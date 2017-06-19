СКА заплатит 150 млн за права на Кузнецова, а Уфа нацелилась на Гудлевскиса

СКА выкупит права на Кузнецова у «Трактора»

Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник, руководство питерского СКА собирается выкупить права на российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, которые в КХЛ принадлежат челябинскому «Трактору». Цена вопроса – 150 млн рублей.



«СКА заинтересован в возвращении Кузнецова в Россию под участие в Олимпийских играх, поэтому клуб договорился об обмене прав на хоккеиста с «Трактором». Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшие недели», – сообщил источник. Впрочем, спустя некоторое время официальный сайт питерского клуба выступил с опровержением данной информации.

«Друзья, сейчас в Сети много фейковых новостей о наших трансферах. Не верьте слухам, вся официальная информация — только на ska.ru», — сказано в обращении действующего обладателя Кубка Гагарина.



25-летний Кузнецов, с 2014 года выступающий в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», летом может стать ограниченно свободным агентом. Есть сведения, что клуб НХЛ планирует подписать с игроком новый контракт. Кузнецов является воспитанником челябинского «Трактора». За родную команду он играл с 2009 по 2014 год и за это время провёл 251 матч, забросил 78 шайб и отдал 89 результативных передач.

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«Северсталь» подписала контракт с Матей Странски

Клуб из Череповца и ЦСКА произвели обмен. В команду из Череповца отправился 23-летний чешский форвард Матей Странски, права на которого принадлежали «армейскому» клубу. Взамен ЦСКА получил денежную компенсацию. Хоккеист подписал контракт с «Северсталью», соглашение рассчитано на два года. Странски начал карьеру в Чехии в «Витковице Стил» — 144 матча, 135 (64+71) очков в «регулярках», 15 (7+8) очков в 12 матчах плей-офф. В составе чешского клуба он завоевал золото чешской Экстралиги. В 2011 году Странски был выбран на драфте НХЛ «Даллас Старз» под общим номером 165 и продолжил карьеру в фарм-клубе команды — «Техас Старз». В АХЛ игрок провёл 236 матчей, в которых набрал 87 (40+47) очков. В 2014 году Странски завоевал главный трофей АХЛ — Кубок Колдера.

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В Барнауле могут снести арену имени Алексея Черепанова

В Барнауле могут снести стадион имени форварда «Авангарда» Алексея Черепанова, потому что закончились деньги на содержание спортсооружения. Об этом информирует сайт «ВОмске». Спорткомплекс уже закрыт. Его работники ищут новые места для трудоустройства. На содержание коробки ежегодно требовалось порядка 10 млн рублей. Барнаульские чиновники сообщили, что занимающихся в школе Черепанова вполне можно распределить между соседними спортивными школами.

В Барнауле могут снести стадион имени форварда «Авангарда» Алексея Черепанова, потому что закончились деньги на содержание спортсооружения.

Арена была построена в 2009 году в одном из центральных микрорайонов Барнаула. Мама погибшего игрока Маргарита Черепанова решила, что этот проект — лучшее применение компенсации, полученной за смерть сына.

«Семь лет я арену содержала. Всё полностью оплачивалось моими деньгами. Дети занимались в школе бесплатно. А сейчас меня ещё и налогом на спортсооружение обложили. Но у меня ведь никакого бизнеса нет. И если город арену себе не заберёт, я выхода просто не вижу. Придётся договариваться о сносе», — прокомментировала сложившуюся ситуацию Маргарита Черепанова в эфире местного телевидения. Алексей Черепанов ушёл из жизни 13 октября 2008 года во время выездного матча «Авангарда» в подмосковном Чехове. У хоккеиста отказало сердце.

Омск попрощался с Анатолием Бардиным

В Омске состоялась церемония прощания с бывшим президентом и генеральным менеджером «Авангарда» Анатолием Бардиным, который скончался 1 июня. Бардин отдал омскому хоккею более 15 лет, в 2004 году помог команде стать чемпионом России и завоевать Кубок европейских чемпионов. Болельщики «Авангарда» пришли в «Арену Омск», чтобы проводить Анатолия Бардина в последний путь. Судья международной категории Александр Поляков поделился воспоминаниями об Анатолии Фёдоровиче. «Вспоминаются интересные моменты из жизни, когда мы судили вместе. Он был главным, я линейным. Было очень интересно, когда он начинал судить. Он говорит: „Саш, я английский не знаю, надо номера как-то выучить“. Я ему сказал, что единственное, что можно сделать, — написать на руке, как в школе. Написал ему на ладошке, он мне говорит: „Я когда буду удалять кого-то, ты подъезжай ко мне, в случае чего поможешь“. Как раз это был первый для меня международный турнир, было приятно, что главный судья так относится ко мне, что ему нужна моя помощь. Когда он стал президентом, отношения уже другие были, пожёстче немножко. Но когда было хорошее настроение, когда игра проходила хорошо, мы встречались, вспоминали, что было раньше. Когда он отошёл от дел, мы всё равно перезванивались, он интересовался судейством. Сотрудничали с ним плотно», — сказал Поляков.



На церемонии также присутствовал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, который поделился воспоминаниями о совместной работе с Бардиным.



«Анатолий Фёдорович — человек, который дал мне шанс в тренерской карьере. Это первое, за что я ему очень благодарен. За терпение и веру в людей, за его профессионализм. Это человек, который умел, знал, чувствовал, собирал игроков для этой команды. В чемпионстве „Авангарда“ была его большая заслуга. Мы поддерживали с ним тёплые отношения до последних дней. Он обещал приехать на чемпионат мира, но не смог. Моя семья, все знакомые скорбят. Уважение к нему как к профессионалу и человеку», — сказал Никитин.

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«Салават» проявляет интерес к Гудлевскису

«Салават Юлаев» продолжает поиск первого вратаря. Как сообщает sportazinas, клуб КХЛ заинтересовался молодым вратарём «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кристерсом Гудлевскисом, который в минувшем сезоне НХЛ провёл один матч. Ранее главным кандидатом был канадский вратарь Бен Скривенс, сезон-2016/17 проведший в минском «Динамо».

При этом главный тренер уфимской команды Эркка Вестерлунд сообщил, что шведский вратарь Никлас Сведберг может остаться в команде. Сам вратарь сказал, что всё выглядит так, будто клуб выкупит контракт.