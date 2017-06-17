«КХЛ даже не хочет общаться с нами». Игроки «Динамо» борются за свои деньги

КХЛ не так давно допустила к участию в следующем сезоне лиги хоккейное «Динамо», но под новым юридическим лицом. При этом у прежнего юрлица остались долги по заработной плате перед игроками и персоналом клуба, которые не хочет забирать новое «Динамо». К тому же, по словам игроков, остаётся непонятной позиция лиги по этому вопросу.

17 июня капитан «Динамо» Алексей Терещенко и основной голкипер команды Александр Ерёменко собрали пресс-конференцию, чтобы рассказать о проблемах. В ней приняла участие и Лариса Лазутина, глава родительского комитета СДЮШОР «Динамо» имени Аркадия Чернышёва, пятикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, а также Иван Бочаров и Андрей Бирюков из балашихинского «Динамо», которое может прекратить своё существование в следующем году.

«На улице может оказаться более 1000 человек»

Алексей Терещенко: «Мы хотим обратиться с заявлением о катастрофической ситуации: персоналу, игрокам, тренерам не выплачивается зарплата три месяца. Команду вынуждают расторгать контракты со старым клубом и заключать новые без погашения долгов. Это проблема не только профессиональной команды, на улице может оказаться вся структура «Динамо», а это более 1000 человек. Команду ВХЛ хотят разогнать, хотя она стала чемпионом прошлого сезона и должна была представлять наш клуб в Континентальном кубке. Большинство игроков «Динамо» Балашихи – воспитанники, и это наше будущее, не забываем, что впереди Олимпиада.

Ерёменко: «Может, нас навязали, чтобы существовали, чтобы было «Динамо». А как глаза закрыть на всю структуру? Позиция лиги нам непонятна. КХЛ даже не хочет общаться с нами».

Из прессы узнаем, что КХЛ допускает к новому сезону новое «Динамо», но правопреемник почему-то не хочет выплачивать зарплату, нам непонятно, почему новая структура не хочет всё забрать с долгами. Большой вопрос возникает по позиции КХЛ, то её нет, если есть, то мы её не знаем. До нас доходят слухи, что команду хотят обанкротить, команда решила защищать себя сама, нет ответа от общества. Мы собрали вас для того, чтобы страна узнала о проблеме. Мы не знаем о позиции профсоюза.

У нас контракты с АНО «ОХК Динамо», Сафронов говорит: «У меня денег нет, я не могу расплатиться». Может, стоит до самого верха идти, понять, почему вся эта ситуация сложилась. Долги всегда гасились, и в этом проблемы не было».

Лариса Лазутина: «Тренировочным процессом должны заниматься спортсмены. Мы вас и пригласили, может, вы нам поможете, ситуация сложная, клуб с такой историей не может просто исчезнуть. Они отдали часть своей жизни этому виду спорта, и молодое поколение должно идти по их стопам – всё это не должно исчезнуть в один миг. Сейчас вакуум образовался, и нет ясности, спортсмены должны тренироваться, а не сидеть здесь, они должны получить ответ и ясно видеть, что происходит. Поэтому мы вышли сюда, чтобы сдвинуть всё с мёртвой точки».

«Мы надеялись, что КХЛ – серьёзная организация»

Александр Ерёменко: «Ситуация в стране сложная, мы нормально воспринимали, что задержки по зарплате были. Может, нас навязали, чтобы существовали, чтобы было «Динамо». А как глаза закрыть на всю структуру? Позиция лиги нам непонятна. КХЛ даже не хочет общаться с нами. Ладно, мы тренируемся. А люди простые остались без денег. Как им быть? Я без контракта сейчас. Хотелось закончить карьеру в «Динамо». Другие клубы я не рассматривал».

Терещенко: «У нас контракты с АНО «ОХК Динамо», Сафронов говорит: «У меня денег нет, я не могу расплатиться».

А.Т.: Звоню (главе лиги Дмитрию) Чернышенко уже неделю, сначала никто не брал трубку. Вчера мне наконец ответила секретарь, мне сказали, что у Чернышенко график плотный, даже ответить он не может, не то что встретиться. А с понедельника, 19 июня, он в отпуске. Мы надеялись, что КХЛ – серьёзная организация, есть регламент, правила. Ну, как видите. Сейчас собрали вас, чтобы достучаться. Я не буду играть в «Динамо» до выплаты всех долгов.

А.Е.: Держим контакт с Сашей Овечкиным, и он всячески старается нам помогать. Мне скинули номер Сергея Фёдорова из общества «Динамо», я набрал, мы нормально поговорили минут 20. Потом встретились, от встречи ожидали большего — не увидели интереса к хоккейному клубу «Динамо» Москва. Конкретно задавал вопрос: хотите ли видеть клуб? Почему мы живём в неведении? Они бы вызвали нас, команду, мы заинтересованы, давайте участвовать. С долгами — это не к нам вопросы. Разрывайте контракты, и мы будем подписывать на новых условиях. Всем наплевать на простых людей, которые работают в персонале команды.

При этом у прежнего юрлица остались долги по заработной плате перед игроками и персоналом клуба, которые не хочет забирать с собой новое «Динамо».

А.Т.: Что касается Высшей лиги, то в обществе сказали, что не видят целесообразности держать. Это 40 человек, которых просто выкинут «на мороз».

«Мне всё равно там не работать, я просто болею за ребят»

В конце пресс-конференции неожиданно взял слово начальник службы безопасности клуба Александр Смирнов, который захотел пролить свет на ситуацию с обысками в офисе клуба и возможном заведении дела на генерального директора Андрея Сафронова.

— Говорят, что в отношении Сафронова завели уголовное дело. Уголовного дела нет. Никаких обысков не было. Проводился осмотр. Приходили 18 сотрудников ОБЭПа Московской области. Вдруг по заявлению, которое участковому только написано было. Заявление написал Фёдоров. В заявление было написано, что сотрудник базы, некая Лена, сдаёт незаконно лёд в аренду и делит деньги с Сафроновым. Некий господин из ФСБ написал такой анонимный донос, который изложил всё на бумагу и дописал фамилию Сафронов, который незаконно сдаёт лёд. По такому письму принеслась банда сотрудников ОБЭП, и они проводили осмотр. Я присутствовал, обыска не было в рамках УПК. Обыск может проводиться только, если возбуждено уголовное дело. Никакого уголовного дела нет. Сейчас все материалы находятся в Химках. Туда вызывают Сафронова в понедельник (19 июня), именно по этому заявлению. А то, что говорят сотрудник ФСБ и Фёдоров о том, что возбуждено дело, они всё это анонсируют. Но никакого дела нет. Происходит просто захват. Мне всё равно там не работать, я просто болею за ребят, я с ними был в коллективе восемь лет. Никакого нет уголовного дела, это происходит некий захват. Грубо говоря, люди захватили, а сейчас не знают, что с ним делать. Сафронову назначали встречи, он приезжал, но его никто не принимал. Сафронов предлагал, что он уйдёт из клуба, назначайте другого и работайте дальше. Но никто этого не сделал. Я не просто с улицы пришёл, это вытерли ноги об МВД. Деньги есть, выделенные на ОХК, но они держатся центральным советом «Динамо», потому что в амбициях надо вытереть ноги об МВД. Вот и всё. Это то, как я вижу ситуацию.