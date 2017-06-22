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Сергей Бобровский с семьёй
Фото: instagram.com/sergeibobrovsky/
Текст: Дарья Тубольцева

Боб-победитель и грустный Малкин. Как прошла церемония закрытия сезона НХЛ

Абсолютный король Макдэвид, второй «Везина» Бобровского, переход Флёри и трофей для двоих — в обзоре соцсетей после закрытия сезона.
22 июня 2017, четверг. 13:10. Хоккей
Гусев и Емелин — в «Вегасе», Бобровский взял вторую «Везину»! Как это было
«Вегас» выбрал на драфте расширения Алексея Емелина и выменял Никиту Гусева, а Сергей Бобровский получил вторую «Везину» — в нашем онлайне.

В ночь с 21 на 22 июня мск в Лас-Вегасе состоялись драфт расширения для «Вегаса» и традиционная церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.

Подготовка Лайне

Молодой форвард «Виннипега» был одним из трёх кандидатов на «Колдер Трофи». Однако приз лучшего новичка лиги достался Остону Мэттьюсу, а Патрику не помогла даже усиленная подготовка к званому вечеру.

Абсолютный король

Всего два сезона потребовалось Коннору Макдэвиду, чтобы завоевать «Харт Трофи». В качестве капитана «Эдмонтона» этот 20-летний парень вывел команду в плей-офф. Также Коннор стал лицом игры NHL 18 и обладателем «Теда Линдсея» — приза лучшему хоккеисту по мнению профсоюза игроков.

Великолепные Холтби

Голкипер «Вашингтона» выиграл «Уильям Дженнингс Трофи». Этот трофей вручается вратарю либо вратарской бригаде, если оба голкипера сыграли не менее 25 матчей, из команды, пропустившей наименьшее количество шайб в регулярном сезоне. В 63 матчах сезона Брэйден Холтби пропустил 127 раз, из 182 пропущенных командой. Также канадский голкипер претендовал и на «Везину», но тут Сергей Бобровский оказался сильнее.

Второй «Везина» Бобровского

Российский вратарь «Коламбуса» во второй раз в карьере завоевал приз лучшего голкипера сезона — «Везина Трофи». Бобровский для «Блю Джекетс» — полкоманды, именно он вывел «Коламбус» в плей-офф.

Лучшие из лучших

В какой же крутой компании находился Сергей Бобровский! Российский голкипер в этом году претендовал на самый престижный трофей в НХЛ, дающий звание MVP сезона. Конкуренты у Сергея были серьёзные — восходящая звезда Коннор Макдэвид и трёхкратный обладатель кубка Стэнли Сидни Кросби.

Самое громкое приобретение «Вегаса»

По большей части новичок лиги не потряс общественность мощными трансферами, однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что вратарская позиция «Вегаса» — самая сильная в команде. Марк-Андре Флёри 14 лет выступал за «Питтсбург», выиграл три Кубка Стэнли и теперь переезжает в «город грехов». «Я не хочу быть лицом. Я хочу просто приехать и играть в хоккей», — скромно заявил Флёри на церемонии.

Набрали по объявлению. «Вегас» — команда уровня АХЛ?
Без Радулова, без Ватанена, без Куликова, Стаала или Грабнера, но – с Флёри, Нилом и целой корзиной драфт-пиков. Таким был выбор «Вегаса».

Грустный Малкин

Нападающий «Питтсбурга» горевал не потому, что ему не досталось наград, а потому что вынужден попрощаться с Флёри. Евгений опубликовал фото в свитере с номером голкипера — 29, на котором вместо фамилии написано «Мой MVP». Малкин и Флёри играли вместе 11 лет и завоевали с «пингвинами» три Кубка Стэнли. Марку-Андре принадлежат клубные рекорды по победам и сухим матчам.

Джентльмен года — Джонни Годро

На «Леди Бинг Трофи» претендовал российский форвард Владимир Тарасенко, однако нападающий «Сент-Луиса» не стал последователем Павла Дацюка, в чьей коллекции четыре награды главному джентльмену НХЛ. В итоге приз достался форварду «Калгари» Джонни Годро.

Карлссоном гордятся

Защитник «Оттавы» был в числе номинантов на «Джеймс Норрис Трофи», но награду завоевал Брент Бёрнс. Ни Эрик, ни его невеста Мелинда, кажется, ничуть не расстроились из-за этого. «По крайней мере, самый важный для меня человек никогда не заставляет меня чувствовать себя проигравшим», — написал Карлссон у себя в «инстаграме».

Лучший защитник!

Брент Бёрнс впервые получил «Джеймс Норрис Трофи». Игрок «Сан-Хосе» стал лучшим защитником-бомбардиром регулярного сезона, набрав в 82 матчах 76 очков (29+47). Кроме того, Брент стал самым бросающим игроком обороны в регулярном чемпионате, сумев нанести 320 бросков по воротам соперников (в среднем — 9,1 броска за игру).

Награда для двоих

Обладатель «Билла Мастертона» — Крейг Андерсон, вратарь «Оттавы». Этот приз он по праву разделил со своей супругой Николь, сумевшей победить рак. Трофей имени Уильма Мастертона считается своеобразным способом поощрения достаточно возрастных игроков за их преданность хоккею и не уходящее с годами мастерство. В этом году награда приобрела ещё более важный смысл.

Бобровский снова с «Везиной», Тарасенко – без «Леди Бинг». Все награды НХЛ
Сергей Бобровский взял вторую «Везину», Тарасенко остался без «Леди Бинг», Макдэвид получил «Харт» и другие награды НХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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