Золотая лихорадка. Зачем СКА скупает права на Кучерова и Кузнецова?

О том, что «Магнитку» ожидают непростые времена, мы писали совсем недавно. Магнитогорцы, не сумев обыграть в финале Кубка Гагарина СКА, лишились трёх ключевых защитников, и до сих пор не договорились о контракте с Данисом Зариповым. Если руководство «сталеваров» не возместит потери, «Металлург» может стать очередной жертвой так называемого проклятия финалистов. Целый ряд команд, добравшихся до финала Кубка Гагарина, но не сумевших дотронуться до трофея, либо попадали в глубокую кризисную яму, либо вовсе прекращали своё существование.

Что будет с «Магниткой»? Команду-династию ждут тяжёлые времена После двух подряд финалов Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» понёс грандиозные потери. Что ждёт одну из сильнейших команд КХЛ?

Впрочем, если о возможном кризисе в стане «Магнитки» говорят все кому не лень, то о проблемах, с которыми может столкнуться её соперник по финалу, принято умалчивать. А ведь потери СКА в это межсезонье могут оказаться не менее серьёзными, чем те, с которыми столкнулись на Урале. Даже с поправкой на укомплектованный до краёв состав петербуржцев. Вадим Шипачёв уже заключил контракт с «Вегасом», и уже один его отъезд в НХЛ компенсировать «армейцам» будет невероятно тяжело. Однако вслед за Шипачёвым вскоре могут отправиться и другие лидеры чемпионской команды.

Одной ногой во всё том же «Вегасе» находится Евгений Дадонов – верный напарник Шипачёва, на чьей связке в клубе из Санкт-Петербурга многое держалось. Его подписание с «рыцарями» — вопрос чисто технический, и разрешиться он должен 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов. Тогда же может проясниться и ситуация с Ильёй Ковальчуком, который, согласно различным источникам, всё-таки больше склоняется к возвращению в НХЛ. Оклематься от потери трёх из четырёх своих лучших бомбардиров будет неимоверно сложно, даже имея неограниченные финансовые возможности.

Оклематься от потери трёх из четырёх своих лучших бомбардиров будет неимоверно сложно, даже имея неограниченные финансовые возможности.

Но что делает СКА и, в частности, Роман Ротенберг, признанный лигой лучшим менеджером минувшего сезона? Вместо того чтобы искать замену самым острым и креативным нападающим, «армейцы» возвращают из аренды Виктора Комарова, выменивают Данилу Квартальнова, который не претендует ни на что больше, чем роль «лимитчика», и подписывают шведа Давида Рундблада, не оправдавшего щедрых авансов в НХЛ. Петербуржцы тратят легионерскую вакансию на не самого звёздного игрока обороны при 11 (!) защитниках на контрактах. Как минимум странно, не находите?

Беспокойство за будущее «Магнитки» вызвано не только самим по себе уходом молодых защитников и возрастом ведущих форвардов, но и тем, что на рынке свободных агентов – шаром покати. Казалось бы, СКА на такие мелочи привык закрывать глаза. Это у уральцев зарплатный бюджет на следующий сезон составит скромные для олигархов 900 млн.рублей, тогда как петербуржцы ещё пару лет могут успешно пробивать резиновый потолок. Но даже им будет непросто удержать задранную планку. Прежде всего потому, что победителем этого межсезонья стал совсем другой «армейский» клуб, забравший, пожалуй, всех самых перспективных форвардов страны. Как минимум на Максима Шалунова СКА претендовал всерьёз, но борьбу москвичам всё равно проиграл.

Вольски выбрал «Куньлунь», «Югра» нашла легионеров. Таблица трансферов КХЛ «Югра» спустя два года возвращает легионеров, Семёнов выбрал «Авангард», а Вольски и Кулда поехали в Пекин – трансферы недели КХЛ.

Рассуждая о том, кто мог бы пополнить состав СКА в это межсезонье, можно то и дело возвращаться к фамилиям Анатолия Голышева и Степана Санникова. Слухи о том, что эти двое могут переехать в город на Неве, ходят давно. На это намекают регулярные вызовы уральца и сибиряка в сборную России. Санникова и вовсе Знарок наделил нашивкой капитана. Однако переезд Степана из Новосибирска в Санкт-Петербург если и состоится, то следующим летом, когда он станет неограниченно свободным агентом. Голышева же категорически не желает продавать «Автомобилист», чьи амбиции растут как на дрожжах.



Когда внутренний рынок полностью вычищен, клубы калибра СКА смотрят за океан. Но что мы видим? Реальных вариантов для усилия уже в это межсезонье у питерских «армейцев» попросту нет. Можно пофантазировать, что проблемы Александра Радулова в переговорах с «Монреалем» переведут звёздного россиянина в Санкт-Петербург – город, где давно живут его родители. Благо что Радулов – неограниченно свободный агент и может свободно распоряжаться своей карьерой. А вот права на остальных энхаэловцев, которые теоретически могут вернуться в Россию, закреплены за другими российскими клубами. И вот тут в селекции СКА начинается самое интересное.

Даже если с Калининым и были проведены предварительные переговоры, он ни в коем случае не замена Дадонову, Шипачёву или Ковальчуку.

Первым делом обладатели кубка Гагарина заполучили права на Сергея Калинина. Цена вопроса – 80 млн рублей. Это не маленькая сумма даже для такого клуба, как СКА, тем удивительнее, что агент игрока заявляет о намерении своего клиента дождаться предложений из НХЛ и желании играть… в Омске. Но даже если с Калининым и были проведены предварительные переговоры, он ни в коем случае не замена Дадонову, Шипачёву или Ковальчуку. Это форвард-трудяга для третьего-четвёртого звена, коим он был что в «Авангарде», что в «Нью-Джерси». При всей любви к нему со стороны Знарка, он не решит проблем команды, рискующей потерять половину топ-6 нападения.

Против течения. Орлов, Калинин, Любимов и Галиев могут вернуться в КХЛ В то время, пока Вадим Шипачёв переходит в «Вегас», а Илья Ковальчук рассматривает варианты в НХЛ, энхаэловцы возвращаются в Россию.

Следующий шаг — странный обмен с ЦСКА. Москвичи в результате сделки заполучили права на защитника «Бэйкерсфилда» из АХЛ Давида Мусила и форварда «Вашингтона» Маркуса Юханссона. В обратном направлении отправился Данила Квартальнов, а также права на Наиля Якупова и Никиты Кучерова. Почему «а также», если по именам именно они – главные действующие лица обмена? Ирония в том, что из троицы племянник экс-рулевого ЦСКА рискует стать единственным реальным усилением для команды Знарка. Ни Кучерова, ни Якупова в СКА в обозримом будущем ждать не стоит.



Конечно, можно предположить, что после того, как Кучеров согласился на неприлично маленький контракт с «молниями», а «Тампа» после этого не вышла в плей-офф, он разочаровался в команде. Масла в огонь подлила публичная критика Никиты в адрес своих одноклубников. Как бы то ни было, ближайшие два сезона он проведёт в НХЛ и для СКА будет недоступен. У Якупова хоть и закончился контракт с «Сент-Луисом», в форме со звездой на груди его можно будет увидеть лишь во сне или фантастическом кино. Все заявления в прессе указывают на то, что Наиль будет до последнего цепляться за возможность играть в НХЛ. А уж после того как первому номеру драфта придумали травму перед домашним чемпионом мира, он и его агент Игорь Ларионов сожгли все мосты с главным тренером СКА и сборной России.

ЦСКА – чемпион межсезонья, СКА затаился. Кто как усилился на Западе? ЦСКА стал чемпионом межсезонья, СКА затаился, а «Витязь» несёт потери — в промежуточных итогах для клубов Западной конференции.

Покупка у «Трактора» прав на Евгения Кузнецова – ещё один необъяснимый шаг менеджмента СКА. Эта сделка ещё не состоялась, но на 90% клубы обо всём договорятся. Сумма, которую «армейцы» перечислят в Челябинск, составит около 150 млн рублей. Однако ничем, кроме благотворительности, столь серьёзный транш объяснить не получается. Кузнецов ещё на чемпионате мира чётко дал понять, что в Россию вернётся только в том случае, если будет никому не нужен в НХЛ. То, что «Вашингтон» защитил нашего нападающего на драфте расширения, недвусмысленно даёт понять, что «столичные» в нём заинтересованы. Тогда же, в мае, он открестился от того, что проследует за Александром Овечкиным на Олимпиаду, что также говорит о том, что Кузнецов намерен строить свою карьеру за океаном.



Твёрдую позицию Кузнецова не должна поколебать даже сумма личного контракта, которую СКА готов предложить нападающему. А это, как поговаривают, $ 18 млн на три года, то есть около 360 млн рублей за сезон. Столько в СКА не получал даже Ковальчук, подписывавший контракт при другом курсе доллара. Но если под слухами о возвращении на родину Дмитрия Орлова ещё были какие-то основания, то челябинца в России мы не увидим ещё очень и очень долго. Так зачем клуб из Санкт-Петербурга тратит огромные суммы на «мёртвые души»? Всё это напоминает золотую лихорадку. Привыкнув покупать всё, что движется, от любимца всех российских болельщиков Павла Дацюка до образов Винни-Пуха и Пятачка, «армейцы» уже не могут остановиться.

Твёрдую позицию Кузнецова не должна поколебать даже сумма личного контракта, которую СКА готов предложить нападающему

Впрочем, быть может, мы что-то не знаем и СКА осознанно тратит деньги с прицелом на будущее, понимая, что жирные времена вот-вот закончатся?