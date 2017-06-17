Кого защитят, а кто попадёт на драфт расширения НХЛ? Западная конференция

Скоро в НХЛ появится совершенно новый, 31-й клуб – «Вегас Голден Найтс», игроками с которым должны поделиться все остальные. Как это будет?

Кого защитят, а кто попадёт на драфт расширения НХЛ? Восточная конференция Скоро в НХЛ появится совершенно новый, 31-й клуб – «Вегас Голден Найтс», игроками с которым должны поделиться все остальные. Как это будет?

«Чикаго Блэкхоукс»

Возможный список защищённых: в. Кроуфорд, н. Анисимов, з. Яльмарссон, н. Кейн, н. Тэйвз, н. Госса, з. Сибрук, з. Кит, н. Паник, н. Расмуссен, н. Хартман.



У «Блэкхоукс» очень непростая ситуация с потолком зарплат – неслучайно в конце мая ходили слухи о возможном обмене одного из самых полезных хоккеистов команды Артёма Анисимова. Главный приз для «Вегаса» — это защитник Тревор Ван Римсдайк, который в «Голден Найтс» способен заиграть в топ-4: он ещё достаточно молод (25 лет), а его зарплата в $ 825 тыс. является более, чем разумной.

«Колорадо Эвеланш»

Возможный список защищённых: в. Варламов, н. Ландеског, з. Джонсон, з. Бэрри, н. Дюшейн, н. Андригетто, н. Макиннон, з. Уиркош, з. Задоров.



Рискнём предположить, что «лавины» станут одной из тех команд, кто выберет иную схему защиты и предпочтёт сохранить восемь любых полевых и одного вратаря. Это даст Джо Сакику возможность оставить у себя четырёх неплохих защитников. Выкуп контракта ветерана Бошемена позволил «Эвеланш» сохранить Патрика Уиркоша, а главной приманкой для «Голден Найтс» может стать российский нападающий Михаил Григоренко. Не исключён и вариант со шведом Карлом Сёдербергом, который при зарплате в $ 4,7 млн в год умудрился набрать 14 очков в 80 матчах.

«Даллас Старз»

Возможный список защищённых: в. Бишоп, н. Бенн, з. Клингберг, н. Сегин, н. Спецца, н. Руссель, з. Джонс, з. Линделл, н. Факса, н. Ритчи, н. Ничушкин.



Будет ли «Даллас» защищать Ничушкина, у которого остался год контракта в КХЛ? Возможно, что будет, потому что покупка Бена Бишопа намекает болельщикам «Старз» о стремлении руководства быстро вывести команду на более высокий уровень. Вопрос с улаживанием обязательств перед ЦСКА не является нерешаемым – разговор о досрочном расторжении договора генеральный менеджер техасцев Джим Нилл анонсировал ещё весной. Потеря любого из вратарей на выбор (Ниеми или Лехтонена) не является сколь-нибудь чувствительной, а если «Вегас» вдруг заберёт «двустороннего» Коди Икина с почти 4-миллионной зарплатой, в «Далласе» наверняка только порадуются. Не станет серьёзной бедой и уход кого-то из ветеранской тройки: Шарпа, Гудлера или Гемски.

Ключевые даты драфта расширения:



15 июня. Открытие окна для выкупа контрактов.

16 июня. Крайний срок для отказа от запрета на обмен.

17 июня, 22:00 мск. «Заморозка» рынка, запрещены сделки и переговоры всем, кроме «Вегаса».

18 июня, 0:00 мск. Дедлайн подачи защитных списков.

18 июня, 17:00 мск. Списки защиты публикуются. «Вегас» начинает процесс выбора.

21 июня. 17:00 мск. «Вегас» представляет окончательный список выбранных игроков и оглашает свой состав.

22 июня. 3:00 мск. Начало церемонии вручения призов, «Вегас» может подписывать контракты.

23 июня 15:00 мск. Открытие рынка. Все команды могут совершать обмены и подписывать контракты.

«Миннесота Уайлд»

Возможный список защищённых: в. Дубник, н. Койл, з. Дамба, н. Гранлунд, н. Койву, н. Нидеррайтер, н. Паризе, з. Спарджон, з. Сутер, н. Цукер, н. Э. Стаал.



Ключевой вопрос для «Уайлд» — это запрет на обмен в контракте ветерана Джейсона Поминвилля. Если он не откажется от этой спасительной приписки, тогда «Миннесота» может потерять кого-то из очень неплохих нападающих – Нино Нидеррайтера или Джейсона Цукера. Последний был бы символичным выбором для «Вегаса», поскольку он является единственным воспитанником тех мест, играющим в НХЛ.

«Нэшвилл Предаторз»

Возможный список защищённых: в. Ринне, з. Экхольм, з. Суббэн, з. Эллис, з. Йози, н. Арвидссон, н. Джохансен, н. Форсберг, н. Нил.



В том, что Дэвид Пойл выберет стратегию «4-4-1», сомнений почти нет: «Нэшвиллу» куда важнее сохранить свою бетонную оборону, чем спасти кого-то из форвардов. На что способна четвёрка лучших защитников «Предаторз», все видели совсем недавно, а условная потеря Ернкрока, Уилсона или Уотсона не сделает «хищников» хуже.

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«Сент-Луис Блюз»

Возможный список защищённых: в. Аллен, н. Тарасенко, з. Боумистер, н. Стин, н. Штястны, н. Шварц, н. Соботка, з. Пьетранджело, з. Эдмундсон, н. Берглунд, н. Перрон.



«Блюзмены» уже объявили, что будут использовать схему «3-7-1», что означает доступность для «рыцарей» таких защитников, как Роберт Бортуццо и Карл Гуннарсон. Не исключено, что «Вегас» соблазнится кем-то из форвардов: Йори Лехтеря, Магнусом Пааярви-Свенссоном или же Наилем Якуповым, у которого может появиться ещё один шанс начать всё с чистого листа.

Владимир Тарасенко, «Сент-Луис Блюз» Фото: Reuters

«Виннипег Джетс»

Возможный список защищённых: в. Хеллебайк. н. Армиа, н. Шайфли, н. Уилер, н. Литтл, з. Троуба, з. Бафлин, з. Майерс, н. Лоури, н. Перро, н. Данё.



У «реактивщиков» тоже есть проблема с человеком, у которого в контракте прописан козырь в виде запрета на обмен – это защитник Тобиас Энстрём. 32-летний швед с зарплатой почти в $ 6 млн выглядит явно не к месту в достаточно скромной платёжке «Джетс», но есть шанс, что Энстрёма удастся уговорить отказаться от этой приписки. Нужен ли швед «Вегасу» — вопрос спорный, поскольку в том же «Виннипеге» для «рыцарей» есть более интересная добыча. Например, надёжный и недорогой голкипер Майкл Хатчинсон. Если же Энстрём останется в списке защищённых, тогда «Джетс» сохранит лишь четырёх нападающих, трое из которых – Шайфли, Уилер и Литтл – обладают железобетонной гарантией, а четвёртым наверняка станет Мэтью Перро.

Краткие правила драфта расширения:



1. Каждый клуб защищает 1 вратаря, 3 защитников и 7 нападающих. Или же 8 любых полевых и 1 вратаря.

2. Новичков (первый и второй сезоны в

3. Игроки, доступные для выбора «Вегасом», должны обладать опытом игры в

4. Игроки, пропустившие больше 60 матчей подряд из-за травмы на драфт не допускаются.

5. «Вегас» должен выбрать (или подписать) по одному игроку из каждого из 30 клубов (минимум 14 нападающих, 9 защитников, 3 вратарей). Минимум 20 игроков должны быть на контракте в сезоне-2017/18. Допустим выбор более 3 вратарей.

6. «Вегас» не может взять больше одного игрока из каждого клуба. Подписание «Вегасом» ОСА или НСА считается выбором на драфте и освобождает бывший клуб игрока от дальнейших потерь. 1. Каждый клуб защищает 1 вратаря, 3 защитников и 7 нападающих. Или же 8 любых полевых и 1 вратаря.2. Новичков (первый и второй сезоны в НХЛ ) защищать не требуется.3. Игроки, доступные для выбора «Вегасом», должны обладать опытом игры в НХЛ (40 матчей в прошлом сезоне или 70 матчей за два сезона).4. Игроки, пропустившие больше 60 матчей подряд из-за травмы на драфт не допускаются.5. «Вегас» должен выбрать (или подписать) по одному игроку из каждого из 30 клубов (минимум 14 нападающих, 9 защитников, 3 вратарей). Минимум 20 игроков должны быть на контракте в сезоне-2017/18. Допустим выбор более 3 вратарей.6. «Вегас» не может взять больше одного игрока из каждого клуба. Подписание «Вегасом» ОСА или НСА считается выбором на драфте и освобождает бывший клуб игрока от дальнейших потерь.

«Анахайм Дакс»

Возможный список защищённых: в. Гибсон, з. Фаулер, н. Кеслер, н. Гецлаф, з. Линдхольм, н. Перри, н. Раккель, н. Верметт, з. Биекса, н. Кольяно, н. Сильверберг.



35-летний защитник Кевин Биекса – один из главных источников проблем для генменеджера «Дакс» Боба Мюррея. Ветеран имеет в контракте запрет на обмен, и, по странному стечению обстоятельств, о просьбах клуба отказаться от этого пункта ничего не сообщается. Если «Анахайм» действительно не просил Биексу об этой услуге, то калифорнийцы потеряют кого-то из очень приличных игроков: защитников Сами Ватанена или Джоша Мэнсона или нападающего Сильверберга. Слухи о возможном обмене Ватанена в другой клуб также пока не находят подтверждения, а информация о неофициальной договорённости между «Вегасом» и «Анахаймом» о неприкосновенности финского оборонца вряд ли заслуживает серьёзного внимания.

«Аризона Койотс»

Возможный список защищённых: в. Смит, н. Бурмистров, з. Экман-Ларссон, з. Шенн, з. Голигоски, н. Ридер, н. Дюклер, з. Мёрфи, н. Макгинн.



Лучшие активы «Аризоны» — молодые таланты Доми и Келлер – не выходят на драфт расширения, и потери для «койотов» вряд ли будут значительными. Вероятно, генменеджер клуба Джон Чайка выберет схему защиты с восемью любыми полевыми, что даст возможность сохранить четырёх защитников. Под удар может попасть 24-летний форвард Джордан Мартинук, но главным кандидатом на переезд в Неваду пока считается неприхотливый ветеран Радим Врбата.

«Калгари Флэймз»

Возможный список защищённых: в. Эллиотт, з. Джиордано, з. Броди, з. Хэмилтон, н. Баклунд, н. Беннетт, н. Годро, н. Монахан, н. Фролик, н. Ферланд, н. Лазар.



Главная проблема «Флэймз» — это линия вратарей, и она доставляет беспокойство боссу «Калгари» Брэду Треливингу даже перед драфтом расширения. Ни один из опытных голкиперов «огоньков» (Чед Джонсон и Брайан Эллиотт) не соответствует правилам выхода на драфт расширения, поскольку оба стража ворот скоро станут неограниченно свободными агентами. Конечно, «Калгари» может защитить неопытного вратаря из системы клуба, но тратить на это драгоценную позицию в списке будет излишне. Чувствительной потерей для «Флэймз» может стать уход опытного «крайка» Брауэра или перспективного защитника Бретта Кулака, который уже имеет опыт игры в НХЛ.

«Эдмонтон Ойлерз»

Возможный список защищённых: в. Тальбо, з. Секера, з. Ларссон, н. Драйзайтль, н. Эберле, н. Кассиан, н. Хайра, з. Клефбом, н. Лучич, н. Нюджент-Хопкинс, н. Марун.



Джордж Макфи вряд ли сделает подарок своему коллеге Чиарелли и не станет забирать возрастного середняка Бенуа Пуйо («кэпхит» $ 4 млн). Главный кандидат на отъезд в «Вегас» — ещё не раскрывшийся до конца финский правый крайний Ииро Пакаринен. Ещё один вариант для «рыцарей» – 23-летний защитник Райнхарт, который был выбран под четвёртым номером на драфте пятилетней давности, но никак не заиграет на уровне НХЛ.

«Лос-Анджелес Кингз»

Возможный список защищённых: в. Куик, з. Даути, н. Картер, н. Копитар, н. Тоффоли, з. Маззин, з. Мартинес, н. Пирсон, з. Форборт.



Вероятно, «короли» предпочтут защищать восемь полевых, чтобы сохранить больше защитников. Это оставляет вне списка приличное число интересных нападающих, но выбор любого из них связан с определёнными недостатками. Бывший капитан «Кингз» Дастин Браун может получить свежий старт на новом месте, но у него ужасный контракт (почти $ 6 млн), Мариан Габорик талантлив, но имеет серьёзные проблемы со здоровьем. Центрфорварды Льюис, Клиффорд и Нолан обладают интересными игровыми качествами, но не являются хоккеистами, которых нельзя заменить. Возможным выбором «Вегаса» будет 26-летний защитник Брейден Макнэбб, которому не повредит смена обстановки для дальнейшего прогресса.

«Сан-Хосе Шаркс»

Возможный список защищённых: в. Джонс, з. Браун, з. Мартин, з. Власик, з. Бёрнс, н. Павелски, н. Кутюр, н. Карлссон, н. Гертль.



«Акулы» также наверняка предпочтут оставить у себя четверых защитников, но даже при этой схеме генменеджеру «Шаркс» Дугу Уилсону придётся кем-то пожертвовать: либо ветераном Полом Мартином, либо 22-летним Мирко Мюллером. Судьба суперзвёзд Марло и Торнтона пока остаётся неясной: с обоими форвардами «Вегас» может попробовать договориться о новом контракте, но нужны ли постаревшие зубры новой команде – это большой вопрос. Возможно, «рыцари» предпочтут взять себе кого-то из датской связки Миккель Бёдкер – Янник Хансен.

«Ванкувер Кэнакс»

Возможный список защищённых: в. Маркстрём, н. Д. Седин, н. Х. Седин, н. Эрикссон, з. Гудбрансон, з. Танев, з. Эдлер, н. Бертши, н. Гранлунд, н, Гонс, н. Хорват.



Вероятно, генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг будет выбирать между двумя Брэндонами – Саттером и Гонсом, кто больше достоин места в защищаемом списке. Вероятно, предпочтение будет отдано более молодому Гонсу, а Саттер может пригодиться «Вегасу», так как в свои 28 лет вполне способен быть вторым центрфорвардом в команде. Ещё один вариант – швейцарский защитник Сбиса, которого, впрочем, через год нужно будет подписывать заново.