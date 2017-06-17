Топ-10 самых красивых голов сезона НХЛ

Вот и подошёл к концу чемпионат НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» стал обладателем Кубка Стэнли второй раз подряд. Тренерский штаб и игроки отправились на отдых, а болельщикам остается смаковать лучшие моменты прошедшего сезона. Сегодня для вас мы сделали подборку из десяти лучших голов прошедшей регулярки НХЛ.

10. Рихард Паник («Чикаго Блэкхоукс»)

9. Микаэль Гранлунд («Миннесота Уайлд»)

8. Ник Дженсен («Детройт Ред Уингз»)

7. Брэндон Дубински («Коламбус Блю Джекетс»)

6. Здено Хара («Бостон Брюинз»)

5. Джо Колборн («Колорадо Эвеланш»)

4. Патрик Ивз («Даллас Старз»)

3. Джон Таварес («Нью-Йорк Айлендерс»)

2. Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»)

1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)