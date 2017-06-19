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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

«Вегас», налетай! Нил, Стаал, Ватанен и ещё 7 подарков для «Голден Найтс»

10 игроков, доступных на драфте расширения, которые определённо усилят «Вегас Голден Найтс».
19 июня 2017, понедельник. 14:18. Хоккей

Генеральный менеджер «золотых рыцарей» Джордж Макфи должен ценить нынешний момент: босс «Вегаса» оказался словно сладкоежка, которого заперли на ночь в кондитерской. На каких доступных хоккеистов ему стоит обратить особое внимание? В предлагаемый список вошли только те игроки, у которых есть действующий контракт на сезон-2017/18 или которые являются ограниченно свободными агентами.

н. Джеймс Нил («Нэшвилл»). Контракт — $ 5 млн

Пять лет назад Нил и Евгений Малкин очень прилично «зажигали» в «Питтсбурге», но теперь 29-летний правый крайний из «Нэшвилла» проиграл внутриклубную конкуренцию. Место в списке защищаемых он уступил Калле Ернкроку, что стало весьма приличной неожиданностью. В каждом из своих 10 сезонов в НХЛ Нил преодолевал планку в 20 голов за регулярный чемпионат, а это значит, что Джеймс вполне способен помочь встать на ноги новой команде хотя бы на протяжении одного года.

з. Джош Мэнсон («Анахайм»). Контракт — $ 825 тыс.

Генменеджер «Дакс» Боб Мюррей так и не нашёл возможности «разрулить» проблему с Кевином Биексой. Мэнсона или Ватанена калифорнийцам придётся отдать, но если финн «весит» почти 5 миллионов в год, то мощный, физически крепкий и мобильный Мэнсон обладает очень скромным контрактом. Договорённости между «утками» и «Вегасом» о том, что Макфи не возьмёт Мэнсона, могли быть, но официального подтверждения этой информации не последовало.

з. Мэтт Дамба («Миннесота»). Контракт — $ 2,5 млн.

22-летний оборонец «Уайлд» — ещё один лакомый кусочек для «ядра» команды для «Вегаса». Бросок-бомба, перспективный возраст, умение сыграть в тело и готовность проводить на льду по 20 игровых минут – то, что нужно молодой команде.

з. Тревор Ван Римсдайк («Чикаго»). Контракт — $ 825 тыс.

Ещё один игрок обороны, способный пробиться в топ-4 у «Голден Найтс». 25-летний Ван Римсдайк неплохо сыграл в глубине защитной линии «Чикаго», действуя в парах с Брентом Сибруком и Брайаном Кэмпбеллом. В «Вегасе» он может удостоиться намного большего.

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в. Филипп Грубауэр («Вашингтон»). Ограниченно свободный агент

Немецкий голкипер сыграл в прошлом сезоне лишь 24 матча, но по статистике оказался даже чуть лучше, чем основной страж ворот Брэйден Холтби. 25-летний Грубауэр обладает хорошим потенциалом: заключив адекватный контракт, он вполне в состоянии встать в один ряд с такими голкиперами, как Мартин Джонс или Кэм Тальбо.

з. Сами Ватанен («Анахайм»). Контракт – $ 4,8 млн.

Несмотря на то что Ватанен неудачно сыграл в прошлом сезоне в плане набора очков (24 в 71 матче), его польза для будущего коллектива «Голден Найтс» может быть весьма значительной. Владение шайбой, общая мобильность, качество передач и игра в большинстве – всё это делает Ватанена лучшим защитником «Вегаса». Кроме того, контракт финна действует ещё три сезона.

н. Эрик Стаал («Миннесота»). Контракт — $ 3,5 млн

32-летний нападающий ещё совсем не едет с ярмарки: в прошлом сезоне «Миннесота» дала ему шанс и не пожалела (28 голов, 65 очков). Стаал-старший вполне способен играть центрфорварда в двух первых звеньях, особенно если учесть звёздный статус нападающего и не самый звёздный оклад.

в. Петр Мразек («Детройт»). Контракт — $ 4 млн

Не Флёри единым жив вратарский рынок: генменеджер «Детройта» Кен Холланд предпочёл защитить Джимми Ховарда, а не более молодого чеха Мразека, который может уехать в Неваду. Конечно, этот вратарь не слишком стабилен, но каких-то два года назад он показал свой лучший хоккей (процент отражённых бросков 92,1% в сезоне-2015/16), а это значит, что все шансы вернуться на пик формы у 25-летнего стража ворот есть – нужно только тренерское доверие.

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н. Джонатан Маршессо («Флорида»). Контракт — $ 750 тысяч.

30 голов, 51 очко в 75 матчах – такова статистика форварда, которого не защитила «Флорида». По соотношению зарплаты и результативности Маршессо был одним из лучших игроков лиги в прошлом сезоне. Не факт, что Джонатан и в будущем станет играть так же здорово, но с таким скромным контрактом игнорировать этого нападающего «Вегас» просто не сможет.

н. Брок Нельсон («Айлендерс»). Контракт — $ 2,5 млн

25-летний универсал из «островитян» способен сыграть как в центре, так и на фланге. Последние три сезона его результативность стабильно держится около отметки в 20 голов и 40 очков, а если учесть, что Нельсон обладает неплохими габаритами, то польза от такого форварда становится ещё более явной. В «Айлендерс» он часто играл в тройке с молодёжью, так что тепличные условия в новом клубе ему создавать не потребуется.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вегас Голден Найтс Петр Мразек Сами Ватанен Эрик Стаал
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Кто из российских хоккеистов будет востребован "Вегасом" на драфте расширения?
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