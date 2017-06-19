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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Роман Соловьёв

Радулов, Торнтон. Кого ещё выберет «Вегас»? Симуляция драфта расширения НХЛ

Наша версия состава «Вегаса» на следующий сезон НХЛ. С русской тройкой нападения.
19 июня 2017, понедельник. 18:15. Хоккей
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30 клубов НХЛ опубликовали свои списки защищённых на драфте расширения. Ничушкин остался в «Далласе», а Бурмистров и Якупов ждут развязки.

18 июня Национальная хоккейная лига опубликовала списки защиты клубов на драфте расширения, во время которого новичок лиги «Вегас Голден Найтс» должен выбрать по игроку из каждой из 30 команд. 21 июня «золотые рыцари» должны представить свой окончательный выбор общественности. Мы же пока решили провести в шутливой форме свою симуляцию драфта с реакцией действующих лиц.

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По итогам нашего драфта и при условии перехода Евгения Дадонова в клуб состав «Вегаса» будет выглядеть следующим образом.

Вратари: Флёри (Мразек).

Защитники:
Мето – Ватанен,
Сбиса – Гуннарссон,
Макнэбб – Расселл.

Нападающие:
Ганье — Торнтон – Строум,
Дадонов — Шипачёв – Радулов,
Сиссонс — Стаал – Грабнер,
Пулккинен – Маршессо – Данё.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Радулов Вадим Шипачёв Вегас Голден Найтс Джо Торнтон
Новости. Хоккей
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Кто из российских хоккеистов будет востребован "Вегасом" на драфте расширения?
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