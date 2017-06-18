На двух стульях. КХЛ должна выбрать: коммерция или сборная?

Предстоящий сезон КХЛ станет для неё уже десятым в истории. Празднуя юбилей, руководители нашего хоккея наверняка подведут промежуточные итоги, погладят друг друга по голове, а кому надо – развесят медали. Вот только торжественно объявить о том, что КХЛ на базе Суперлиги удалось создать единственную в стране успешную коммерческую лигу, не удастся при всём желании. Точнее – это будет совсем незначительная часть правды. Лига то вполне себе зарабатывает, но клубы получать дивиденды с барского плеча начали совсем недавно, и далеко не в тех объёмах, чем заслуживают.

И ведь не скажешь, что лига не пыталась стать коммерческой. Во время правления Александра Медведева хоть и были безумные траты как отдельных клубов на звёздных игроков, так и лиги на свои мероприятия, но хотя бы был понятен вектор развития. КХЛ пыталась стать лигой в вакууме, которая живёт по другим законам, нежели вся остальная Россия. То, что СКА год за годом с треском проваливался на решающих стадиях, заставляло болельщиков из других видов спорта искреннее удивляться, что клуб руководителя лиги никак не возьмёт кубок.



Медведев всю свою деятельность на посту президента КХЛ посвящал борьбе с федерацией, которая пыталась подчинить лигу интересам сборной. Порой успешно, иногда – не очень, в каких-то моментах – по делу, а чаще, как могло показаться, просто из принципа. Так или иначе, со сменой Медведева на Чернышенко двоевластию в нашем хоккее подошёл конец. КХЛ и ФХР пусть и управляется де-юре разными людьми, смотрят эти организации отныне в одном направлении. И только могло показаться, что с мечтами построить коммерческую лигу можно попрощаться, как вектор снова развернулся в сторону финансовой успешности.

Только могло показаться, что с мечтами построить коммерческую лигу можно попрощаться, как вектор снова развернулся в сторону финансовой успешности.

Почему же благие намерения лиги, которая представила новую стратегию развития до 2023 года, были восприняты в штыки? Если опираться на коммерцию, то очевидно, что зарубежные мегаполисы и столицы выгоднее лиге, чем Новокузнецк и Ханты-Мансийск. Лига начала подсчитывать как ТВ-индекс и посещаемость, тем самым она оценивает работу клубов и заставляет их работать на местах. А взяв за один из показателей потенциал локального рынка, КХЛ затеяла тот отсев, который, по-хорошему, должна была провести ещё десять лет назад, на заре своего существования. Вроде бы всё по уму, но далеко не все восприняли новую политику лиги на ура.

«Кузне» будет лучше в Вышке. Почему Новокузнецк ждут аншлаги на «Зауралье» Со следующего сезона «Кузня» будет выступать в Высшей лиге. Почему посещаемость самой непопулярной команды КХЛ может повыситься?

Мы не откроем Америку, если скажем, что большинство проблем КХЛ кроются в двойных стандартах. Все последние годы нам твердили что сильная лига – сильная сборная, причём с акцентом на то, что клубы должны подготавливать игроков для национальной команды. В каждом втором своём интервью Чернышенко давал понять, что это чуть ли не главная миссия, на которую должны трудиться всем миром. «Кузня» и трудилась, подготовив сначала Бобровского с Орловым, а затем и Сорокина с Капризовым. Не забудем участника Кубка мира Телегина и Налимова с Арзамасцевым, и получим чуть ли не эталонно работавший клуб с точки зрения сборной. Однако, когда настал момент оценивать эффективность клубов, в нашумевшем рейтинге среди прочих не нашлось такого пункта, как «количество воспитанников в сборной России».

Вольно или невольно, но КХЛ убедила клубы, что можно не заниматься маркетингом, забить на собственных болельщиков и в принципе не питать особых амбиций, сосредоточившись исключительно на воспитании игроков. Такую модель охотно приняли на вооружение в Ханты-Мансийске, где зияли пустотами трибуны, заросла тропинка для легионеров, зато школа работала как часы. За несколько лет детские команды «Югры» стали котироваться даже не на региональном, а на всероссийском уровне. Но ещё до того, как первый ханты-мансийский воспитанник пробился в состав первой сборной, «Югра» оказалась на пороге исключения из КХЛ. Руководители региона тут же среагировали на изменения правил игры, сняв мораторий на иностранцев, но вряд ли это поможет команде Игоря Захаркина за год выбраться из своеобразной зоны вылета.

Петух клюнул. Спасут ли «Югру» Захаркин и легионеры от исключения из КХЛ? «Югра» отменила мораторий на легионеров. Спасут ли иностранцы и Игорь Захаркин клуб из Ханты-Мансийска от исключения из КХЛ?

Смена коней на переправе, по сути, единственная претензия к новой стратегии КХЛ. К тому, что всё развернётся 180 градусов, не готовили ни клубы, ни общественность. Словно в один прекрасный момент кому-то из высших чинов лиги ударила в голову идея провести исследование и наконец-то встать на коммерческие рельсы. В исключении «Кузни» куда больше логики, чем несправедливости, но можно было свести народный гнев на нет, дав сибирскому клубу один сезон на исправление плачевной ситуации. Понятно, многолетний обитатель подавала турнирной таблицы вряд ли бы выправил положение, но что потеряла бы лига, исключи летом 2018 года не три клуба, а четыре? Зато от обвинений к предвзятости к «Металлургу» себя бы точно оградила.

Смена коней на переправе, по сути, единственная претензия к новой стратегии КХЛ. К тому, что всё развернётся 180 градусов, не готовили ни клубы, ни общественность.

КХЛ, пытаясь усидеть на двух стульях, делит клубы на важные для себя и все остальные. Не будем обвинять лигу в поступке, который она ещё не совершила, но любопытно будет посмотреть на её линию поведения, если в зону вылета упадут «Куньлунь» или «Спартак». А ведь они в рейтинге идут не многим выше «Югры», «Амура» и «Лады». Решится ли лига собственными руками задушить китайский проект, который создавался на уровне первых лиц государств? Сможет ли руководство КХЛ объяснить спартаковским фанатам и ветеранам, что их клуб соответствует требованиям лиги в меньшей степени, чем «Слован» или рижское «Динамо»? Будьте уверены, волна негодования будет в несколько раз мощнее, чем в случае с исключением скромного аутсайдера из Сибири.

Мыльный пузырь вот-вот лопнет. Как клубы КХЛ живут не по средствам «Динамо» с долгом 2 млрд – не единственный клуб, который живёт не по средствам. Почему в КХЛ тратят больше, чем могут себе позволить?

Сейчас, когда в сложное положение угодило московское «Динамо», мы слышим уверенные заявления из лиги, что никто бело-голубым умереть не даст. Ради того, чтобы сохранить легендарный бренд, КХЛ даже готова принять документы от другой юридической организации, закрыв глаза на многомиллионные долги клуба.

Интересы игроков при этом отходят на второй план. Насколько такие действия сочетаются с новой стратегией КХЛ – вопрос риторический. «Динамо», безусловно, значимый бренд для нашего хоккея, и без него лига многое потеряет, но в условиях рынка все должны находиться в равном положении. Отныне и другие клубы, отягощённые долгами, должны получить шанс списать все задолженности, просто сменив юридическое лицо. Есть подозрение, что то, что позволено Юпитеру – не позволено быку.



Очередным резким поворотом лига шокировала клубы, не дав им перестроиться. При этом интересы сборной даже при новом курсе никто и не думает принижать. Окна на Евротур не то что остаются, а рискуют увеличиться из-за появления среди участников канадцев и швейцарцев. Заблаговременно сборная России отправится и на Олимпиаду в Южную Корею. Стоит ли говорить, что такие разрывы в календаре больно бьют по внутреннему чемпионату? В НХЛ, где считают потери от каждого дня простоя, это давно поняли, поэтому и отказываются опускать своих игроков в Пхёнчхан. КХЛ же, чьему нынешнему руководству сверху предписано дружить с федерацией и идти навстречу сборной, приходится разрываться между двумя стульями. Рано или поздно сама жизнь вынудит её сделать выбор.