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Хоккей, итоги главных событий дня 20 июня 2017 года
Текст: Роман Соловьёв

В Барнауле не снесут арену Черепанова, а Скривенс одной ногой в Уфе?

Бен Скривенс близок к переходу в «Салават Юлаев», ушёл из жизни Сергей Мыльников, а в Барнауле не снесут арену Черепанова – в итогах дня.
20 июня 2017, вторник. 22:00. Хоккей

В Барнауле не снесут арену Черепанова

Арена имени Алексея Черепанова в Барнауле не будет снесена, она будет взята на баланс администрации города. Арена была построена в 2009 году в одном из центральных микрорайонов Барнаула. Мама погибшего игрока Маргарита Черепанова решила, что этот проект — лучшее применение компенсации, полученной за смерть сына.

«На встрече с мэром было решено, что комплекс будет сохранён и взят на баланс города. В ходе рассмотрения вопроса передачи стадиона муниципальной структуре выяснилось, что земля была арендована у города, а арена работала без акта ввода в эксплуатацию. Без этого акта никто объект на баланс взять не может. Этот момент пытаются оперативно решить: всё должно получиться, и комплекс возьмут на баланс города», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата управления спорта и молодёжной политики Алтайского края.

Ушёл из жизни Сергей Мыльников

На 59-м году жизни скончался олимпийский чемпион Сергей Мыльников. Сергей Александрович родился в Челябинске и почти всю карьеру провёл в «Тракторе». Дважды становился чемпионом мира среди молодёжи и трижды – в составе национальных сборных, а в 1988 году выиграл и олимпийское золото. Сергей Мыльников навсегда вошёл в историю как самый первый советский вратарь в НХЛ — в сезоне-1989/90 он выступал за «Квебек Нордикс».

«Хотел бы выразить глубокие соболезнования всему хоккейному сообществу, в особенности семье Сергея, сыновьям, которые пошли по его стопам. Страшная новость, люди в таком молодом возрасте уходят, и не первый случай… Задаёшься вопросами, что жизнь может принести какой-то сюрприз и нужно жить здесь и сейчас.

Вратари – это люди не от мира сего, с определённой психикой, философией. Сергей был очень добрый, чуткий, открытый. Был хорошим товарищем в команде, был неголословный, но своим поведением, своей игрой, своей жизненной позицией давал уверенность — и люди с ним чувствовали комфорт не только в команде, но и в жизни», — сказал «Чемпионату» экс-партнёр Мыльникова по клубу и сборной Вячеслав Быков.

Умер первый советский вратарь в НХЛ Сергей Мыльников
На 59-м году жизни ушёл из жизни победитель Олимпиады-1988 в Калгари голкипер Сергей Мыльников.

Лессио перешёл в рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» объявило о переходе в команду очередного хоккеиста. Речь идёт о канадском нападающем Лукаше Лессио. В сезоне-2016/17 хоккеист провёл 40 матчей в КХЛ за «Медвешчак» — 12 заброшенных шайб, 10 голевых передач, показатель полезности «-12». Он завершал сезон в Швеции, так как хорватская команда, не попав в плей-офф, начала массовую продажу игроков.

Лессио имеет опыт выступлений в НХЛ за клубы «Аризона Койотс», «Финикс Койотс» и «Монреаль Канадиенс» — 41 матч, 3 заброшенные шайбы, 4 голевых передачи, показатель полезности «-11». В АХЛ форвард провёл 173 матча и набрал 58 очков.

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Минское «Динамо» избавляется от иностранных помощников

Три специалиста покинули тренерский штаб клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск. Об этом информирует официальный сайт минской команды. Речь идёт о Робе Дэвисоне, Роне Паско и Кристиане Скарфагене.

Дэвисон и Паско были помощниками главного тренера минской команды Крэйга Вудкрофта, Скарфаген отвечал за физическую подготовку. В настоящее время на официальном сайте минской команды КХЛ в разделе «тренерский штаб» присутствуют фамилии Вудкрофт и Кузьменков. В прошлом сезоне с вратарями «Динамо» работал известный по выступлениям за клубы Суперлиги и КХЛ Андрей Мезин, о его будущем в клубе пока ничего не известно.

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Скривенс близок к переходу в «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» заключил с вратарём Беном Скривенсом предварительное соглашение. Об этом информирует «Бизнес Online». По информации издания, помешать сделке может лишь предложение вратарю одностороннего контракта в Национальной хоккейной лиге.

Скривенс в минувшем сезоне был основным вратарём минского «Динамо». Хоккеист вышел на рынок свободных агентов. При этом существует вариант, что основным вратарём уфимской команды останется швед Никлас Сведберг, и его контракт не будет выкуплен клубом или расторгнут. Ранее появились сведения, что уфимская команда интересуется вратарём системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кристерсом Гудлевскисом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Салават Юлаев Алексей Черепанов Бен Скривенс Обзор главных хоккейных событий дня
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