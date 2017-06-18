Россияне в НХЛ. Сезон Малкина: вне топ-100, но с кубком Стэнли

Евгений Малкин поиграл в покер на Кубке мира, побывал в Белом доме, не вошёл в топ-100 игроков НХЛ и стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли.

С помощью обзора соцсетей вспоминаем, как прошёл сезон-2016/17 в НХЛ для российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Этот год воспитанник магнитогорского «Металлурга», несомненно, запомнит надолго.

Герой «Ну, погоди!» в Петербурге

К Кубку мира сборная России готовилась в Санкт-Петербурге, где играет клуб, возглавляемый Олегом Знарком. В конце августа в Северную столицу пожаловали практически все хоккеисты национальной сборной. На одном из домашних матчей СКА Евгений Малкин, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов появились в перерыве на льду… в костюмах героев советских мультфильмов – волк из «Ну, погоди!», кот Матроскин и Шарик из «Простоквашино». Восторгу зрителей не было предела.

Покер на Кубке мира

В Канаде сборная России тренировалась уж очень напряжённо. В перерывах между занятиями хоккеисты отлично расслаблялись. Евгений Малкин, Никита Нестеров, Евгений Кузнецов, Дмитрий Куликов и Александр Овечкин, например, играли в покер. Судя по количеству фишек у Малкина, он главный специалист по азартным играм в сборной. А вот на Кубке мира Евгений проявил себя менее удачно — всего три очка в четырёх матчах. Сборная России же на турнире добралась до полуфинала, где уступила Канаде со счётом 3:5.

Овечкин в компании с Льюисом, Кузнецов и Нестеров – в Зале славы Овечкин и Малкин встретились с известным боксёром, Кулёмин и Тарасенко – с семьями, Анисимов подколол Панарина, а Дацюку рады в Торонто.

Приём в Белом доме

Перед стартом сезона в НХЛ обладатели кубка Стэнли — 2015/16 заглянули в резиденцию президента США. В гостях у Барака Обамы хоккеистам «Питтсбурга» понравилось. «Разница между Кремлём и Белым домом огромная! Я думаю, с Кремлём ничто не сравнится! Обама много шутил. Наверное, ему подготовили специальную записку, он по ней читал. Но и от себя добавлял. Весёлый мужик! Со всеми поздоровался, пожал руку», — делился Евгений Малкин впечатлениями от общения с экс-президентом США. Этой осенью «Пингвинз» опять предстоит посетить Белый дом. Будет ли Дональд Трамп так же радушен?

Тусовка с Басковым

С кем любит проводить выходные Евгений Малкин? Ответ на фотографии. Бывший одноклубник 30-летнего россиянина Руслан Федотенко поразительно похож на известного российского певца. С ним и отрывается Малкин. «Baskov rulit» — написал Евгений у себя в «инстаграме». Теперь мы точно знаем, какую музыку предпочитает форвард «Питтсбурга».

Новогодние каникулы

После Нового года «Питтсбург» отправился на недельку в отпуск. Евгений Малкин с семьёй улетел погреться в Майами. «После матча против «Монреаля» мы посидим дома с друзьями. Устроим семейный ужин. Как всегда, оливье, мандарины, чуть-чуть шампанского. А на следующий день полетим отдыхать. Даже на курорте надо тренироваться. Главное – не переборщить с отдыхом!» — рассказывал Евгений.

Team Malkin

У нападающего «Питтсбурга» потрясающие болельщики. Персональные фанаты Малкина поддержали игрока и на Матче звёзд в Лос-Анджелесе. «Команда Малкина здесь», — написано на плакате. С такой поддержкой можно не то что Кубок Стэнли выиграть, а горы свернуть!

Неудачники из «Вашингтона» и триумфатор Кросби. Каким был плей-офф-2017 Плей-офф в НХЛ завершён. Кто стал главным победителем в нынешних битвах, а кого следует считать неудачником?

Шутки над Кесселом

У игроков «Питтсбурга» с чувством юмора всё в полном порядке. Сначала Фил Кессел пошутил над Малкиным, а после матча с «Нью-Джерси» Евгений ответил своему партнёру по команде. Для Кессела было организовано специальное место со стулом в середине зала, отмеченное плакатом «Зона Фила», мотивирующими постерами и флагом «Питтсбурга», а также упаковкой с газировкой. Осмотрев результат работы, Малкин заметил, что на месте для Кессела не хватает хот-догов.

Годовщина

В разгар финала Кубка Стэнли, в котором «Питтсбург» сражался с «Нэшвиллом»,. Малкин не забыл отметить «ситцевую» свадьбу. Год назад Анна и Евгений вступили в брак. А через несколько дней пара уже отмечала первый день рождения сына Никиты.

Главный кубок

В коллекции Малкина уже три чемпионских перстня НХЛ. Но главный «кубок», по мнению самого игрока, — это его прекрасная жена Анна Кастерова.

Не попал в список 100 лучших в НХЛ

В январе этого года НХЛ объявила список 100 лучших игроков в своей истории. Специальное жюри из 58 человек включило в него семь действующих игроков – Сидни Кросби, Александра Овечкина, Яромира Ягра, Данкана Кита, Джонатана Тэйвза, Патрик Кейна и Павла Дацюка. Не нашлось места только Евгению Малкину, что вызвало бурю негодования. «101-й в НХЛ, 71-й на льду, 1-й в сердцах», — так считают преданные фанаты нашего знаменитого хоккеиста.

Зато выиграл третий Кубок Стэнли

Таковых среди россиян немного, а если быть точными, ещё трое — Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров и Сергей Брылин. Вячеслав Фетисов и Сергей Гончар тоже могут похвастать тремя трофеями, но не все завоёваны ими в качестве игроков. Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф Кубка Стэнли сезона-2016/17. А для российских болельщиков он просто лучший.