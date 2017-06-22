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Максим Карпов
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

5 игроков «Динамо», которых с радостью бы забрали другие клубы КХЛ

Ситуация в «Динамо» так и не проясняется, и это подталкивает игроков к уходу. Называем игроков, которые наиболее желанны для других команд.
22 июня 2017, четверг. 18:30. Хоккей

Ситуация в московском «Динамо» по-прежнему остаётся напряжённой и непонятной. Игрокам и клубному персоналу уже на протяжении нескольких месяцев не выплачивают зарплату, и в это же время было создано новое юридическое лицо, от лица которого КХЛ приняла заявку на участие в следующем чемпионате. Загвоздка состоит в том, что хоккеисты отказываются подписывать с ним контракты, ожидая, когда старая организация погасит перед ними долги. Разумеется, этой ситуацией пользуются другие клубы, стараясь переманить к себе лидеров бело-голубых. Так, например, президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил об интересе «армейцев» к нескольким динамовцам. Представляем пятёрку игроков команды Воробьёва, которые могли бы пригодиться другим коллективам.

Юусо Хиетанен

Финский легионер на сегодняшний день – лидер защиты московского «Динамо». За те два сезона, что Хиетанен выступает в составе команды, он успел себя зарекомендовать надёжным оборонцем, отвечающим за работу не только на своём участке, но и способным в нужный момент подстраховать партнёра. Впрочем, финн полезен далеко не только сзади. В минувшем сезоне он стал третьим бомбардиром команды, забросив 12 шайб и отдав 18 передач. Способствовал этому розыгрыш большинства, в котором Хиетанен часто принимал участие. На сегодняшний день Юусо – один из сильнейших защитников-легионеров в КХЛ, который к тому же уже очень давно знаком с реалиями лиги – он играет здесь с 2011 года. Наверняка можно предположить, что, если ситуация в «Динамо» благополучно не разрешится, за него развернётся серьёзная борьба.

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Мэт Робинсон

Робинсон – ярко выраженный защитник атакующего плана. Он постоянно появляется при розыгрыше лишнего и почти всегда делает это с пользой для команды. К положительным сторонам канадца можно отнести хорошо поставленный бросок и видение поля. Доказательство этому – сезон-2015/16, когда Робинсон стал вторым бомбардиром команды. Прошедший чемпионат получился у него чуть менее ударным, но ниже своего уровня Мэт не опускался. Уже два года подряд он принимает участие в Матче звёзд, а также собирает титулы лучшему защитнику месяца в лиге. Защитник уже подал заявление в арбитраж КХЛ с просьбой о расторжении контракта в связи с невыплатой ему денег. В последнее время сообщается, что в случае удовлетворении просьбы игрока он может перейти в ЦСКА.

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Андрей Кутейкин

Опытный защитник пришёл в «Динамо» по ходу прошлой «регулярки» из омского «Авангарда» вместо Александра Осипова, и в новой команде ему довольно быстро удалось прижиться. Андрей стал одним из ведущих защитников бело-голубых. Впрочем, самое яркое воспоминание о его игре в прошедшем сезоне относится к плей-офф, когда он дважды поразил ворота СКА бросками с центра поля, за что получил прозвище Кутинатор.

Яков Рылов

Наряду с Ерёменко Рылов является единственным игроком в составе «Динамо», который брал золото чемпионата России в 2005 году. В то время Яков ещё только начинал свой путь во взрослом хоккее, а перед началом прошлого сезона он вернулся в команду уже сложившимся мастером. Рылов сыграл чемпионат на своём привычном уровне, но и этого может хватить для возникновения интереса к нему. Вполне логичным может выглядеть возвращение в ЦСКА, который по ходу минувшего сезона расстался с несколькими ведущими игроками обороны.

Максим Карпов

Воспитанник челябинского «Мечела» появился в «Динамо» перед началом сезона-2013/14. Максим – один из ведущих людей в нападении бело-голубых, к сильным чертам которого относятся хорошая скорость и техника владения шайбой. За время игры в столичном клубе он стал часто вызываться в сборную России на матчи Евротура. В недавнем плей-офф Максим стал игроком, который чаще других забивал победные голы. На счету челябинца три победные шайбы, и все они были заброшены в овертаймах. Удачными для Карпова стали первый и четвёртый матчи в серии с нижегородским «Торпедо», а также первая игра в четвертьфинальном противостоянии со СКА.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Москва Андрей Кутейкин Максим Карпов Мэт Робинсон Юусо Хиетанен Яков Рылов
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