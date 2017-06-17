Овечкин начал тренировки, а Сведберг хочет остаться в Уфе

Терещенко готов устроить забастовку, Сведберг хочет остаться в «Салавате Юлаеве», а Овечкин приступил к тренировкам – в итогах дня.

Овечкин начал тренироваться

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин приступил к беговым тренировкам после травмы. Напомним, из-за повреждения россиянин не принимал участия в ЧМ-2017. В минувшем сезоне Овечкин набрал 77 (38+39) очков в 95 матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ.

«Сейчас я немного бегаю, потому что у меня только зажила травма. Чуть позже начну тренироваться в полную силу», — приводит слова Овечкина ТАСС.

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Сведберг хочет остаться в Уфе

Вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Никлас Сведберг поделился мнением об информации о том, что клуб выкупит его контракт. Ранее «Чемпионату» стало известно, что клуб хочет расторгнуть контракт со шведским голкипером.

«Всё выглядит так, будто „Салават“ выкупит мой контракт. Пока ничего не решено, возможно, это банальные слухи. Тем не менее, пока руководство этого не сделает, я остаюсь игроком уфимской команды. Хотел бы здесь остаться. Второй сезон прошёл более сложно, чем первый. У меня был неудачный старт и ещё несколько слабых отрезков, хотя в концовке сезона я сумел собраться и показать хорошую игру. Как и вся команда, я не добрался до прошлогоднего уровня», — приводит слова Сведберга Hockey Sverige.

Терещенко готов устроить забастовку

17 июня капитан московского «Динамо» Алексей Терещенко выступил с заявлением от лица игроков клуба. Напомним, КХЛ допустила к чемпионату следующего сезона «Динамо», но под другим юридическим лицом, которое не желает забирать с собой долги старого «Динамо».

«Звоню главе лиги Дмитрию Чернышенко уже неделю. Сначала никто не брал трубку. Вчера мне наконец ответила секретарь, мне сказали, что у Чернышенко график плотный, даже ответить он не может, не то что встретиться. А с понедельника, 19 июня, он в отпуске. Мы надеялись, что КХЛ – серьёзная организация, есть регламент, правила. Ну как видите. Я не буду играть в «Динамо» до выплаты всех долгов», — сказал Терещенко.

«КХЛ даже не хочет общаться с нами». Игроки «Динамо» борются за свои деньги Капитан московского «Динамо» Алексей Терещенко и голкипер Александр Ерёменко рассказали о проблемах с выплатой зарплат.

«Торонто» — самый популярный клуб в Канаде

Портал телеканала Sportsnet опубликовал инфографику результатов недавнего социологического опроса более 1,5 тыс. жителей Канады. Один из вопросов был таким: «Ваша любимая канадская команда в НХЛ?». С небольшим перевесом – 27 % против 26 — «Торонто Мэйпл Лифс» опередил «Монреаль Канадиенс». Третье место занял вариант «Никакая», на четвёртом – «Ванкувер Кэнакс», за который проголосовали 10 % респондентов. На последнем месте — «Виннипег Джетс», выбранный 3 % опрошенных.