«Выкраду вместе с забором». Слухи о том, как «Вегас» набирает команду

«Как проходит наш выбор? Всё идёт просто отлично. Мы собираемся быть хорошей командой», — с улыбкой обратился к журналистам босс «Голден Найтс» Джордж Макфи, комментируя свою нынешнюю задачу. Эксклюзивная возможность «пошерстить» все остальные команды выпадает раз в жизни, и Макфи использует этот шанс по полной программе – он не просто выбирает доступных игроков из списка незащищённых, но ещё и умело играет на желаниях всех остальных команд сохранить нужных людей.

«Список тех, кто будет у нас в команде, мы отошлём в лигу за пять минут до дедлайна. Со многими генеральными менеджерами я веду переговоры. Кто-то был в дороге, просил перезвонить позже, я отнёсся с пониманием. В любом случае наши перспективы мне нравятся», — добавил довольный Макфи. В его руках оказался ещё один интересный инструмент – своеобразный шантаж, когда другие команды, спасаясь от потери хороших хоккеистов, предлагают «Вегасу» в обмен различные «плюшки».

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Грабовский – в «Вегасе»?

По словам самого Макфи, уже готовы как минимум шесть обменов, а в процессе подготовки находится ещё несколько сделок. Одной из команд, которая пытается оградить «Вегас» от своих перспективных парней, является «Тампа», где вне списка неприкосновенных остались два защитника – Слейтер Коккок и Джейк Дотчин. «Мы собираемся обменять нескольких защитников, потому что собираемся взять много игроков этого амплуа», — эти слова Макфи вряд ли порадовали Стива Айзермана. Дотчин в прошлом сезоне сыграл в НХЛ 35 матчей, а в некоторых встречах даже действовал в первой паре «молний» с Виктором Хедманом, а Коккок, сыгравший чуть меньше (29 встреч в НХЛ), был готов провести свой первый полный сезон на высшем уровне. «За Дотчина лично я бы отдал даже игрока, выбранного в первом раунде», — сказал в радиоэфире бывший генеральный менеджер «Тампы» Брайан Лоутон.

Ещё одному клубу, которому крайне необходимо отбиться от «Вегаса», — это «Нью-Йорк Айлендерс», потери которого также могут быть внушительными. Накануне появилась неофициальная информация о том, что «островитяне» готовы отдать Макфи первый раунд предстоящего драфта новичков только за договорённость взять конкретного игрока. Этим хоккеистом стал белорусский нападающий Михаил Грабовский, который пропустил весь прошлый сезон из-за сотрясения мозга, и перспективы его полноценного возвращения на энхаэловский уровень пока неизвестны. «Кэпхит» Грабовского составляет $ 5 млн, и для «золотых рыцарей» первый драфт-пик будет неплохой возможностью поработать на собственное будущее: у «островитян» 15-й выбор в первом раунде, а это значит, что клуб из Невады вполне может взять динамовца Клима Костина, который занял 18-е место в итоговом рейтинге TSN.



Ещё одним клубом, который пытается убежать от «Вегаса», является скромная «Каролина», которая располагает неплохими вратарями Эдди Лаком и опытным Кэмом Уордом. По неофициальной информации, «ураганы» готовы дать «рыцарям» один или два серединных раунда, чтобы сохранить голкиперов у себя.

Примечательно, что находящийся в схожей ситуации «Рейнджерс» отказался от попыток защитить финского стража ворот Антти Раанту – об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

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Страдания по Нилу и скупка защитников

Для некоторых клубов «Вегас» является важным партнёром в деле усиления собственного состава: ряд команд собираются использовать возможность «Голден Найтс» забрать хороших игроков, а затем попытаются их выменять. Одной из явных приманок на этом рынке является форвард «Нэшвилла» Джеймс Нил, обладающий снайперским талантом и неплохой стабильностью. Главным претендентом на Нила считается «Лос-Анджелес», которому необходимо усиление атаки, но нет сомнений, что за Нила «королям» придётся серьёзно побороться. Генеральный менеджер «Предаторз» Дэвид Пойл отказался от идеи бороться за нападающего, заявив, что готов потерять форварда.

Среди других кандидатов на путешествие в другой клуб транзитом через «Вегас» чаще других встречается фамилия защитника Марка Мето из «Оттавы», на которого могут претендовать «Монреаль» и «Торонто». Кроме этого, «кленовые листья» являются партнёрами «Вегаса» по переговорам о приобретении одного из защитников, которых Макфи собирается брать на продажу.

Среди возможных вариантов на поверхности лежат кандидатуры Сами Ватанена и Джоша Мэнсона из «Анахайма», но генеральный менеджер «Дакс» Боб Мюррей будет всеми силами защищать своих оборонцев. «Считается, что Мюррей уже договорился с Макфи о том, что тот не трогает защитников «уток». Но, чёрт возьми, а если такой клуб, как «Торонто» предложит больше?» — задаётся вопросом обозреватель Sportsnet Люк Фокс.

Впрочем, боссу «Мэйпл Лифс» Лу Ламорелло стоит думать не только об усилении – нужно оградить «Вегас» от посягательств на нападающих Брендана Лайпсика и Керби Райкела.



«Знаете, пока трудно в это поверить, но мечты воплощаются в реальность. Ещё несколько дней назад у нас был чистый лист с фамилиями игроков, а сейчас уже есть команда. Думаю, что во всех линиях у нас будет очень неплохая комплектация. У нас есть много защитников, много центральных нападающих. Даже чуть лучше, чем мы ожидали. Вратари будут вполне качественными. Всё будет очень неплохо», — заинтриговал Макфи. Ждать осталось не так долго: вечером в среду список выбранных «Вегасом» отправится в лигу, а сам состав «Голден Найтс» будет представлен во время церемонии вручения индивидуальных наград.