Кого защитят, а кто попадёт на драфт расширения НХЛ? Восточная конференция

Скоро в НХЛ появится совершенно новый, 31-й клуб – «Вегас Голден Найтс», игроками с которым должны поделиться все остальные. Как это будет?

«Каролина Харрикейнз»

Возможный список защищённых: в. Дарлинг, з. Фолк, з. Кэррик, н. Ди Джузеппе, н. Линдхольм, н. Макгинн, з. Мёрфи, н. Раск, н. Скиннер, н. Д. Стаал, н. Терявяйнен.



Главный вопрос для скромных «ураганов» заключается в том, стоит ли защищать 34-летнего правого крайнего Ли Стемпняка: его попадание в список защищённых может поставить под удар молодых форвардов Макгинна и Ди Джузеппе. Среди защитников у «Каролины» не так много защитников, удовлетворяющих требованиям драфта расширения, и, скорее всего, «Харрикейнз» принесёт в жертву 25-летнего шведа Класа Дальбека.

«Коламбус Блю Джекетс»

Возможный список защищённых: в. Бобровский, н. Дубински, н. Аткинсон, н. Андерсон, н. Фолиньо, н. Дженнер, з. Джонс, з. Мюррей, н. Саад, з. Савар, н. Веннберг.



Если «Коламбус» выберет схему защиты 3-7-1, то один из топ-защитников обязательно выйдет на драфт расширения – самым вероятным кандидатом представляется Джек Джонсон. Из форвардов под удар попадает центр третьего звена Вильям Карлссон (Джош Андерсон с 17 голами явно будет защищён), а вместе с ним «Вегасу» могут достаться неплохой форвард Мэтт Кэлверт или сменщик Сергея Бобровского голкипер Йоонас Корписало. Ещё один сложный момент для «мундиров» — это опытный форвард Скотт Хартнелл, который, судя по всему, не хочет отказываться от запрета на обмен. Если его контракт не будет выкуплен, то 35-летний форвард попадёт в список защищённых.

«Нью-Джерси Дэвилз»

Возможный список защищённых: в. Шнайдер, н. Беннетт, н. Каммалери, з. Грин, н. Хенрик, н. Холл, з. Мур, н. Ноэсен, н. Палмиери, з. Сиверсон, н. Зэйджак.



Вряд ли «дьяволы» выберут защитную схему с восемью полевыми, что ставит под угрозу потери талантливого защитника Джона Мерилла. В качестве безумного шага можно рассмотреть возможный обмен бомбардира Каммалери, который склонен к травматизму, но вряд ли Рэй Шеро будет расставаться с талантливым нападающим, не имея согласия от Ильи Ковальчука провести сезон в «Дэвилз».

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«Нью-Йорк Айлендерс»

Возможный список защищённых: з. Бойчак, в. Грайсс, з. Хэмоник, н. Лэдд, з. Ледди, н. Ли, н. Таварес, н. Нельсон, з. Пулок.



Для «островитян» драфт расширения принёс мучительный выбор. Кого лучше защищать из форвардов – Брока Нельсона, Джоша Бейли или Райана Строума, кого предпочесть в защите – Келвина Де Хаана или Райана Пулока? Глубина «Айлендерс» сработала против команды, поскольку доступными для выбора будут вратарь Галак, форварды Кулёмин, Клаттербак и Цизикас, а также защитник Томас Хикки. «Вегас» может вдоволь поживиться в этом «буфете», и единственное, о чём стоит сожалеть Джорджу Макфи, что из «Айлендерс» нельзя забрать сразу нескольких хоккеистов.

Ключевые даты драфта расширения:



15 июня. Открытие окна для выкупа контрактов.

16 июня. Крайний срок для отказа от запрета на обмен.

17 июня, 22:00 мск. «Заморозка» рынка, запрещены сделки и переговоры всем, кроме «Вегаса».

18 июня, 0:00 мск. Дедлайн подачи защитных списков.

18 июня, 17:00 мск. Списки защиты публикуются. «Вегас» начинает процесс выбора.

21 июня. 17:00 мск. «Вегас» представляет окончательный список выбранных игроков и оглашает свой состав.

22 июня. 3:00 мск. Начало церемонии вручения призов, «Вегас» может подписывать контракты.

23 июня 15:00 мск. Открытие рынка. Все команды могут совершать обмены и подписывать контракты.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Возможный список защищённых: в. Лундквист, з. Макдона, з. Холден, н. Крайдер, н. Нэш, н. Цуккарелло, н. Зибанеджад, н. Миллер, з. Стаал, н. Хэйс, н. Степан.



Защитник Дэн Жирарди благоразумно отказался от запрета на обмен – в противном случае генеральный менеджер «Рейнджерс» Гортон наверняка принял бы решение о выкупе контракта. Цена одного места в защитном списке была слишком высока – команда могла потерять одного из ценных нападающих. Помимо Жирарди ощутимой потерей станет и переход вратаря Антти Раанты, который достойно подменял Лундквиста по ходу сезона. Кроме того, нельзя исключать, что в «синерубашечниках» «Вегас» выберет квалифицированного нападающего Михаэля Грабнера, а голкипера возьмёт у кого-то другого.

«Филадельфия Флайерз»

Возможный список защищённых: в. Нойвирт, н. Кутюрье, н. Жиру, н. Филппула, з. Гостисбер, з. Гудас, з. Мэннинг, н. Шенн, н. Раффль, н. Симмондс, н. Ворачек.



Главными потерями для «лётчиков» могут стать защитник Майкл Дель Зотто и вратарь Стив Мэйсон. Среди нападающих Рон Хекстолл может предпочесть сохранить не Раффля, а француза Беллемара или Скотта Лоутона. Не исключено, что «Вегас» не захочет брать опытного Дель Зотто, а сыграет на перспективу и выберет 25-летнего универсала нападающего Джордана Уила.

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«Питтсбург Пингвинз»

Возможный список защищённых: в. Мюррей, н. Кросби, н. Малкин, н. Кессел, з. Летанг, з. Мяяття, з. Шульц, н. Раст, н. Бонино, н. Уилсон., н. Хёрнквист.



После того как Марк-Андре Флёри отказался от запрета на обмен, трудно представить, что действующий обладатель Кубка Стэнли потеряет кого-то другого. Впрочем, есть небольшая вероятность, что руководство «Вегаса» соблазнится кем-то из защитников, например Брайаном Дюмоулином или Ианом Коулом.

«Вашингтон Кэпиталз»

Возможный список защищённых: в. Холтби, н. Овечкин, н. Бекстрём, н. Бураковски, з. Карлсон, н. Эллер, н. Юханссон, н. Кузнецов, з. Орлов, з. Нисканен, н. Уилсон.



Приобретение нападающего Тайлера Грэйовака позволило «Вашингтону» сохранить датского центрфорварда Ларса Эллера, поскольку теперь вместо датчанина доступным для выбора будет 24-летний канадец. Главной интригой будут переговоры «Вегаса» в своё эксклюзивное окно: «рыцари» должны завлечь к себе кого-то из квартета свободных агентов, в котором представлены Ти Джей Оши, Джастин Уильямс, Кевин Шаттенкирк и Карл Алзнер.

«Бостон Брюинз»

Возможный список защищённых: в. Раск, н. Бэйкс, н. Бержерон, з. Хара, н. Крейчи, з. Крюг, н. Маршан, н. Пастрняк, н. Спунер, з. Кеван Миллер, н. Нэш.



«Мишкам» придётся выбирать, кого из защитников поместить в защитный список – Кевана Миллера, Колина Миллера или Адама Маккуэйда. Первый из Миллеров выглядит более вероятным кандидатом на защиту, а «Вегас» вполне может забрать у «Бостона» 30-летнего Маккуэйда, если «рыцарям» потребуется опытный лидер в обороне. Ещё один вариант для «Вегаса» — это перспективный вратарь Малкольм Суббэн, который пока никак не реализует свой потенциал на высшем уровне, но ещё имеет для этого время.

«Баффало Сэйбрз»

Возможный список защищённых: в. Ленер, з. Богосян, н. Эннис, н. Фолиньо, н. Кейн, н. Гиргенсонс, О'Райлли, з. Маккейб, з. Ристолайнен, н. Окпосо, н. Ларссон.



Главная приманка для «Вегаса» из состава «клинков» — это, безусловно, защитник Дмитрий Куликов. У россиянина был ужасный сезон, но Куликову всего 26 лет, и свежий старт в новом клубе вполне способен вернуть его на должный уровень. Другое дело, что заполучить Куликова «рыцари» могут и не через драфт расширения, а после 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов. Не исключено, что под удар попадёт и Земгус Гиргенсонс, если новый генменеджер Боттерилл решит защищать 22-летнего левого крайнего Уильяма Кэрриера.

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«Детройт Ред Уингз»

Возможный список защищённых: в. Мразек, н. Абделкейдер, з. Грин, з. Декайзер, н. Атанасиу, н. Манта, н. Нильсен, н. Нюквист, з. Уэлле, н. Татар, н. Зеттерберг.



Босс «Детройта» Кен Холланд проверит рынок, выпустив на волю опытного голкипера Джимми Ховарда. Кроме него «Вегас» может выбрать центрфорварда Райли Шихэна или универсала Люка Гленденинга как специалистов по «убиванию» меньшинства.

«Флорида Пантерз»

Возможный список защищённых: в. Луонго, н. Барков, н. Бьюгстад, з. Экблад, н. Юбердо, н. Йокинен, з. Петровик, н. Маршессо, з. Йэндл, н. Смит, н. Трочек.



«Кошки», вероятно, будут защищать только трёх игроков обороны, а это значит, что руководству придётся делать выбор между 25-летним Алексом Петровиком и 29-летним Джейсоном Демерсом. Неплохим вариантом для «Вегаса» станет вратарь Джеймс Раймер, ну а что касается Яромира Ягра, то он вряд ли попадёт в защитный список, но «рыцари» могут попробовать подписать его во время эксклюзивного окна.

Краткие правила драфта расширения:



1. Каждый клуб защищает 1 вратаря, 3 защитников и 7 нападающих. Или же 8 любых полевых и 1 вратаря.

2. Новичков (первый и второй сезоны в НХЛ) защищать не требуется.

3. Игроки, доступные для выбора «Вегасом», должны обладать опытом игры в НХЛ (40 матчей в прошлом сезоне или 70 матчей за два сезона).

4. Игроки, пропустившие больше 60 матчей подряд из-за травмы, на драфт не допускаются.

5. «Вегас» должен выбрать (или подписать) по одному игроку из каждого из 30 клубов (минимум 14 нападающих, 9 защитников, 3 вратарей). Минимум 20 игроков должны быть на контракте в сезоне-2017/18. Допустим выбор более 3 вратарей.

6. «Вегас» не может взять больше одного игрока из каждого клуба. Подписание «Вегасом» ОСА или НСА считается выбором на драфте и освобождает бывший клуб игрока от дальнейших потерь.

«Монреаль Канадиенс»

Возможный список защищённых: в. Прайс, з. Петри, з. Больё, н. Байрон, з. Уэбер, н. Пачьоретти, н. Друен, н. Галлахер, н. Гальченюк, н. Шоу, н. Плеканец.



До сделки по обмену Друена главным кандидатом на переезд из стана «Канадиенс» считался Алекс Гальченюк: американец с белорусскими корнями плохо провёл прошедший сезон, а постоянная смена позиции и партнёров привела к тому, что плей-офф Гальченюк начал в четвёртом звене. Однако подписание Друена сигнализирует о том, что в переговорах с Александром Радуловым далеко не всё гладко. «Вегас» может попробовать договориться с ним во время эксклюзивного окна переговоров, а перспектива играть вместе с Вадимом Шипачёвым может стать одним из решающих факторов. Кроме того, Радулова можно будет забрать и на самом драфте расширения, но тогда придётся очень быстро договариваться о новом контракте, поскольку не за горами 1 июля. Альтернативные кандидаты для «Голден Найтс» — защитники Емелин, Марков и Нестеров, из которых действующий контракт есть только у первого.

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«Оттава Сенаторз»

Возможный список защищённых: в. Андерсон, н. Брассар, з. Сеси, з. Карлссон, з. Мето, н. Дзингел, н. Хоффман, н. Пажо, н. Смит, н. Туррис, н. Стоун.



Эпопея с возможным отказом защитника Диона Фанёфа от пункта, запрещающего обмен, ещё не закончена – не исключено, что клуб успеет убедить его выйти на драфт расширения. Переезд Фанёфа в «Вегас» выглядит мало реальным: вряд ли «рыцарям» потребуется возрастная и склонная к ошибкам «кувалда», зарабатывающая $ 7 млн в год. В любом случае главной добычей для «Голден Найтс» должен стать не Фанёф, а нападающий Кларк Макартур, который способен на многое, когда не лечится от травм.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

Возможный список защищённых: в. Василевский, з. Хедман, н. Джонсон, н. Кучеров, з. Гаррисон, н. Киллорн, н. Палат, з. Строльман, н. Стэмкос, н. Наместников, н. Кэллахэн.



Обмен Джонатана Друена на Михаила Сергачёва, которого не нужно защищать, облегчил задачу генменеджеру «Тампы» Стиву Айзерману. Главным вопросом для него теперь является состояние здоровья Райана Кэллахэна, который пока не намерен отказываться от запрета на обмен: форвард пропустил более 60 матчей в прошедшем сезоне, и сроки его восстановления после операции на бедре толком неизвестны. Если Кэллахэн останется в списке защищённых, Айзерман может отдать на откуп «Вегасу» форвардов Владислава Наместникова, Седрика Пакетта или защитника Андрея Шустра.

«Торонто Мэйпл Лифс»

Возможный список защищённых: в. Андерсен, н. Бозак, н. Браун, н. Ван Римсдайк, з. Райлли, з. Кэррик, з. Гардинер, н. Кадри, н. Комаров, н. Лейво, н. Лайпсик.



Главное богатство «Торонто» — многочисленная талантливая молодёжь, а она на драфт расширения не выходит. Доступным для «Вегаса» может стать российский защитник Алексей Марченко, которому «Мэйпл Лифс» наверняка предпочтёт более молодого Кэррика. Среди нападающих «рыцари» могут обратить внимание на кого-то из молодой тройки Брендан Лайпсик, Джош Лейво и Керби Райкел, а также силовика Мэтта Мартина.