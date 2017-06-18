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Александр Радулов, «Монреаль Канадиенс»
Фото: Reuters
Текст: Дарья Тубольцева

«Монреалю» не нужны русские? В НХЛ опубликованы списки защиты от «Вегаса»

«Канадиенс» не защитили Радулова, «Баффало» — Куликова, «Даллас» сохранил Ничушкина, а «Бостон» должен избегать Ковальчука — в итогах дня.
18 июня 2017, воскресенье. 21:00. Хоккей

Кого из российских игроков не защитили перед «Вегасом»

18 июня в 17:30 мск были опубликованы списки хоккеистов, которых клубы решили защитить от драфта расширения 2017 года, который будет проходить 21 июня. Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» будет иметь право забрать одного хоккеиста из каждой команды, который не войдёт в список защищённых и будет соответствовать требованиям драфта. Разбираемся, кто из клубов защитил российских игроков, а кому не жалко с ними расстаться.

— «Монреаль» не защитил Александра Радулова, Никиту Нестерова, Алексея Емелина и Андрея Маркова;
— «Баффало» не защитил Дмитрия Куликова;
— «Тампа» защитила Никиту Кучерова, Владислава Наместникова и Андрея Василевского;
— «Даллас», как и обещал, защитил Валерия Ничушкина;
— «Аризона» не стала включать в список защищённых Александра Бурмистрова;
— «Айлендерс» не защитил Николая Кулёмина;
— «Чикаго» же точно сохранит Артёма Анисимова (если не обменяет), а Артемий Панарин не может быть выбран на драфте расширения, его, как второгодника НХЛ, и защищать не надо;
— ожидаемо «Вашингтон» защитил Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова,
— «Питтсбург» сохранил своих главных звёзд — Евгения Малкина и Сидни Кросби;
— «Сент-Луис» не собирается отдавать новичку лиги Владимира Тарасенко, а вот Наиля Якупова «Блюзмены», как и предполагалось, не защитили;
— «Коламбус» защитил Сергея Бобровского, а «Колорадо» — Семёна Варламова, «Эвеланш» сохранили и Никиту Задорова, но не защитил Михаила Григоренко;
— «Бостон» не защитил голкипера Антона Худобина.
— в список защищённых российских хоккеистов попали также Алексей Марченко («Торонто»), Фёдор Тютин («Колорадо»), а также Никита Филатов или Александр Хохлачёв, выступавших в этом сезоне уже в КХЛ.

«Монреаль» не защитил Александра Радулова, Никиту Нестерова, Алексея Емелина и Андрея Маркова.

«Бостон» должен избегать Ковальчука

Журналист издания CSN Джо Хаггерти поделился мнением об интересе «Бостон Брюинз» к российскому нападающему Илье Ковальчуку, который может продолжить игровую карьеру за океаном.

«Нет никаких сомнений, что Ковальчук ещё может приносить пользу на уровне НХЛ. Кто в здравом уме не хочет игрока, который в 34 года набрал 78 (32+46) очков в КХЛ и довёл «Нью-Джерси Дэвилз» до финала в плей-офф в своём последнем сезоне в НХЛ? Он может легко вписаться в звено с Крейчи и Пастрняком, что будет отличным вариантом.

Проблема заключается в том, что Ковальчук потребует не меньше $ 6 млн зарплаты, а ещё большая проблема — он принадлежит «Дэвилз». При таком раскладе «Бостону» нужно держаться от россиянина подальше. За игроком обязательно выстроится очередь, и придётся очень хорошо поторговаться с «дьяволами». «Бостону» придётся потерять несколько драфт-пиков и талантливых молодых игроков, взамен приобретя хоккеиста, который с каждым годом будет медленнее. Нужно избегать такого расклада. Тот же Бэйкс уже не играет на том уровне, на котором он выступал за «Блюз», — написал журналист в своей колонке.

В НХЛ вступил в действие запрет на обмены, кроме обменов с «Вегасом»

В Национальной хоккейной лиге вступил в действие запрет на обмены между клубами перед драфтом расширения. Единственным клубом, с которым можно совершать обмены остаётся новичок лиги, – «Лас-Вегас». Запрет будет действовать до утра четверга (по североамериканскому восточному времени).

При этом новичок НХЛ «Вегас Голден Найтс» выступил с заявлением по поводу начала процесса драфта расширения. В нём говорится, что «Голден Найтс» намерен вести работу со всеми клубами по игрокам, которые не попали в список защищённых.

В Национальной хоккейной лиге вступил в действие запрет на обмены между клубами перед драфтом расширения.

Клуб готов к переговорам о возможной компенсации и заключению сделок по поводу игроков, которых нынешние клубы хотели бы сохранить.

Быков не спешит в Россию

Экс главный тренер ЦСКА, СКА, «Салавата Юлаева» и сборной России Вячеслав Быков рассказал, чем занимается в Швейцарии, и порассуждал на тему развития российского хоккея.

«Я не оторван от родины. Я каждый год бываю в России. Я в курсе всего того, что происходит в России. Встречаюсь и с тренерами, и с представителями других профессий.

В этом сезоне я действительно не смогу работать в КХЛ по личным причинам. Но мне сейчас интересно посмотреть, как проходит именно закулисная работа, чтобы вникнуть во все аспекты хоккейного хозяйства.
Для целостного развития нам надо переходить от слов к делу. У нас очень много слов, а дела мало. В первую очередь нам надо навести порядок в детско-юношеском спорте. Мы прикрываемся какими-то результатами юношеской сборной, молодёжной. А надо повышать общее качество, вкладывать средства, инновации, новые технологии и методики в развитие. Мы должны привносить в российский хоккей всё больше и больше новизны и опять же создавать везде конкуренцию. В КХЛ полноценной конкуренции нет. Почему? Мы недостаточно отладили всю структуру, вертикаль. Самый главный источник конкуренции мы не создали. Это фарм-клубы. Они должны быть более легализованными. У нас нет чемпионата фарм-клубов, а это проблема. Из-за отсутствия фарм-клубов у нас и нет конкуренции», — рассказал Быков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Брюинз Монреаль Канадиенс Александр Радулов Вегас Голден Найтс Вячеслав Быков Илья Ковальчук
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18:23 «Вашингтон» защитил Овечкина, Кузнецова и Орлова, «Питтсбург» — Малкина и Кросби
18:01 «Даллас» решил защитить Ничушкина, «Аризона» не стала включать Бурмистрова
17:51 «Монреаль» не защитил российских игроков, в том числе и Радулова
17:45 «Баффало» не защитил Куликова, «Тампа» защитила Кучерова и Василевского
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