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Посещаемость «Кузни» с переводом в ВХЛ может повыситься
Фото: vk.com/metallurgnk
Текст: Дмитрий Ерыкалов

«Кузне» будет лучше в Вышке. Почему Новокузнецк ждут аншлаги на «Зауралье»

Со следующего сезона «Кузня» будет выступать в Высшей лиге. Почему посещаемость самой непопулярной команды КХЛ может повыситься?
16 июня 2017, пятница. 17:00. Хоккей

«После КХЛ жизни нет», — такую мысль упорно вкладывают в головы болельщикам. Как только вокруг какой-либо из команд возникают тревожные слухи, выход из элиты приравнивается чуть ли к смерти всего хоккея в регионе. Высшая лига в умах простых любителей хоккея воспринимается настоящим чистилищем.
На днях документы на выступление в чистилище подал новокузнецкий «Металлург». Совсем недавно на каждом углу кричали о том, что, исключая его из числа участников КХЛ, руководство лиги бьёт по школе клуба, её воспитанникам, а в перспективе и по сборной России, где немало уроженцев Новокузнецка.

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Школа «Кузни» действительно пострадает. Это неминуемая участь всех команд, выступающих за пределами элиты. От этого никуда не деться. Сначала пойдёт на спад массовость, так как перед глазами ребятишек не будет достойных примеров, а затем те, кто всё-таки пройдёт через школу «Металлурга», разъедутся по кахаэловским клубам, не дожидаясь выпуска.

Вот только школа – это далеко не всё, на чём держится профессиональный клуб. Спросите «Сочи» или «Адмирал», которые были созданы с нуля, но за время своего существования сыграли в плей-офф столько, сколько «Кузне» и не снилось. Да и так ли много новокузнечан играло за «Металлург» в последний сезон? Среди четырёх лучших бомбардиров омич, киевлянин, екатеринбуржец и уроженец Новоуральска.

Переход в Высшую лигу неизбежно приведёт к оттоку перспективной молодёжи, но разве раньше более-менее востребованные игроки задерживалась в Новокузнецке? В 19 лет из гнезда вылетели Илья Сорокин, Кирилл Капризов и Дмитрий Орлов. Иван Телегин и вовсе не стал дожидаться, когда ему дадут шанс в «Металлурге», и рванул за океан. Только Сергей Бобровский досидел в родном городе до 21 года, что впору считать исключением.

Спустившись в Высшую лигу, «Кузня» и дальше сможет заниматься своим любимым делом — торговать игроками. Вспомните, какие торги однажды устроил пензенский «Дизель», когда «Нефтехимик» и СКА претендовали на Андрея Сигарёва. Клуб Высшей лиги неплохо заработал на игроке молодёжной сборной России, коим на тот момент являлся Сигарёв. Да и в том, что на трибунах Дворца спорта Кузнецких металлургов отныне будет собираться больше зрителей, чем в последние годы на матчах КХЛ, можно почти не сомневаться.

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Абсурд, скажете вы?

Быть может, но только не в России.

Давайте будем честными. В нашей стране нет культуры походов на спорт. У нас невозможно представить, что в не самом большом городе соберётся 60-тысячный стадион. Тогда как американцы заполняют подобные арены что на бейсбол, что на американский футбол. На вид спорта, считающийся в США национальным, идут одни, с друзьям и целыми семьями. Да что там, на обычный соккер, вроде бы чуждый американцам, приходят посмотреть столько, сколько в России может собрать разве что московский «Спартак».

Ладно, уберём за скобки США. Взять хотя бы Кёльн, где недавно проходил чемпионат мира по хоккею. Мы часто слышим, что в Казани или Москве люди избалованы зрелищем, а обилие команд отбирает аудиторию друг у друга. В третьем по величине немецком городе совершенно обыденной была картина, когда местные жители одновременно собрали самую большую хоккейную арену в Европе и футбольный стадион, рассчитанный почти на 50 тыс. человек. В России же то и дело ищут оправдания, будь то пробки, дороговизна билетов или картошка на даче.

Конечно, кое-что могут изменить комфортабельные стадионы, мягкие сиденья, снятие запрета на продажу пива и другие блага цивилизации. Но если российский футбол застыл в ожидании домашнего чемпионата мира, то КХЛ уже давно шагнула в будущее. Так называемых «сараев» в нашей лиге раз-два и обчёлся. Однако даже на новых аренах посещаемость далеко не всегда поражает воображение. Причина – в нашем менталитете. Мы не воспринимаем спорт как шоу, не умеем получать удовольствие от процесса. Поэтому все удобные парковки, розыгрыши в перерывах матчей – не более чем дополнение к главному – результату.

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Почему же тогда на игры ЦСКА приходят три калеки? Казалось бы, победители «регулярки» трёх последних лет должны были собирать аншлаги на каждом матче, но этого нет и близко. А вот тут идут в дело различия менталитетов столичных и провинциальных болельщиков. В Москве и Санкт-Петербурге тем, кто приходит на хоккей, нужны и те самые условия, и звёзды в составе. Как только в НХЛ уехал Александр Радулов – на матчи ЦСКА перестали ходить даже те, кто мирился с устаревшей инфраструктурой. Двум столицам нужен лоск, громкие имена, тогда как в городах попроще всё совсем иначе.

Новокузнецк – рабочий город. Для людей, только-только вышедших с шахты или из-за станка, хоккей – это отдушина. Им не нужны гламурные миллионеры, красующиеся на льду. Они им чужды. А вот получить адреналин и радость от победы любимой команды – это то, за чем они приходят на стадион. Какие эмоции в последние годы мог подарить «Металлург», бороздящий дно турнирной таблицы и ни разу даже всерьёз не поборовшийся на место в плей-офф? Каждый, кто хоть раз бывал на хоккее в Новокузнецке, вместо восторга испытывал совсем иные ощущения, сходные с депрессией.

Новокузнецк устал от поражений. Свидетельство тому – посещаемость домашних матчей «Металлурга» в прошлом сезоне. Можно сколько угодно говорить о социальном значении клуба для региона, о его традициях и воспитанниках, вспоминать когда-то завоёванную бронзу, но на деле «Кузня» была самой малопосещаемой командой лиги. 2633 человека – это даже меньше, чем ходили в Китае на «Куньлунь», который принято считать мертворождённым проектом. Это даже меньше, чем ходят на хоккей в 100-тысячном Ханты-Мансийске. Делает ли это Новокузнецк нехоккейным городом? Нет, нет и ещё раз нет. Просто даже самым преданным болельщикам становится слишком больно смотреть, как их команду считает своим долгом разгромить любой, кто приезжает в Новокузнецк.

Переход в ВХЛ — как ни странно, это шанс для Новокузнецка повысить интерес к клубу в городе. Несмотря на то что «Металлург» покинули почти все лидеры, бюджет останется примерно на том же уровне, что и в КХЛ. То, что для сильнейшей лиги Европы – копейки, на уровне российской провинции вполне серьёзные деньги. «Кузня» может войти в пятёрку, а то и в тройку самых обеспеченных команд Высшей лиги. Деньги решают далеко не всё, но в том, что «Кузня» будет демонстрировать совершенно иные результаты, чем в былые годы, сомневаться не приходится. А уж если команда Вадима Шахрайчука выбьется в лидеры ВХЛ – можно будет замахнуться и на серию аншлагов.

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Прошлый сезон совершенно наглядно показал, что в Новокузнецке болельщикам не так уж и важна вывеска матча, зато как воздух необходимы победы. 2448 человек – столько в ноябре пришло на «Ак Барс». Тогда же удалось собрать всего 2543 желающих посмотреть на действующих чемпионов из Магнитогорска. 2317 зрителей в январе пришли посмотреть на двукратных обладателей Кубка Гагарина из «Динамо». Небольшие просветы наблюдались разве что на матчах со СКА и ЦСКА, в стартовой игре чемпионата и на дерби с «Сибирью», да и то за счёт многочисленных новосибирцев, отправившихся на выезд. Новокузнечанам было абсолютно всё равно, кто приезжает к ним в гости. Зато на «Кузнецких Медведей», добравшихся до полуфинала Кубка Харламова, народ валил толпами.

Прошлый сезон совершенно наглядно показал, что в Новокузнецке болельщикам не так уж и важна вывеска матча, зато как воздух необходимы победы.

Когда «Металлург» ещё стоял на пороге исключения, а лига пеняла клубу за низкую посещаемость, руководство «сталеваров» не нашло ничего лучше, чем оперировать цифрами МХЛ. Мол, посмотрите, какой у нас хоккейный город, раз даже на мальчишек собирается посмотреть полная арена. На самом же деле то, что казалось аргументом за Новокузнецк в КХЛ, являлось аргументом против. Тем самым боссы «Металлурга» только подтвердили, что при условии побед местным жителям совершенно всё равно, кто выходит на лёд в составе их команды и какого статуса приезжает соперник.

Если «Кузня» в следующем сезоне начнёт рвать всю ВХЛ, даже на «Зауралье» и «Буран» новокузнечане пойдут куда охотнее, чем на «Ак Барс». Если по четыре-пять тысяч человек регулярно посещают матчи в Ангарске и Орске, то чем Новокузнецк хуже? А то, что жизнь в Высшей лиге всё-таки есть, на своём примере доказал «Молот-Прикамье», без которого когда-то невозможно было представить Суперлигу.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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