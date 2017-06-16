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Никита Нестеров
Фото: Reuters
Текст: Владислав Уткин

«Монреаль» избавляется от русских. Нестерову нужно искать новую команду

«Монреаль» не стал предлагать новый контракт защитнику Никите Нестерову, а Смолову нравится смотреть НХЛ – в итогах дня.
16 июня 2017, пятница. 22:20. Хоккей

«Монреаль» расстанется с Никитой Нестеровым

Канадский клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» не будет предлагать квалификационный контракт российскому защитнику команды Никите Нестерову, сообщил журналист Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на свои источники.

24-летний Нестеров перешёл в «Монреаль» из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в прошлом сезоне. Сыграл за новую команду 13 матчей, отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами при показателе полезности "+3". В НХЛ россиянин провёл три сезона, на его счету 132 матча, в которых он набрал 33 (9+24) результативных балла при показателе полезности «0».

Напомним, ранее в СМИ фигурировала информация о возможном переходе игрока в челябинский «Трактор».

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У «Амура» нет долгов, а низкий рейтинг связан с предыдущими сезонами

Президент хабаровского «Амура» Александр Филиппенко поделился соображениями относительно того, почему, по его мнению, клуб находится на низкой позиции в рейтинге КХЛ, что может послужить причиной для его исключения из лиги, а также рассказал о текущем положении дел в команде.

«Клуб работает в штатном режиме, выплачиваем людям зарплату, долгов у нас нет. Прежде всего встретимся с руководством лиги, выслушаем рекомендации по исправлению замечаний, которые есть, и будем исправлять. Такой низкий рейтинг связан с предыдущими годами. Команда занимала последнее место несколько сезонов подряд, была очень низкая посещаемость.

Филиппенко: «Амур» работает в штатном режиме, выплачиваем людям зарплату, долгов у нас нет

Рейтинг составляется по итогам нескольких последних сезонов. А последние два сезона клуб отработал продуктивно: на всех матчах — аншлаг, и команда в первый год на четыре строчки поднялась в турнирной таблице, а во второй — на восемь. Потихоньку виден прогресс. С этой точки зрения команда и клуб прибавляют. Понято, всего сразу не добиться. У всех клубов стоит задача добиться максимально высоких результатов, выйти в плей-офф», — сказал Филиппенко «Чемпионату».

«Адмирал» сыграет вместо «Кузни» в Кубке Республики Башкортостан

С 15 по 18 августа в Уфе пройдёт традиционный предсезонный турнир — Кубок Республики Башкортостан. В составе участников турнира произошло изменение: вместо новокузнецкого «Металлурга», исключённого из числа участников КХЛ, за трофей поборется «Адмирал» из Владивостока. Расписание турнира: 15 августа 15:00. «Нефтехимик» — «Лада» 19:00. «Салават Юлаев» — «Адмирал» 16 августа 15:00. «Лада» — «Адмирал» 19:00. «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» 18 августа 15:00. «Адмирал» — «Нефтехимик» 19:00. «Салават Юлаев» — «Лада». Указано уфимское время начала матчей.

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Фёдор Смолов признался в симпатиях к «Чикаго Блэкхокс»

Нападающий «Краснодара» и футбольной сборной России Фёдор Смолов отметил, что с интересом следит за хоккеем. «Я и НБА смотрю, и НХЛ. В последние годы НБА чуть отпустил, хотя и в курсе всего, приложение есть на телефоне, новости отслеживаю. Но пристальнее всего смотрю хоккей. Мне с детства он нравился. Когда жил в Саратове, каждый день ходил на каток. Когда стал постарше, начал следить, плюс познакомился с ребятами-хоккеистами. Общаюсь с Кугрышевым, Никитой Филатовым, Ильёй Ковальчуком. Плюс саратовские ребята. Например, Денис Платонов из «Магнитки» как-то прилетал ко мне на игру. Последний раз был на «Динамо» со СКА. Был выходной, и я оказался в Москве. Как раз написал Ковальчуку, он достал мне билеты. СКА тогда выиграл. В России переживаю за знакомых ребят, а не за конкретные команды. А в НХЛ — за «Чикаго», причём ещё до прихода туда россиян. Стал болеть за них, когда туда пришли Кейн и Тэйвз, а команда в первый раз выиграла Кубок Стэнли. Ночью смотрю НХЛ. Бывает, после матчей долго не можешь уснуть, и я смотрю хоккей впрямую. Но его показывают не совсем глубокой ночью», — сказал Смолов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

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Большое и откровенное интервью с Фёдором Смоловым о сборной и Кубке конфедераций, «Спартаке» и «Краснодаре», жизни и судьбе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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