаил нашёл свою команду, он очень доволен обменом в «Тампу»

— Кто выиграл от этого обмена?
Гуськов: По своему мастерству Сергачёв ещё довольно-таки молодой парень, чтобы ставить его в один ряд с Друеном. Он сыграл намного больше матчей в НХЛ. Соответственно, можно говорить, что «Монреаль» получает игрока, который немало поиграл в лиге. С другой стороны, «Тампа» получает голодного до побед, молодого и рвущегося в бой защитника, который может заявить о себе в новой команде. Не буду говорить, кто выиграл, а кто проиграл. Следующий сезон покажет, для кого этот обмен прошёл выгодно.

Бадюков: Думаю, что «Монреаль», потому что Друен – форвард очень хорошего класса и с перспективой. «Тампа» лишилась хорошего, перспективного нападающего, а ведь команда играет в атакующей манере. Сергачёв молод, это перспектива ближайших лет. И неизвестно, как он себя проявит, со стороны Айзермана некий риск идёт. А Друен – уже сложившийся хоккеист. Сергачёв – это хорошее приобретение на перспективу. Он может ещё годик поиграть в юниорской лиге и в АХЛ. Это перспектива не на этот сезон.

Каменский: Будет всё зависеть от результатов того и другого хоккеиста. Сейчас-то что говорить? «Монреаль» рассчитывает на Друена, а «Тампа» — на Сергачёва. Только по результату можно будет судить, кто выиграл от этого обмена.

— Учитывая, что «Монреаль» приобрёл Друена, скажется ли это на переговорах с Радуловым?
Гуськов: Конечно, может. Всё упирается в деньги. Потратив определённую сумму на одного хоккеиста, ты урезаешь деньги у другого. Так что переговоры могут затянуться, но, на мой взгляд, не настолько всё серьёзно, чтобы это как-то отразилось на контракте Радулова.

Бадюков: От обмена Сергачёва на Друена все получили положительные эмоции, кроме Радулова. Александр – это лидер «Монреаля» в прошедшем сезоне, и он хочет подписать хороший контракт на пять лет, но, как мы видим, с Друеном подписывают на шесть сезонов, хоть он и не являлся лучшим бомбардиром «Тампы». Но это перспектива, это будущее. С Радуловым сейчас идут тяжёлые переговоры, и для него это подписание – большой удар. Посмотрим, что будет дальше.

Каменский: На следующий год потолок зарплат в НХЛ хотят увеличить до $ 75 млн. Так что я думаю, что «Монреаль» найдёт деньги на Радулова. Он очень здорово зарекомендовал себя в этом сезоне, и они на него рассчитывают как на лидера. Думаю, что проблем не будет.

Сергачёв в «Тампе»! Обмен, от которого выиграли все, кроме Радулова
Джонатан Друен обменян в «Монреаль» на Михаила Сергачёва. Как эта сделка поможет Владиславу Наместникову и помешает Александру Радулову?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Монреаль Канадиенс Тампа-Бэй Лайтнинг Александр Гуськов Алексей Бадюков Валерий Каменский Джонатан Друен Михаил Сергачёв
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