Возьмёт ли Бобровский «Везину» и кто поедет в «Вегас»? LIVE

00:00. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня состоится окончательное закрытие хоккейного сезона-2016/17: в Национальной хоккейной лиге раздадут индивидуальные призы по итогам этого чемпионата, а заодно дадут старт абсолютно новому клубу, объявив состав «Вегас Голден Найтс». Сама церемония состоится именно в Лас-Вегасе, где это шоу «прописалось» за последние годы. Начало церемонии назначено на 3:00 по московскому времени, и в течение вечера мы будем узнавать и о тех хоккеистах, кто был выбран «золотыми рыцарями».



00:00. Что касается российских претендентов на трофеи, то их двое. Сергей Бобровский вошёл в тройку финалистов голосования на «Харт Трофи», но куда больше шансов у него взять другой приз – вратарскую «Везину», на которую претендуют также Кэри Прайс и Брэйден Холтби. Кроме него, Владимир Тарасенко может получить приз джентльмену на льду – «Леди Бинг Трофи».