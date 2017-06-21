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Овечкин, Тарасенко, Бобровский, Марков, Карлссон — в обзоре соцсетей НХЛ
Фото: instagram.com/nastyashubskaya
Текст: Дарья Тубольцева

Предсвадебное кино Овечкина и Бобровский в Лас-Вегасе. Аккаунты игроков НХЛ

Тарасенко расслаблялся на море, Овечкин снимался в кино, Бобровский прилетел в «Город грехов», а Марков показал себя идеальным отцом.
21 июня 2017, среда. 17:15. Хоккей

Миронов покоряет Америку

Отпуск Андрея Миронова быстро подошёл к концу. 22-летний защитник уже прилетел в Америку, где начал подготовку к первому сезону в «Колорадо». Нашёл Андрей время и для встречи с российскими хоккеистами. Клим Костин, например, ждёт не дождётся драфта юниоров.

Тарасенко в Италии

Идиллия и гармония — так можно охарактеризовать каникулы Тарасенко. Форвард «Сент-Луиса» вместе с семьёй отдыхает в Италии. «Как же приятно на вас смотреть! Такие молодые, красивые, талантливые!» — рассыпались в комплиментах подписчики.

Предсвадебное кино Овечкиных

Александр и Анастасия вовсю готовятся к главному событию жизни — свадьбе. Напомним, что пара расписалась ещё прошлым летом и решила отложить пышное торжество на год. Так молодые люди снялись в предсвадебном видео. Ждём роскошной свадьбы!

День отца «Кэпиталз»

18 июня во многих странах отмечали День отца. В такой праздник можно вспомнить, какими милыми бывают игроки «Вашингтона» со своими малышами. Начинаем с верхнего левого угла и двигаемся по часовой стрелке. Ти Джей Оши, Джон Карлсон, Евгений Кузнецов и Ларс Эллер.

Бобровский в ожидании призов

В ночь со среды на четверг по московскому времени в Лас-Вегасе пройдёт церемония закрытия сезона НХЛ, где будут вручены индивидуальные награды лучшим хоккеистам. Сергей Бобровский претендует на «Везина Трофи» и «Харт Трофи».

Бобровский получит «Везину», Кросби возьмёт «Харт»? В Вегасе вручат награды
Лучшие игроки сезона НХЛ получат свои призы.

Лас-Вегас готов к празднику

В «Городе грехов» всё готово к церемонии закрытия. Уже сегодня хоккеисты получат награды, а «Вегас» объявит о результатах драфта расширения. Ночь интриг! А несколько дней назад клуб открыл магазин со своей атрибутикой. Интересно, пользуются ли популярностью джерси с фамилией Шипачёв?

«Выкраду вместе с забором». Слухи о том, как «Вегас» набирает команду
Генменеджер «Вегаса» Джордж Макфи разбушевался не на шутку – многие клубы НХЛ с трудом спасаются от кражи своих игроков новой командой.

Мамин готов к «Флориде»

Совсем скоро Максим Мамин отправится покорять НХЛ. Пока же 22-летний нападающий наслаждается отдыхом в московских пабах. «К Америке готов», — прокомментировали подписчики розовые носочки Максима.

Гальченюк на тренировках

Нападающий «Монреаля» провёл далеко не лучший сезон в карьере. Однако «Канадиенс» всё равно защитил Алекса от драфта расширения. Теперь Гальченюк не вылезает с тренировочного катка.

Карлссон летит в Вегас

По окончании сезона Эрику была сделана операция, и первые недели отпуска защитник «Оттавы» проводит на костылях. Что не мешает Карлссону отдыхать с невестой Мелиндой. Сейчас пара отправилась в Вегас на церемонию закрытия сезона, у Эрика есть хороший шанс выиграть третий в карьере «Джеймс Норрис Трофи».

Идеальный отец Марков

Соня Маркова поздравила любимого мужа с Днём отца. «Мы тебя очень любим», — написала девушка у себя в «инстаграме».

Фото: instagram.com/sonya_sonechka_
От «оригинальной шестёрки» до «Вегаса»: как расширялась НХЛ
Сегодня в Лас-Вегасе будет назван состав новичка лиги «Вегас Голден Найтс». Вспоминаем, как проходили предыдущие драфты расширения НХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алекс Гальченюк Александр Овечкин Андрей Марков Андрей Миронов Владимир Тарасенко Максим Мамин Сергей Бобровский Эрик Карлссон Фото
Новости. Хоккей
21 июня 2017, среда
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17:15 Владелец «Вегаса»: форма нашей команды получилась фантастической
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20 июня 2017, вторник
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Кто из российских хоккеистов будет востребован "Вегасом" на драфте расширения?
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