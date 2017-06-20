Бобровский получит «Везину», Кросби возьмёт «Харт»? В Вегасе вручат награды

Рассказ об индивидуальных наградах для хоккеистов начнём с тех номинаций, в которых лауреат уже известен, так как победу в них присуждают исходя из статистических показателей либо сразу по итогам последней игры сезона.

«Арт Росс Трофи»

Победитель: Коннор Макдэвид



С 1948 года этот трофей ежегодно вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ. Приз был подарен лиге канадским хоккеистом, а позже функционером и тренером Артуром Хауи Россом. В сезоне-2016/17почётную награду завоевал лидер и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Двадцатилетний уникум закончил регулярный сезон с красивыми цифрами: 100 (30 + 70) очков, обогнав ближайшего преследователя Сидни Кросби на 11 баллов. Стоит отметить, что этот результат уступает показателю прошлогоднего обладателя Арт Росса Патрика Кейна, который заработал 106 (46 + 60) результативных баллов.

«Морис Ришар Трофи»

Победитель: Сидни Кросби



Морис Ришар – один из самых молодых индивидуальных трофеев НХЛ, история которого началась в 1999 году, после того, как лиге его подарил «Монреаль Канадиенс». Приз носит имя легендарного снайпера Мориса Ришара, первого в истории НХЛ хоккеиста, забросившего 50 шайб за сезон, и вручается лучшему голеадору регулярного чемпионата.



Начиная с 2013 года победителем в этой номинации неизменно становился Александр Овечкин, но в этом сезоне забивной россиянин уступил титул лучшего снайпера НХЛ капитану «Питтсбурга» Сидни Кросби. Малыш Сид отличился в «регулярке» 44 раза, и этого хватило для победы.



Отметим, что этот результат — худший для обладателей Мориса Ришара с 2004 года (если не брать в расчёт, укороченный из-за локаута сезон-2012/13), когда Илья Ковальчук, Джером Игинла и Рик Нэш отличились по 41 разу.

«Конн Смайт Трофи»

Победитель: Сидни Кросби



Единственный индивидуальный трофей, вручаемый НХЛ по итогам плей-офф и присуждаемый самому ценному игроку этой части сезона. Приз был учреждён в 1964 году «Торонто Мэйпл Лифс»в честь легенды клуба Конна Смайта.



В этом сезоне эта награда стала второй для Сидни Кросби, который после ударной «регулярки» не сбавил ход и в играх на вылет. Капитан «пингвинов» в плей-офф набрал 27 (8 + 19) очков и привёл свою команду ко второму подряд кубку Стэнли, в котором он, как и в прошлом году, оказался самым ценным хоккеистом.

«Уильям Дженнингс Трофи»

Победитель: Брэйден Холтби



С 1982 года этот трофей вручается голкиперу, либо вратарской бригаде, если оба вратаря сыграли не менее 25 матчей, из команды, пропустившей наименьшее количество шайб в регулярном сезоне.



По итогам этого чемпионата обладателем приза, названного в честь бывшего президента «Рейнджерс», единолично стал Брэйден Холтби. В 63 матчах сезона канадский голкипер «Вашингтона» пропустил 127 раз, из 182 пропущенных командой. Для сравнения, в прошлом чемпионате вратарская бригада лучшей обороны лиги из «Анахайма» в составе Фредерика Андерсена и Джона Гибсона пропустила на двоих 167 шайб.

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Но это лишь малая часть индивидуальных трофеев, все остальные призы будут присуждены 21 июня, и мы представляем номинантов.

«Харт Трофи»

Номинанты: Сидни Кросби, Коннор Макдэвид, Сергей Бобровский



Наряду с Конн Смайтом этот трофей считается самым престижным в НХЛ, так как его обладателем становится самый ценный игрок регулярного чемпионата, получающий звание MVP сезона. Трофей ведёт свою историю с 1924 года, а победитель определяется голосованием журналистов, представляющих города, где есть клубы НХЛ.



В номинантах Харта в этом сезоне – два лучших канадских игрока современности, а также великолепный Сергей Бобровский, втащивший «Коламбус» в плей-офф. Для Сидни Кросби, который одинаково удачно провёл и регулярный чемпионат, и плей-офф, этот приз может стать третьей индивидуальной наградой в сезоне. Кроме того, капитан «пингвинов» уже выигрывал этот трофей дважды, в 2007 и 2014 годах.



Если приз достанется Макдэвиду, то Коннор повторит прошлогоднее достижение Патрика Кейна, выигравшего в один сезон Арт Росса и Харт Трофи.



Что касается Бобровского, то Сергей в случае победы встанет в один ряд с Домиником Гашеком и Кэри Прайсом, выигрывавшими трофей с последнего рубежа, а также сделает серьёзную заявку на две личные награды в сезоне, ведь на «Везину Трофи» у новокузнечанина отменные шансы.

Последние три сезона в голосовании журналистов и представителей NHLPA нет расхождений, и обладатель Харта забирает и Тэда Линдсея.

«Тэд Линдсей Эворд»

Номинанты: Сидни Кросби, Коннор Макдэвид, Брент Бёрнс



Помимо журналистов, определять лучшего игрока сезона будут и члены профсоюза хоккеистов НХЛ, а приз, вручаемый по итогам их голосования, вот уже семь лет носит имя легендарного в прошлом канадского хоккеиста Теда Линдсея.



Последние три сезона в голосовании журналистов и представителей NHLPA нет расхождений, и обладатель Харта забирает и Тэда Линдсея. Что касается номинантов этого сезона, то в компанию к Кросби и Макдэвиду затесался защитник «Сан-Хосе» Брент Бёрнс, который провёл очередной великолепный сезон. Впрочем, эпатажному лидеру обороны «акул» нужно сделать основную ставку на победу в розыгрыше Джеймс Норрис Трофи, а главная разборка как за Харт, так и за Тэда Линдсея, очевидно, произойдёт между Кросби и Макдэвидом, настоящим и будущим канадского хоккея.

«Везина Трофи»

Номинанты: Сергей Бобровский, Брэйден Холтби, Кэри Прайс



Награда лучшему голкиперу сезона, вручаемая по итогам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ. История этого трофея связана с «Монреалем», а точнее с легендарным голкипером клуба Жоржем Везиной, в память о котором бывшие владельцы «Хэбс» в далёком 1927 году подарили этот трофей лиге.



В номинантах на Везину в этом году: блестящий Сергей Бобровский, побивший рекорд по вратарским победам для голкиперов «Коламбуса» и вытащивший «мундиров» в плей-офф, Брэйден Холтби, самый малопропускающий вратарь лиги и оплот лучшей обороны НХЛ, а также Кэри Прайс, живая легенда «Монреаля» и завсегдатай номинации



В борьбе за эту награду Бобровскому будут противостоять два последних лауреата почётного приза, но и сам Сергей не так давно выигрывал единственную российскую Везину. Воспитанник новокузнецкого хоккея провёл потрясающий и ровный сезон, а потому у него есть все шансы завоевать приз если не самому ценному игроку сезона, то лучшему голкиперу точно.

«Джеймс Норрис Трофи»

Номинанты: Брент Бёрнс, Эрик Карлссон, Виктор Хедман



Главный индивидуальный приз для защитников в НХЛ носит имя многолетнего владельца «Детройта» Джеймса Норриса и вручается с 1954 года. На этот приз номинированы: один из лучших атакующих защитников лиги, главный оборонец-бомбардир НХЛ эксцентричный Брент Бёрнс, лидер и главная надежда «Оттавы» на обеих сторонах площадки Эрик Карлссон, а также лучший защитник-ассистент прошедшего сезона Виктор Хедман.



Выбирать обладателя Джеймса Норриса предстоит членам Ассоциации спортивных журналистов НХЛ, и североамериканским коллегам придётся принять нелёгкое решение. С одной стороны – Бёрнс и Хедман, истинные бомбардиры, набравшие уйму очков, но их команды бесславно завершили сезон, а с другой – капитан «Оттавы», двукратный обладатель награды Карлссон, дотащивший «сенаторов» до финала конференции. Год назад результаты голосования оставили Бёрнса и Карлссона без награды, определив её Дрю Даути, и есть ощущение, что один из них в этот раз будет вознаграждён за терпение.

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«Фрэнк Селки Трофи»

Номинанты: Патрис Бержерон, Райан Кесслер, Микко Койву



Вы – незаметный герой своей команды, приносящий массу пользы не только в атаке, но и при защите своих ворот? Тогда трофей, носящий имя девятикратного обладателя кубка Стэнли в качестве менеджера, как раз для вас. На Фрэнка Селки Трофи номинируются те форварды, которые может и не зарабатывают невероятное количество очков, зато добирают сумасшедшей работоспособностью, позволяют творить в атаке нападающим-художникам и подстраховывают своих защитников.

Один из ярко выраженных нападающих такой направленности – Патрис Бержерон, поэтому совсем неудивительно, что центрфорвард «Бостона» вновь претендует на трофей. Бержерон трижды выигрывал Фрэнка Селки, но в прошлом сезоне был вынужден уступить коронный приз Анже Копитару.



Другим номинантом на награду стал ещё один блестящий двусторонний форвард Райан Кесслер. Американец уже выигрывал приз шесть лет назад, играя за «Ванкувер», а теперь претендует на победу в качестве игрока «Анахайма». Наконец, за приз лучшему форварду оборонительного плана поборется Микко Койву, спокойный, надёжный, уверенный в себе центрфорвард, отменно действующий по всей ширине ледовой площадки.

«Колдер Трофи»

Номинанты: Остон Мэттьюс, Патрик Лайне, Зак Веренски



Специальный приз от НХЛ для лучших новичков, который хоккеист может выиграть только раз в карьере в свой дебютный сезон. Награда носит имя первого президента НХЛ Фрэнка Колдера, который первый придумал ежегодно награждать лучшего новичка памятным кубком.



Прошлогодним лауреатом Колдера стал Артемий Панарин, обошедший самого Макдэвида, но в этот раз практически нет сомнений, что приз уйдёт первому номеру драфта-2016 Остону Мэттьюсу. Новичок «Торонто» в первой же игре сезона сделал покер, а всего наколотил 69 (40 + 29) очков.



Форвард «Виннипега» Патрик Лайне и защитник «Коламбуса» Зак Веренски тоже провели мощный и результативный сезон, но им будет очень трудно соперничать за победу в этой номинации с американским вундеркиндом. Победитель определится по итогам голосования членов Ассоциации спортивных журналистов НХЛ.

Прошлогодним лауреатом Колдера стал Артемий Панарин, обошедший самого Макдэвида, но в этот раз практически нет сомнений, что приз уйдёт первому номеру драфта-2016 Остону Мэттьюсу.

«Билл Мастертон Трофи»

Номинанты: Крэйг Андерсон, Эндрю Кольяно, Дерек Райан



Если Колдер Трофи вручается молодым хоккеистом и становится их первым индивидуальным призом, то трофей имени Уильма Мастертона – способ поощрения достаточно возрастных игроков за их преданность хоккею и не уходящее с годами мастерство. Награда учреждена в 1968 году в честь нападающего «Миннесоты Норт Старз», получившего на льду травму головы, несовместимую с жизнью.



Прошлогодним обладателем этого трофея стал Яромир Ягр, и действительно, трудно вспомнить более преданного хоккею человека. Однако, в этот раз нашлись новые герои.

Например, голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсен находил в себе силы выходить на лёд, одновременно оказывая неоценимую помощь и поддержку супруге, которая борется с раком.

Форвард «Анахайма» Эндрю Кольяно – действующий обладатель самой длительной серии сыгранных подряд матчей. Этот хоккеист, не знающий травм и недомоганий, дебютировал в НХЛ за «Эдмонтон» в сезоне-2007/08 и с тех пор не пропустил ни одного из 786 матчей.



Наконец, нападающий «Каролины» Дерек Райан номинирован на Билла Мастертона за свой характер и волю. Форвард долгое время пробивался в НХЛ, поиграл в минорных лигах Северной Америки и Европе, и только в 30 лет его старания были вознаграждены. Райан – самый возрастной дебютант и автор своего первого гола в НХЛ в истории франшизы «Каролины».



Все эти хоккеисты достойны индивидуальной награды, но приз достанется только одному, кого выберут голосованием члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее.

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«Леди Бинг Трофи»

Номинанты: Джонни Гудро, Микаэль Гранлунд, Владимир Тарасенко



Трофей для настоящих джентльменов на льду, подаренный НХЛ женой генерал-губернатора Канады леди Бинг в 1925 году. Это приз для тех хоккеистов, которые уважают не только своих партнёров, но и соперников, болельщиков и судей. Приз для тех, кто не знает, в какой стороне площадки находится штрафной бокс, кто не задерживается на чужом пятачке после свистка и считает, что бокс и хоккей – разные виды спорта. Но при этом леди Бинг не достанется «ролевику» из третьего-четвёртого звена, это приз для мастеров хоккея.



В этом году за звание джентльмена на льду поборются лидеры «Калгари», «Миннесоты» и «Сент-Луиса» — Джонни Гудро, Микаэль Гранлунд и Владимир Тарасенко, и мы очень надеемся, что список российских лауреатов прирастёт за счёт обладателя приза имени леди Бинг.

Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсен находил в себе силы выходить на лёд, одновременно оказывая неоценимую помощь и поддержку супруге, которая борется с раком.

Приз Марка Мессье

Номинанты: Ник Фолиньо, Марк Джиордано, Райан Гецлаф



С сезона-2006/07 в НХЛ есть приз для тех игроков, про которых обычно говорят: лидер на льду и в раздевалке. Неудивительно, что приз за лидерские качества вручает легендарный Марк Мессье, один из самых влиятельных и харизматичных людей в хоккейном мире. Логично и то, что большинство номинантов на эту награду – капитаны своих команд.



В претендентах – игроки, которые в минувшем сезоне порой олицетворяли собой всю команду, вели вперёд одноклубников, разжигали в них огонь в раздевалках. Ник Фолиньо – капитан «Коламбуса» и лучший полевой игрок сезона в составе «мундиров». Марк Джиордано – ещё один сильный сезон для опытного защитника, что особенно ценно, учитывая, что «капитанит» Джиордано в скромном «Калгари». Райан Гецлаф – в этом сезоне вспомнил, как в 2007 году вёл свой «Анахайм» к победе в кубке Стэнли, вытаскивал почти в одиночку серию с «Эдмонтоном», и, хотя споткнулся вместе с командой об «Нэшвилл», показал себя настоящим капитаном и лидером клуба.