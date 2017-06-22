Набрали по объявлению. «Вегас» — команда уровня АХЛ?

Без Радулова, без Ватанена, без Куликова, Стаала или Грабнера, но – с Флёри, Нилом и целой корзиной драфт-пиков. Таким был выбор «Вегаса».

«Мясокомбинат заявок не прислал»

«Нельзя взять у человека полмиллиарда долларов, а потом подсунуть ему плохую команду. «Вегас» должен быть конкурентоспособен с первого же дня в НХЛ», — такие слова говорил комиссар лиги Гэри Беттмэн весной, когда комментировал жёсткие правила драфта расширения. Глядя на астрономическую сумму, которую заплатил главный акционер «Голден Найтс» Уильям Фоли, заявление Беттмэна выглядело вполне справедливым, поскольку ни одна из команд, появившихся в НХЛ за последние 25 лет, не платила столько денег за «входной билет».

Лига сделала всё возможное, чтобы насытить список доступных для «Вегаса» игроков людьми квалифицированными и весьма ценными для остальных 30 команд. Поначалу почти у всех экспертов и болельщиков сложилось впечатление, что генменеджер «Голден Найтс» Джордж Макфи как следует «пошерстит» своих коллег и заберёт наиболее лакомые кусочки, но вышло всё настолько по-другому, что за «рыцарей» стало даже как-то обидно. Руководство «золотых рыцарей» неожиданно взяло курс на строительство молодой команды, хорошего коллектива на будущее, полностью пожертвовав своим ещё не наступившим настоящим. Стремление остальных клубов во что бы то ни стало сохранить свои ценные кадры понять можно – именно за это «рыцарям» надавали целую корзину драфт-пиков, которые стали своеобразной откупной монетой. Но Макфи удивительным образом поддержал эту тенденцию, охотно прогнувшись под интересы других, причём сделал это там, где подобного вполне можно было избежать.

Состав «Вегас Голден Найтс» по итогам драфта расширения:



Вратари: Флёри, Беруби, Пикар.

Защитники: Емелин, Стоунер, Теодор, Колин Миллер, Энгелланд, Ван Римсдайк, Макнэбб, Райнхарт, Мерилл, Тук, Бишофф, Мето, Гаррисон, Сбиса, Шлемко, Шмидт.

Нападающие: Шипачёв, Дьюк, Пулккинен, Нил, Кэрриер, В. Карлссон, Брикли, Носек, Маршессо, Р. Смит, Хаула, Икин, Хайка, Линдберг, Беллемар, Лайпсик, Торберн, Перрон, Грабовский, Кларксон, Гусев.



* Грабовский и Кларксон находятся в списке долгосрочно травмированных.

** Пулккинен, Линдберг, Райнхарт и Шмидт – ОСА, Беруби и Торберн – НСА.

Если говорить прямо, по итогам драфта расширения в составе «Вегаса» оказались хоккеисты далеко не самого высокого уровня, хотя для хорошего комплектования у клуба из Невады были все шансы. Конечно, такая формулировка – это большое обобщение и упрощение (Флёри, Емелин или Нил столь обидных ярлыков явно не заслуживают), но североамериканские болельщики в «Твиттере» мгновенно окрестили «Вегас» командой уровня АХЛ и предрекли «Голден Найтс» в предстоящем сезоне барахтанье в самом подвале таблицы Западной конференции. Наиболее радикально настроенные фанаты и вовсе завещали «рыцарям» установить новый антирекорд лиги по набранным очкам, а русскоязычные поклонники хоккея в шутку заподозрили Макфи в налаживании схемы «откатов».

Флёри – номер один

Вратарскую бригаду «Вегаса» без особых сомнений можно назвать сильнейшей в команде. 14 лет назад «Питтсбург» выбрал Флёри под общим первым номером на драфте новичков, и сейчас трёхкратный обладатель кубка Стэнли будет главным лицом и звездой «Голден Найтс», благо образ симпатичного и улыбчивого вратаря к этому полностью располагает. За то, что «рыцари» заберут из «Пингвинз» именно Марка-Андре, «Питтсбург» заплатил «Вегасу» второй раунд драфта 2020 года, но горечь от потери Цветочка испытали многие болельщики «пингвинов», даже Евгений Малкин. «Я не хочу быть лицом. Я хочу просто приехать и играть в хоккей», — скромно заявил Флёри на церемонии.

«Островитяне», которые из-за драфта расширения могли попасть в настоящую беду, сумели откупиться от «Вегаса» 25-летним вратарём Жаном-Франсуа Беруби, который за два сезона на Лонг-Айленде сыграл лишь 21 матч. Вместе с голкипером «Айлендерс» пришлось расстаться также с первым раундом драфта-2017 и вторым драфт-пиком-2019, защитником Джейком Бишоффом и травмированным Михаилом Грабовским, чьи перспективы продолжить карьеру далеко не очевидны.

В «Колорадо» был взят «рыцарями» и ещё один страж ворот – это сменщик Семёна Варламова Келвин Пикар, который неоднократно превосходил россиянина во время двух последних сезонов, а в составе сборной Канады стал чемпионом мира.

Без Ватанена и Куликова

В плане комплектования линии защиты Макфи сдержал обещание брать оборонцев много и охотно. По итогам этого «шопинга» в «Вегасе» оказалось аж 15 защитников, из которых у 12 – односторонние контракты. Без сомнения, руководство «Голден Найтс» будет активно торговать набранными защитниками, но вряд ли на многих из них будет серьёзный спрос: на данный момент известно лишь, что на Тревора Ван Римсдайка претендует «Каролина», а Марк Мето приглянулся «Далласу» Кена Хичкока.

Драфт-пики «Вегаса» на драфте новичков — 2017:



1-й раунд – 3 выбора (1 – от «Айлендерс», 1 от «Виннипега»)

2-й раунд – 2 («Тампа»)

3-й раунд – 1

4-й раунд – 1

5-й раунд – 2 («Бостон»)

6-й раунд – 2 («Баффало»)

7-й раунд – 1

Главным призом в линии защиты считались оборонцы из «Анахайма» Сами Ватанен и Джош Мэнсон, не попавшие в список защищённых, но и здесь Макфи предпочёл качество количеству и принял откуп от коллеги Боба Мюррея. «Утки» обменяли в стан «рыцарей» перспективного Ши Теодора, который стал залогом того, что «Вегас» не станет трогать никого, кроме 32-летнего Клейтона Стоунера.

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Именно в защитной линии Макфи взял одного из самых известных хоккеистов, востребованных на драфте расширения. Речь об Алексее Емелине. Россиянин, отыгравший в НХЛ почти 400 матчей, является обладателем солидного 4-миллионного контракта, который обычно рассматривался как чрезмерно щедрый для игрока-разрушителя. Однако Макфи не побоялся взять Емелина, чем, возможно, порадовал босса «Монреаля» Марка Бержевена, у которого теперь есть свободные деньги для заключение нового договора с Александром Радуловым. Удивительно, но «Вегас» не рискнул побороться за Дмитрия Куликова, который вполне мог бы стать одним из лидеров обороны «Голден Найтс», забрав у «Баффало» форварда Кэрриера и шестой раунд драфта.

Знакомьтесь: Брикли, Носек и Лайпсик

Если выбор защитников средней руки с прицелом на их количество и будущие обмены ещё можно как-то принять, то скудный урожай «Вегаса» на ниве форвардов оказался полным сюрпризом. Единственным выбранным нападающим, кто имел в своей карьере хороший снайперский сезон (40 голов), стал Джеймс Нил, за которого не стал бороться генеральный менеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл – по его словам, цена за спасение бывшего соратника Евгения Малкина оказалась слишком высокой. Выбор Коннора Брикли (25 лет, «Каролина») и Уильяма Кэрриера (22 года, «Баффало») трудно объяснить даже надеждой на их дальнейший рост: оба нападающих уже давно не юниоры, но на двоих едва сыграли 60 матчей в НХЛ за карьеру.



Представителя «Далласа» Коди Икина (65 голов в 379 матчах), «реактивщика» Торберна (4 очка в 64 матчах прошлого сезона) и «лётчика» Франсуа Беллемара (34 очка в 237 матчах) также трудно заподозрить в бомбардирском таланте и высоких карьерных перспективах, так как все трое уже немолоды. Будущее Теему Пулккинена и Томаша Носека также предсказать достаточно трудно, поскольку оба форварда неплохо играют на уровне АХЛ, но шансами раскрыться на высшем уровне не воспользовались, давно выйдя из «возраста подающих надежд». Единственным светлым пятном, выделяющимся на фоне этой серости, стала парочка нападающих Джонатан Маршессо – Оскар Линдберг, которых также трудно причислить к звёздам, но которые обладают репутацией крепких и полезных для команды людей.

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Отдельно стоит упомянуть и перешедшие «Вегасу» права на Никиту Гусева, которому не суждено будет сыграть с давним другом Никитой Кучеровым в «Тампе». Согласно действующему контракту, Гусев пока остаётся в СКА, а учитывая невзрачную комплектацию состава у «Вегаса», стремление россиянина перебраться в «город грехов» может заметно угаснуть. В целом состав «рыцарей», которые прогнозировались как команда-золушка, можно охарактеризовать как удивительно ровный, бледный и неинтересный.

«Меня удивило качество некоторых наших форвардов, которых мы смогли вырвать. Люди в Лас-Вегасе будут довольны той работой, которую мы проделали. Они будут приятно удивлены», — сказал Фоли по итогам драфта расширения. Что ж, осталось только дождаться момента, когда эти слова будут воплощены в жизнь.



Стоит добавить, что рынок обменов закроется 22 июня в 15 часов по московскому времени, и кто-то из хоккеистов «Вегаса» до этого времени может снова сменить прописку.

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