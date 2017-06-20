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КХЛ
Фото: photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Лучшая селекция межсезонья? Как «Йокерит» стал скрытым фаворитом Запада

Возвращение Кивистё и Лепистё, второй шанс в КХЛ для Палолы, матч на открытом воздухе в истории – что случилось с «Йокеритом» в межсезонье.
20 июня 2017, вторник. 17:15. Хоккей

Прошлый сезон стал худшим для финского «Йокерита» за время выступления в КХЛ. На это есть ряд причин, например смена тренера. Юкка Ялонен не смог в полной мере заменить профессора Эркку Вестерлунда. Ялоненом были недовольны игроки, и не зря — он, при всём к нему уважении, тренер для сборной, а не для клуба. Специалист не смог ничего добиться со СКА, а в первый его сезон в «Йокерите» команда с трудом вышла в плей-офф и вылетела в первом жераунде, уступив ЦСКА со счётом 0-4.

Ещё одна причина заключается в селекции. Не может даже гениальный менеджер привозить три года подряд хоккеистов, которые неизменно будут выстреливать. В первый сезон в «Йокерите» главной ударной силой было звено, состоявшее из Линуса Умарка, Петра Коукала и Стива Мозеса. На следующий сезон все они разъехались, но Яри Курри со своими помощниками привёз в Хельсинки Брэндона Козуна с Петером Регином. Козун тоже уехал через год.

В сезоне-2016/17 ему на замену пришёл Брайан О’Нилл, но он не смог повести за собой команду. Он другой по характеру игрок, в отличие от Мозеса и Козуна, которые могли решить судьбу эпизода. Брайан любит больше играть в силовой хоккей, типичный боец. Ещё была сделана ставка на Джоуи Хишона, который набрал меньше очков, чем неповоротливый громила Марко Анттила. Кроме того, на команде сказался уход капитана Нико Капанена и основного вратаря Хенрика Карлссона.

Не может даже гениальный менеджер привозить три года подряд хоккеистов, которые неизменно будут выстреливать.

Юбилейный сезон

В ближайшем сезоне «Йокерит» будет отмечать свой 50-летний юбилей. КХЛ пошла навстречу клубу и разрешила провести 2 декабря матч регулярного чемпионата с петербургским СКА на открытом воздухе. Это будет первая подобная встреча в истории лиги. К сожалению, она пройдёт не на олимпийском стадионе, где не так давно играли матч Евротура сборные России и Финляндии, а в парке Кайсаниеми, где будут собраны трибуны на 18 тысяч зрителей.

Межсезонье показывает, что клуб готовится к юбилею достаточно серьёзно. Главным усилением стал голкипер Карри Рамо. У «джокеров» не было за всё время в КХЛ такого сильного вратаря. Швед Карлссон надёжно действовал два сезона, но он вратарь, который не умеет выигрывать важные и решающие матчи. Рамо с «Авангардом» играл в финале Кубка Гагарина. Единственный тревожный момент – это его здоровье, ведь начало прошлого сезона он пропустил из-за операции. Поэтому в системе остался прошлогодний первый номер Райан Запольски, хотя изначально клуб был намерен с ним расстаться.

Возвращение блудного Лепистё

В защитной линии остались датчане-домоседы Йеспер Йенсен и Оливер Лауридсен, на смену двум незаменимым игрокам для игры в большинстве Вилле Лаюнену и Чарльзу Дженовею пришли Сами Лепистё и Майк Ландин. Замена очень достойная, хотя бы по именам. Потерю Лаюнена и Дженовея, который является типичным полузащитником или «хавбеком», клуб точно переживёт. Из плюсов Лепистё и Ландина – умение игратьна обеих сторонах площадки. Вдобавок Сами является воспитанником школы «Йокерита», и он вернулся в родную команду спустя 10 лет. Также вернулся в клуб, но спустя пять лет, Томми Кивистё.

А в нападении впервые не нужно будет строить всё заново! Команду покинули молодой игрок Франк Гюмер и канадец Джоуи Хишон, от которого ждали гораздо больше, чем 9 очков за весь сезон. Мотор команды О’Нилл остался, на месте и капитан Петер Регин. В команду пришёл Олли Палола: этот техничный снайпер провалился в «Витязе» два года назад, но в прошлом сезоне был великолепен в шведском «Вякшё». Теперь он получил новый вызов в клубе, в котором сделают всё для того, чтобы он ярко показал себя.

«Джокеры» не брезгуют и возвращением финнов из-за океана – победитель МЧМ-2014 Хенри Иконен на время забросил мечту пробиться в состав «Тампы» и вернулся домой. Статистика его не впечатляет, но выше третьего звена он не сможет подняться и в «Йокерите». Стоит ожидать приезда ещё одного датчанина Никласа Йенсена, финны получили на него права от «Салавата Юлаева». Ещё одним новичком может стать защитник Тим Эриксон, застрявший в АХЛ.

Потерю Лаюнена и Дженовея, который является типичным полузащитником или «хавбеком», клуб точно переживёт.

За селекцию финнам можно смело ставить пятёрку. Они провели очень качественную работу, отказавшись от массовых закупок и кардинального обновления состава. Команда стала сильнее, осталось только показать это на льду. Для Юкки Ялонена это будет очень важный сезон. Возможно, ему будет сложнее из-за ухода помощника Ханну Вирты в «Салават», но нынешний состав «джокеров» способен бороться за место в первой четвёрке Западной конференции.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Йокерит ХК СКА Карри Рамо Сами Лепистё Юкка Ялонен Яри Курри
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