У кого в КХЛ есть $10 миллионов на контракт Радулову?

Пока Александр Радулов ведёт переговоры с «Монреалем», появляются слухи о его возвращении в КХЛ. Какой клуб может себе его позволить?

Это кажется безумством, но чем дальше затягиваются переговоры Александра Радулова с «Монреалем», тем громче разговоры о возможном возвращении звёздного форварда в Россию. Якобы один из клубов КХЛ готов предложить Радулову контракт на $ 8-10 млн. Сумма, учитывая нынешний курс, сумасшедшая.

Столько в лиге не получает никто, и даже контракт Радулова с ЦСКА был куда скромнее. Казалось бы, зачем Александру возвращаться в КХЛ спустя год после того, как он всё бросил и рванул за океан? Даже если он не договорится с «Канадиенс», которые уже подстраховались, выменяв Джонатана Друена, перед ним открывается рынок НХЛ. Тем не менее предстоящая Олимпиада и недавний развод могут повлиять на планы Радулова. Беспрецедентный контракт в данном случае подтолкнёт его к принятию решения. Так кто же может позволить себе потратить на одного игрока 600 млн рублей, то есть столько, сколько в обозримом будущем будет составлять потолок зарплат в КХЛ?

Деньги и Олимпиада. 5 причин, почему Радулов должен вернуться в КХЛ Переговоры о новом контракте Александра Радулова с «Монреалем» заходят в тупик. Звёздный нападающий может вернуться в КХЛ.

ЦСКА

Самый очевидный вариант. Радулов уезжал в НХЛ из ЦСКА, туда же он и вернётся. Москвичи не сохранили за собой прав на Александра, но зато расстались полюбовно. Ни клуб, ни игрок не сжигали мосты. За год его отсутствия на Ленинградском проспекте хоть и сменился главный тренер, с Игорем Никитиным форвард знаком хорошо. Вернувшись в ЦСКА, Радулов, как и прежде, будет главной звездой команды, а то и всей лиги. Взяв ему на замену Валерия Ничушкина, «армейцы» не смогли восполнить потерю. А уж если в НХЛ уедет Стефан Да Коста, претендентам на кубок Гагарина позарез нужен будет состоявшийся лидер креативного плана.

Впрочем, если оглядываться на трансферную политику столичной команды в это межсезонье, возможность вернуть Радулова никто всерьёз не рассматривал. Совокупно, если учитывать суммы контрактов и затраты на трансферы, ЦСКА потратил на новичков около 2 миллиардов (!) рублей. Шалунов, Шумаков, Бурдасов, Окулов и Капризов на пятерых будут получать около 500 млн, что приближается к предполагаемому контракту Радулова. Но главное – это даже не деньги, недостатка которых ЦСКА точно не испытывает, а расписанные роли в команде. Справа в ведущих звеньях могут сыграть и Ничушкин, и Капризов, и Бурдасов, но после подписания Радулова кому-то из них придётся серьёзно подвинуться.

Шалунов, Шумаков, Бурдасов, Окулов и Капризов на пятерых будут получать около 500 млн, что приближается к предполагаемому контракту Радулова.

СКА

Если бы не одно «но», для Радулова уже была бы расстелена красная дорожка от Монреаля до Санкт-Петербурга, а заодно выписано сопровождение с мигалками. Такой форвард позарез нужен питерским «армейцам», которые в это межсезонье могут понести невосполнимые потери. Вадим Шипачёв уже заключил контракт с «Вегасом», вот-вот по тому же маршруту проследует Евгений Дадонов, к слову, коллега Радулова по позиции, а на горизонте маячит потеря Ильи Ковальчука. Но даже если Ковальчук и останется в СКА, руководству клуба нужно будет откуда-то взять игроков уровня Шипачёва и Дадонова, что на российском рынке попросту нереально. Новички «Вегаса» — это минус 200 млн рублей из зарплатного бюджета СКА. Вычитываем ещё около 300 млн рублей, которые в Санкт-Петербурге получает Ковальчук, и получаем ту сумму контракта, которую сейчас приписывают Радулову.

Заключи Радулов контракт со СКА, он мог бы не только получать баснословные деньги, но и играть при полных трибунах, что ему не светило бы в Москве. Санкт-Петербург – город, где живут его родители, давно переехавшие из Нижнего Тагила. К тому же останься в клубе Ковальчук, можно было воссоздать звено из сборной Ковальчук – Дацюк – Радулов, которое было светлым пятном на Олимпиаде в Сочи. Вот только то самое «но» всё перекрывает. Александр ни разу не приезжал к Знарку на чемпионат мира, а тот оставил форварда без Кубка мира. Пропустив мировое первенство в Кёльне, Радулов и вовсе получил клеймо отказника. Даже если Знарок и готов с ним поработать, руководству СКА нужно будет сто раз подумать, вкладывать ли годовой бюджет середняка КХЛ во взрывоопасного игрока, который в любой момент может повздорить с главным тренером.

«Был звонок из ФХР, но в сборную не еду». Откровенное интервью с Радуловым Александр Радулов снова был очень откровенен. Он отказался играть за сборную на ЧМ и хочет новый долгосрочный контракт с «Монреалем».

«Ак Барс»

Остались в далёком прошлом и почти забыты те времена, когда клуб из Казани сорил деньгами. Собрав «дрим тим» на тысячелетие города, «Ак Барс» так обжёгся, что впредь хоть и входил в число олигархов, больших звёзд не заманивал. Казанцы скорее дадут 100 миллионов Михаилу Варнакову, чем насыпят 200 миллионов настоящему мастеру. Последний более-менее громкий трансфер «барсов» — возвращение Александра Бурмистрова – себя не оправдал. Из своего воспитанника в Казани лепили новую икону и замену Алексею Морозову, но ни у Бурмистрова, ни у пиарщиков «Ак Барса» ничего не вышло. Готовы ли в столице Татарстана вспомнить 2004 год и серьёзно потратиться, пригласив если не десяток, то хотя бы одну звезду первой величины?

Руководству СКА нужно будет сто раз подумать, вкладывать ли годовой бюджет середняка КХЛ во взрывоопасного игрока.

Деньги в Казани, разумеется, есть. «Ак Барс» ведёт переговоры с Данисом Зариповым, а это точно не меньше 100 млн рублей в год. Вот-вот в Казань должен подъехать швед Антон Ландер, чьё жалование, по некоторым данным, составит 120 млн рублей. Как это толковать? С одной стороны, «барсы» не жалеют денег на усиление, но вряд ли после таких трат в Казани останутся ресурсы для подписания Радулова. Что касается чисто спортивной составляющей, то традиционно оборонительный «Ак Барс» не должен пугать Александра. За последние годы он успел поиграть и у схематичного Дмитрия Квартальнова, и у Мишеля Террьена, который также не привык давать игрокам много свободы. Да и к Зинэтуле Билялетдинову, в отличие от Знарка, Радулов в сборную приезжал охотно.

«Салават Юлаев»

Почти год назад, когда Радулов искал клуб в НХЛ, известный заокеанский инсайдер Эллиот Фридман сватал его в «Салават Юлаев». Тогда же мы смело отвергли этот вариант, приведя сразу несколько причин, почему этому переходу не бывать. С тех пор мало что изменилось. В КХЛ по-прежнему только СКА и ЦСКА могут позволить себе Радулова, и это перевешивает всё остальное. У Александра остались хорошие впечатления от Уфы, однако взаимной любви для заключения контракта явно недостаточно. За исключением Линуса Умарка, с которым у Радулова мог бы сложиться ультракреативный дуэт, в «Салавате» не осталось достойных партнёров для игрока такого калибра. ЦСКА забрал Капризова, в «Автомобилист» отправился доигрывать Григоренко. Нет больше в столице Башкирии и тренера, с которым Радулов когда-то стал чемпионом мира. Если бы даже у «Салавата» и были лишние $ 10 млн, при нынешних взаимоотношениях «Башнефти» и «Роснефти» ЦСКА этот переход вряд ли бы допустил.

Зелёный фантом. 4 причины, почему Радулова не будет в «Салавате» Вопреки информации о подписанном контракте между Александром Радуловым и «Салаватом Юлаевым», мы ставим этот ход под сомнение.

«Металлург»

Если Геннадий Величкин не сможет договориться о новом контракте с Данисом Зариповым и тот вернётся в Казань, в первом звене «Магнитки» образуется вакансия. Не стоит даже сомневаться, что Радулов идеально впишется в тройку к Сергею Мозякину и Яну Коваржу. С ним это сочетание станет, безусловно, лучшим в лиге. Более того, в одном клубе сосредоточатся двое лучших игроков в истории КХЛ. Красивый сценарий, не правда ли? Да только шансов на его воплощение в жизнь совсем немного. Не заря же «сталевары» не могут договориться с Зариповым, чьим аппетиты несравнимы с запросами Радулова.

Руководство магнитогорцев не скрывает, что финансовый вопрос в переговорах стоит ребром, а зарплатный бюджет «Металлурга» в следующем сезоне должен составить 900 млн рублей. Отдавать 2/3 от бюджета одному игроку, даже такому выдающемуся, как Радулов, не только неразумно, но и нереально. Одни только Мозякин с Кошечкиным готовы на двоих «доесть» остатки. Да и Радулову, успевшему поиграть в Москве и Монреале, нет никакого смысла ехать в небольшой и рабочий Магнитогорск.

Готовы ли в столице Татарстана вспомнить 2004 год и серьёзно потратиться, пригласив если не десяток, то хотя бы одну звезду первой величины?

«Авангард»

Когда-то «Авангард» взрывал трансферный рынок, привозя Яромира Ягра и других топовых легионеров в Россию. Было это во времена Анатолия Бардина, с которым недавно простились в Омске. Нынешний президент сибирского клуба Владимир Шалаев запомнится тем, что уговорил приехать на берег Иртыша Владимира Соботку, где чех по итогу больше лечился, что помогал «ястребам» в борьбе за кубок.

Приезд Соботки преподносился как большая победа «Авангарда», но по факту в НХЛ он был игроком третьего звена, двусторонним центром, далёким от звёздного статуса. Соответственно и требования по зарплате у него были раза в два меньше, чем у Александра. «Авангард», то и дело испытывающий проблемы с финансированием, пусть и входит по инерции в число топ-клубов, на Радулова всерьёз претендовать не может. Тем более что свободные деньги в Омске планируют потратить на центра-легионера из НХЛ.

«Локомотив»

Ярославский клуб прочно стоит на ногах, но в вопросах трат на игроков, пожалуй, самый прижимистый из всех топ-клубов КХЛ. За всё время, пока «Локомотивом» руководит Юрий Яковлев, волжане практически никогда не вступали в гонку вооружений. Более того, руководство «железнодорожников» готово отпустить даже своих воспитанников, если им предлагают оторванные от реальности контракты. В разные времена фронтменами команды были Андрей Коваленко и Алексей Яшин, явно не голодавшие в Ярославле, но и безумными их контракты, даже с поправкой на время, не назовёшь. «Локомотив» строго придерживается внутреннего финансового фэйр-плей и вряд ли даже посмотрит в сторону Радулова.