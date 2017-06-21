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Хоккей, итоги главных событий дня 21 июня 2017 года
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

ЦСКА ждёт Робинсона из «Динамо», а «Вегас» хочет получить права на Гусева

Мариан Госса пропустит ближайший сезон из-за аллергии, а ЦСКА готов усилиться игроками московского «Динамо» — в итогах дня.
21 июня 2017, среда. 21:30. Хоккей

Мариан Госса пропустит ближайший сезон

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Мариан Госса выступил с заявлением по поводу состояния здоровья. Появились сведения, что хоккеист не может продолжать карьеру из-за аллергии на экипировку.
«На протяжении последних лет под наблюдением медицинского штаба клуба я проходил курс лечения от прогрессивного заболевания кожи и побочных эффектов от лекарств. Побочные действия лекарств очень серьёзные, и я не могу выступить в сезоне-2017/18. Я очень разочарован, но не могу закрывать глаза на степень тяжести моего состояния. Клуб и мой агент отнеслись благосклонно к сложившейся ситуации. Хотел бы поблагодарить также партнёров по команде и болельщиков», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Токранов остался в «Ак Барсе»

«Ак Барс» продлил контракт с защитником Василием Токрановым. Об этом информирует официальный сайт казанского клуба. Соглашение между игроком и командой рассчитано на год. Защитник мог продолжить свою карьеру в одном из клубов НХЛ.

В сезоне-2016/17 Токранов провёл за казанскую команду 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 22 (5+17) очков при показателе полезности «+4». В 12 матчах плей-офф на счету игрока 4 (0+4) очка при показателе полезности «-1». Всего на уровне КХЛ на счету Токранова 56 очков в 223 матчах.

Пока нельзя говорить, что права на Никиту Гусева уже обменяли, но „Тампа-Бэй“ и „Вегас“ обсуждают этот переход

Гиллис, Калниньш продлили соглашения с рижским «Динамо»

Рижское «Динамо» продлило контракты с голкипером Янисом Калниньшем, форвардом Марисом Бичевскисом, Эдгаром Кулдой и Колтоном Гиллисом.

В сезоне-2016/17 Гиллис провёл за рижскую команду 43 матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 14 (8+6) очков, Бичевскис – 16 (8+8) очков в 51 матче, а Кулда – 9 (3+6) очков в 36 встречах. Калниньш сыграл 30 матчей, пропустив в среднем 2,23 шайбы за матч и отразив 92,5% бросков.

ЦСКА заинтересован в игроках «Динамо»

Как сообщает «Р-Спорт», защитник московского «Динамо» Мэт Робинсон может перейти в московский ЦСКА. Президент «армейцев» Игорь Есмантович прокомментировал эту возможность.

«Потенциально из московского «Динамо» при невыплате зарплаты могут уйти многие хоккеисты. ЦСКА рассматривает несколько кандидатов для усиления своего состава», — сказал Есмантович «Чемпионату».

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Капитан московского «Динамо» Алексей Терещенко и голкипер Александр Ерёменко рассказали о проблемах с выплатой зарплат.

Профсоюз борется за игроков «Динамо»

Профсоюз игроков и тренеров подал иски за невыплату заработной платы игрокам московского «Динамо» в гражданский суд, прокуратуру и Следственный комитет. Об этом рассказал руководитель организации Андрей Коваленко.

«На вчерашний вечер уже 17 хоккеистов подали заявления, ребята звонят. Мы подаём заявления в соответствии с регламентом – сначала в дисциплинарный комитет с просьбой присудить игроку статус неограниченно свободного агента и подтвердить задолженность по контракту перед игроками. Уже подали иски в гражданский суд на невыплату заработной платы, в прокуратуру и следственный комитет», – цитирует функционера ТАСС.

«Тампа-Бэй» и «Вегас» обсуждают передачу прав на Никиту Гусева

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» может обменять права на российского нападающего Никиту Гусева в «Вегас Голден Найтс», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Смит.

«Пока нельзя говорить, что права на Никиту Гусева уже обменяли, но „Тампа-Бэй“ и „Вегас“ обсуждают этот переход», — сообщил журналист.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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