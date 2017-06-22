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Таблица трансферов КХЛ сезон-2017/18. 22 июня 2017 года
Фото: infotop.lv
Текст: Роман Соловьёв

Гудлевскис, Ниеми, Мэйсон? «Салават» ищет вратаря. Таблица трансферов КХЛ

Матей Странски перешёл в «Северсталь», Лукас Лессио стал игроком рижского «Динамо», а Кузнецов может перейти в СКА.
22 июня 2017, четверг. 16:00. Хоккей

Таблица трансферов КХЛ

Западная конференция

Впервые за долгое время клубы Западной конференции проявили себя куда активнее, чем их соперники с Востока. На общем фоне выделилось рижское «Динамо». Латвийцы за прошедшие семь дней продлили контракты с голкипером Янисом Калиньшем, защитником Гунтисом Галвиньшем и форвардами Колтоном Гиллисом, Эдгаром Кулдой, Марисом Бичевскисом и Гинтсом Мейей. Новичком команды стал канадский форвард Лукас Лессио, выступавший ранее за «Медвешчак».

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«Йокерит» укрепил состав, подписав соглашение с победителем МЧМ-2014 Хенри Иконеном, выступавшим в АХЛ. Череповецкая «Северсталь» заключила контракт с форвардом из АХЛ – чехом Матеем Странски из системы «Даллас Старз». «Если взять статистику Странски, то за два сезона в АХЛ он забил 50 голов. Не сказать, что это выдающийся показатель, но снайперские навыки у форварда присутствуют. Если сможет держать этот уровень в КХЛ, то будет одним из сюрпризов сезона. «Тяжело сказать, с кем он будет играть, но первоначально мы рассматриваем его связку с Голиком», — рассказал «Чемпионату» генеральный менеджер клуба Валерий Зелепукин.

Главные же слухи связаны с двумя «армейскими» командами. Поговаривают, что СКА выкупит у челябинского «Трактора» права на Евгения Кузнецова за 150 млн рублей. При этом у форварда закончился контракт с «Вашингтоном». Московские «армейцы» намерены заполучить из московского «Динамо» защитника Мэта Робинсона, который обратился в дисциплинарный комитет КХЛ с целью расторжения контракта из-за невыплаты зарплаты.

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Восточная конференция

Клубы Востока удивили. Главным официальным событием последних семи дней стало то, что защитник Василий Токранов всё же решил не уезжать в НХЛ этим летом, а остался в казанском «Ак Барсе» ещё на один сезон. Что касается новичков казанской команды, то в ближайшее время может быть объявлено о контрактах шведа Антона Ландера и россиянина Даниса Зарипова.

Уфимский «Салават Юлаев» привлёк к себе внимание тем, что в клубе размышляют о том, кем им заменить голкипера Никласа Сведберга. Из кандидатов называются канадец Бен Скривенс, латвиец Кристерс Гудлевскис и ещё несколько вратарей из НХЛ, включая Стива Мэйсона, Йонаса Энрота, Андреаса Нильссона и Антти Ниеми. При этом контракт со Сведбергом не расторгнут, а сам он надеется продолжить выступать за команду. Чех Томаш Мертл принял решение вернуться на родину и стал хоккеистом клуба «Пльзень».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Динамо Рига ХК Йокерит ХК Салават Юлаев ХК СКА Евгений Кузнецов — хоккей Переходы - Хоккей
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