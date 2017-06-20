6 звёздных легионеров КХЛ, которые ещё не определились со своим будущим

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Один из самых звёздных легионеров КХЛ провёл в целом неплохой сезон за минское «Динамо». Судите сами: из 55 сыгранных матчей Скривенс выиграл 28, оформив «сухарь» в восьми из них. Учитывая не самую крепкую оборону бело-голубых, в которой по этому году можно выделить разве что Граньяни, индивидуальные показатели Бена в виде 92 процентов отражённых бросков и в среднем 2,28 пропущенных гола за игру выглядят вполне прилично. Правда, в плей-офф хвалёный Скривенс, равно как и всё «Динамо», попало под ярославский бронепоезд, уйдя в отпуск раньше запланированного срока.

Потеря Скривенса оставит «Динамо» полностью обескровленным: из клуба уже ушёл проверенный Лаланд, поэтому на смену ему срочно нужен более-менее приличный голкипер, так как имеющийся на данный момент в системе минчан Михаил Карнаухов и его коэффициент надёжности 5,12 по этому сезону не выглядят сколь-либо серьёзно. Терять Скривенса — большой риск для команды, которая ставит перед собой серьёзные задачи на плей-офф, однако и договориться с бывшим игроком КХЛ оказалось не так-то просто. Всё-таки энхаэловское прошлое даёт знать о себе в плане зарплаты, на которую минчане денег найти пока не могут.

Потеря Скривенса оставит «Динамо» полностью обескровленным: из клуба уже ушёл проверенный Лаланд, поэтому на смену ему срочно нужен более-менее приличный голкипер.

Французский нападающий провёл второй подряд крайне трудный год в ЦСКА, сыграв за весь сезон лишь в 34 матчах. Травматичность Стефана никак не играет ему на руку, и с хрустальным французом скорее всего бы расстались в межсезонье, если бы не удачно подвернувшийся для форварда домашний чемпионат мира. Там уж Да Коста блеснул во всей своей красе: 8 очков в 6 матчах, звание лучшего бомбардира и, наверное, лучшего игрока сборной. Своей игрой на ЧМ француз добавил тень сомнений в головы боссов ЦСКА, ибо в современном спорте история травм играет для менеджеров клуба очень большое значение, и мало кто рискнёт подписывать новое соглашение с игроком, который фактически два года пробыл в лазарете (если вы, конечно, не дортмундская «Боруссия»).



За подписание француза говорят его игра в нынешнем плей-офф и сумасшедшее выступление на чемпионате мира, против — многочисленные травмы и нестабильность. Не секрет, что Да Коста ждёт итогов драфта расширения в НХЛ, а предложение ЦСКА его пока не устраивает.

Харри Сятери

Так же как и Да Коста, финский страж ворот «Витязя» очень неплохо проявил себя на чемпионате мира. Ехал он туда отнюдь не основным голкипером, однако по ходу турнира получил доверие тренера и в итоге сыграл против мощной Канады в группе и в полуфинале со шведами. Сам Сятери смотрелся неплохо, и в 9 пропущенных шайбах в двух матчах его вины не особо много. По ходу сезона неоднократно говорилось, что Харри засиделся в Подольске, и после трёх сезонов верной службы «Витязю» ему пора сменить команду. Так и произошло: президент «Витязя» Михаил Головков уже объявил, что Сятери точно не будет играть за клуб в следующем сезоне, а с прицелом на будущее и вовсе приобретены права на сменщика Сергея Бобровского в «Коламбусе» Йоонаса Корписало.

Сам же Сятери наверняка ещё тешит себя надеждой сыграть в НХЛ, однако, на наш взгляд, для гарантии хоть какой-либо серьёзной игровой практики, Харри для начала нужно попробовать себя в более сильном клубе КХЛ. Финн открыт для предложений.

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Эра одного из культовых канадцев «Барыса» подошла к концу. По истечении срока контракта стороны не смогли договориться друг с другом, поэтому Бойд уже покинул расположение астанинцев, а вот о месте продолжения его карьеры до сих пор ничего не известно. За шесть сезонов в «Барысе» Бойд уже показал себя во всей красе, а потому немного удивительно, что такого результативного игрока никто не прибрал к рукам. Вариант с возвращением на родину Дастин явно не рассматривает, ибо ему всего 30, а к отъезду в низшие лиги США и Канады он пока не готов. Кроме того, в европейских чемпионатах североамериканцев не очень-то и жалуют, а потому сам Дастин явно хочет остаться в знакомой ему КХЛ.

Невозможность договориться между собой явно пошла не на пользу обоим сторонам: «Барыс» лишился одного из лучших форвардов, а Бойд теперь испытывает временные трудности с поиском нового клуба. Ходят слухи о том, что Бойда хочет видеть в своём составе московское «Динамо», и скорее всего Дастин окажется именно там, ибо интереса со стороны других клубов в это межсезонье не было.

Мэттью Гилрой

За два года в стане «Спартака» Гилрой успел полюбиться болельщикам, ибо к нему почти никогда не было претензий по самоотдаче и желанию на льду. Американец и правда во многих матчах буквально вытаскивал красно-белых на своих плечах, а его 38 очков за «регулярку» говорят о многом. Другой вопрос в том, что непосредственно по своим оборонительным функциям Гилрой не тянет на игрока уровня более серьёзной команды, чем «Спартак». Можно сколько угодно говорить о слабости всего клуба и партнёров Гилроя по обороне, но «-18» для ведущего защитника команды — это кошмар. Вряд ли Мэттью заходят видеть в своём составе команды, претендующие на серьёзные места, поэтому если Гилрой останется в КХЛ, то в клубе, на плей-офф не претендующем. «Спартак» был бы для американца идеальным вариантом, однако договориться с защитником руководству и новому тренеру не удалось, потому на место защитника-легионера уже был куплен Вилле Лаюнен.

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Андре Петерссон

Каким будет «Сочи» в следующем сезоне — большая загадка. Генеральный директор клуба Сергей Воропаев в конце апреля заявил, что все лидеры в клубе поменяются, намекнув тем самым на уход Фантенберга и Петерссона. С момента заявления Воропаева дело пошло: «Сочи» приобрёл грамотных игроков на смену ушедшим, а сами ушедшие игроки почти определились с местом продолжения карьеры. Но вот если Фантенберг уехал покорять «Лос-Анджелес», то вот с Петерссоном ситуация труднее. В начале июня появилась информация о том, что Андре может перейти в швейцарский «Берн», что означает для него скорее понижение в классе, нежели повышение. У Петерссона наверняка были варианты с отъездом в Америку, однако опыт пятилетний давности показал, что один матча за «Оттаву» в карьере — потолок игрока, и его место только в Европе.

Стоит сказать, что 26-летний швед сам немного сдал в последний сезон за «Сочи». Если год назад на него буквально молились, ибо он стабильно набирал своё очко за игру, то в этом году Петерссон частенько терялся в нужные для команды моменты. Не пошли дела у Андре и в кубковом хоккее: за два плей-офф на его счету лишь два очка и отрицательные показатели полезности. Официальной информации о переезде Петерссона в Швейцарию пока нет, а потом Андре до сих пор не имеет перед собой определённого хоккейного будущего.