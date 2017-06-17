Овечкин с Пеле и Панарин на «Жигулях». Как проводят лето хоккеисты

Бобровский покорял Сибирь, Панарин гонял на «Жигулях», Капризов наслаждался природой, Орлов любовался Римом, а Кузнецов катался на поезде.

Суббан поблагодарил команду

«Нэшвилл» в финале Кубка Стэнли уступил «Питтсбургу» со счётом 2-4. Несмотря на обидное поражение, Пи Кей Суббан поблагодарил команду за сезон. «Люблю этих ребят», — написал защитник «Предаторз» под фотографией с командного ужина.

Римские каникулы Орлова

Дмитрий и Варвара Орловы продолжают путешествовать по Италии. Следующая остановка — Рим. Пара вдоволь нагулялась по итальянской столице, заглянув на экскурсию в легендарный Колизей.

Бобровский покоряет просторы родины

Во время отпуска Сергей Бобровский путешествует по России на велосипеде. «Покоряем просторы родины с Борисовичем»», — написал голкипер «Коламбуса» у себя в «инстаграме».

Овечкин с Пеле

Капитан «Вашингтона» встретился в Москве с бразильским футболистом, трёхкратным чемпионом мира Пеле. Встреча состоялась во время ужина в честь старта Кубка конфедераций и мероприятия, приуроченного к году до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. «С легендой!» — прокомментировал фото Овечкин.

Нестеров на Камчатке

Мы не раз писали, как Никита Нестеров любит рыбалку. Теперь же защитник «Монреаля» отправился на Камчатку, чтобы заняться любимым хобби. Улов у Никиты получился на Дальнем Востоке отличный.

«Монреаль» избавляется от русских. Нестерову нужно искать новую команду «Монреаль» не стал предлагать новый контракт защитнику Никите Нестерову, а Смолову нравится смотреть НХЛ – в итогах дня.

Зайцев с семьёй

Заключив с «Торонто» семилетнее соглашение на $ 31,5 млн, Никита Зайцев уехал в путешествие по Европе. Сейчас Никита, жена Маргарита и дочка Соня отдыхают в Италии. «В какой чудесный городок-порт мы вчера попали! Портофино стоит всех серпантинов, через которые мы к нему добирались! А путь к нему лежит через не менее интересный и красивый город — Санта-Маргариту», — рассказала Марго Зайцева у себя в «инстаграме».

Панарин на «Жигулях»

Нападающий сборной России опубликовал видео, в котором едет по родной деревне Коркино Челябинской области на «Жигулях» четвёртой модели.«За бронзу на чемпионате мира подарили», — прокомментировал видео Панарин. Затем Артемий поставил ещё один ролик, где слушает в автомобиле хиты российской поп-музыки.

Вечеринка «Питтсбурга»

«Пингвинз» продолжают отмечать победу в Кубке Стэнли. Во вторник в Питтсбурге прошёл чемпионский парад, собравший около 650 тысяч человек. А также игроки вместе с жёнами и подругами закатили вечеринку у бассейна. «Гулять так гулять», — так считает жена Криса Куница, Морин.

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга» «Питтсбург» пятый раз в истории выиграл Кубок Стэнли. Представляем вам жён и подруг хоккеистов чемпионской команды 2017 года.

Фанатам СКА посвящается

В конце мая СКА объявил о продлении контракта с Виктором Тихоновым ещё на один сезон. На радостях нападающий не расставался с «армейским» джерси даже в отпуске, в Венеции. Настоящий патриот!

Диета Шестёркина и Сорокина

Непросто приходится на Лазурном побережье Игорю Шестёркину и Илье Сорокину. «Когда в отеле не all exclusive. Какое питание, такое катание», — написал голкипер СКА. Шавермой по ходу сезона в «армейской» столовой точно не кормят.

Кузнецов в поезде

Прекрасно проводит отпуск и Евгений Кузнецов. Нападающий выставил видео, как катается в детском поезде с женой и ребёнком в торговом комплексе. «Тютюююю», — скандировали Евгений и малышка.

Кубок Гагарина в Крыму

Егор Яковлев привёз кубок Гагарина в посёлок Новый Свет в Крыму. Населённый пункт расположен на юго-восточном побережье, рядом с Судаком. Защитник СКА сфотографировался с трофеем, посадив в кубок сына Фёдора.

Свечников — чемпион АХЛ

Евгений Свечников завоевал кубок Колдера в составе фарм-клуба «Детройта». Он стал первым россиянином с 2004 года, которому покорился этот трофей. С нетерпением ждём 20-летнего нападающего в основном составе «Ред Уингз».

Свечников – король АХЛ! Новый русский стучится в двери «Детройта» Евгений Свечников выиграл Кубок Колдера в составе фарм-клуба «Детройта». Станет ли он наследником Павла Дацюка в «Ред Уингз»?

Капризов на природе

Кирилл Капризов наслаждается русской природой. Молодой форвард ЦСКА покоряет просторы Горно-Алтайска.