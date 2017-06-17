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Александр Радулов
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Деньги и Олимпиада. 5 причин, почему Радулов должен вернуться в КХЛ

Переговоры о новом контракте Александра Радулова с «Монреалем» заходят в тупик. Звёздный нападающий может вернуться в КХЛ.
17 июня 2017, суббота. 10:00. Хоккей
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Клубы НХЛ «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» провернули занимательную сделку. «Канадцы» обменяли своего проспекта Михаила Сергачёва на форварда-франкофона Джонатана Друена. Друен с ходу получил в «Монреале» шестилетний контракт с зарплатой $ 5,5 млн в год. Эта новость оказалась не самой приятной для Александра Радулова, который 1 июля 2017 года станет НСА. Радулов тоже хочет заключить долгосрочный контракт на приличную сумму, но у генерального менеджера «Канадиенс» Марка Бержевена может не остаться места под потолком зарплат. В этой связи всё громче звучат предположения о том, что Радулов может вернуться в КХЛ. Называем причины, почему Александру нужно это сделать.

Радулов станет главной звездой и лицом КХЛ

Каким бы звёздным форвардом ни был Радулов в НХЛ, каким бы авторитетом ни обладал — в Северной Америке хватает хоккеистов, которых ценят и уважают гораздо сильнее. В Национальной лиге Радулов «один из», а в КХЛ он станет главной звездой и лицом всего чемпионата. Сергей Мозякин в солидном по спортивным меркам возрасте, плюс Александр харизматичнее капитана «Магнитки». Илья Ковальчук, по всей видимости, вернётся за океан, да и играет он в последнее время менее ярко. А больше и в пример привести некого. Радулов получил максимум славы и внимания, его будут боготворить, на него пойдёт зритель. Всё это может подстегнуть нападающего к возращению в Россию в том случае, если он так и не найдёт достойного варианта для продолжения карьеры в НХЛ.

В Национальной лиге Радулов «один из», а в КХЛ он станет главной звездой и лицом всего чемпионата.

Большие деньги и долгосрочный контракт

Нет сомнений, что в КХЛ у Радулова и его представителей не будет серьёзных проблем для заключения долгосрочного соглашения с большой финансовой составляющей. По крайней мере, договориться здесь гораздо проще, нежели в НХЛ. Не стоит забывать и о более щадящей налоговой базе. В России не надо отдавать половину зарплаты государству. В ЦСКА перед отъездом Александру предлагали баснословные деньги, а цель сохранить форварда в команде была едва ли не главной для всего менеджерского состава. Да, такие условия в КХЛ может предложить далеко не каждая команда. ЦСКА, СКА, в теории «Салават Юлаев». Но заполучить звёздного хоккеиста захочет любой клуб-гранд, а условия, скорее всего, будет диктовать в основном сторона Радулова. С «Монреалем» такая ситуация не прокатит.

Возможность помириться со Знарком и съездить на Олимпиаду

Не секрет, что в последнее время у Александра Радулова разладились отношения с главным тренером сборной России Олегом Знарком. Хоккеист давно не играл за сборную, не выступал на Кубке мира и первенстве планеты, а один раз и вовсе самовольно покинул сборы в Новогорске, отправившись в Северную Америку на переговоры по контракту. Александр давал не слишком приятные для тренерского штаба интервью в североамериканской прессе. Знарок затаил на него обиду — ситуацию пора исправлять. Игрок такого уровня поможет сборной России, он может снова вернуться в сборную, где его наверняка с радостью примут. Главное уладить прежние проблемы, так как и Знарок, и Радулов – люди с очень непростым характером. Вспыльчивые, с высокой самооценкой. Нападающий, в случае возвращения в КХЛ, имеет хорошие шансы поехать на Олимпиаду в Корею в 2018 году. В случае продолжения карьеры в НХЛ у него такой возможности не будет. Вполне возможно, что уже никогда.

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Москва и Питер комфортнее Монреаля

Бытовые условия тоже играют важную роль. Радулову гораздо комфортнее общаться на родном языке. В Монреале на тебя могут посмотреть косо, даже если ты говоришь по-английски, ведь у франкофонов свои причуды. В любой попавшийся город Радулов тоже не поедет. Перед подписанием контракта с «Канадиенс» в прошлом году он выбирал из нескольких вариантов. Некоторые не устраивали именно в бытовом плане. В Москве же Александр чувствует себя как рыба в воде, здесь для него всё привычное и своё. Да и к Санкт-Петербургу, в случае подобного развития ситуации, он привыкнет достаточно быстро. В Питере живут и родители хоккеиста, что тоже немаловажно. Александр не похож на человека, готового целиком и полностью связать свою жизнь с Канадой или США.

Сын Макар

Недавно теперь уже бывшая супруга Александра Радулова, известная гимнастка Дарья Дмитриева, объявила, что пара приняла решение о разводе. Радулов и Дмитриева расстались спокойно, без скандала и делёжки имущества. Дарья заявила, что они останутся друзьями. У них остался сын Макар, которого Александр очень любит и при первой же возможности старается проводить с ним время. В Монреале видеть сына он не мог, так как Дмитриева жила в российской столице. В случае возвращения на родину у хоккеиста появится возможность регулярно проводить время со своим чадом. Вряд ли бывшая жена будет препятствовать встречам отца и сына.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Монреаль Канадиенс Александр Радулов КХЛ
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