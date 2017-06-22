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Хоккей. Итоги дня. 22 июня 2017 года
Фото: Reuters
Текст: Владислав Уткин

Эберле уже в «Айлендерс»! В НХЛ начались громкие обмены

Сергей Бобровский во второй раз стал лучшим вратарём НХЛ, «Вегас» совершает первые обмены, а КХЛ обеспокоена ситуацией в «Динамо».
22 июня 2017, четверг. 22:15. Хоккей

Сергей Бобровский выиграл «Везина Трофи»

Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский стал лучшим вратарём прошедшего чемпионата НХЛ. Награда нашла своего героя на церемонии вручения призов по итогам сезона, которая прошла в Лас-Вегасе. В голосовании Сергей получил 25 первых мест, а ближайший преследователь Брейден Холтби – лишь 4. Бобровский – шестой голкипер с 1982 года, кто выиграл «Везину» более одного раза. Сам голкипер в эфире Sportsnet рассказал о своих впечатлениях после завоевания трофея.

«Это была особая ночь для меня. В НХЛ очень много великолепных вратарей, легко можно номинировать ещё человек пять, и этому никто не будет удивляться. Именно поэтому эта победа мне очень приятна. Я не слишком много думал о «Везине», хотя, конечно, это многое значит. Особенно потому что за вратарский приз голосуют генеральные менеджеры, именно они выбирают лучшего», — сказал Бобровский.
Сергей уже становился лучшим вратарём по итогам сезона в НХЛ. Произошло это в 2013 году.

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КХЛ рассчитывает на разрешение острых вопросов в ситуации с «Динамо»

КХЛ выступила с комментариями по ситуации в московском «Динамо».

«Лига крайне заинтересована не только в сохранении бренда ХК «Динамо» (Москва) и участии команды в чемпионате КХЛ, но и в том, чтобы клуб с богатой историей, многократный чемпион страны, двукратный обладатель кубка Гагарина, отметивший в прошлом году 70-летие, развивался, был конкурентоспособным и участвовал в борьбе за самые высокие места. Мы должны дорожить клубами, стоявшими у истоков нашего хоккея, давшими ему немало великих игроков и тренеров, имеющими огромное количество болельщиков по всей стране.

Есть полная уверенность в том, что клубу удастся решить все проблемы и достойно выступить в сезоне-2017/18. Московское «Динамо» включено в число участников чемпионата. При этом взаимоотношения между ВФСО «Динамо», подавшим документы на участие команды в чемпионате, и АНО «ОХК «Динамо» являются исключительно внутренним делом сторон.

Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский стал лучшим вратарём прошедшего чемпионата НХЛ. Награда нашла своего героя на церемонии вручения призов по итогам сезона, которая прошла в Лас-Вегасе.

Вместе с тем не может не вызывать крайней озабоченности вопрос о соблюдении контрактных обязательств АНО «ОХК «Динамо» перед игроками и сотрудниками команды. КХЛ находится в постоянном контакте с ВФСО «Динамо» и Федерацией хоккея России, идёт совместный поиск путей решения проблем. В основную команду ХК «Динамо» перейдёт тренерский штаб и большинство персонала команды. От руководства клуба получено заверение, что хоккейная школа, интернат и молодёжная команда будут практически полностью переведены в структуру ООО «ХК «Динамо». КХЛ рассчитывает, что совместными усилиями ВФСО «Динамо», КХЛ и ФХР все острые вопросы будут решены", — говорится в заявлении лиги.

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«Вегас» отдал Ван Римсдайка в «Каролину»

«Каролина Харрикейнз» выменял у нового клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» защитника Тревора ван Римсдайка и выбор в седьмом раунде драфта-2018 на выбор во втором раунде драфта-2017, информирует официальный сайт «ураганов».

25-летний ван Римсдайк в прошедшем чемпионате выступал за «Чикаго Блэкхоукс» и набрал 16 (5+11) очков. Хоккеист перешёл в «Вегас» в рамках процедуры драфта расширения.

«Состав „Каролины“ испытывает потребность в таком защитнике, как ван Римсдайк. Он уже побеждал в „Чикаго“ и теперь может помочь начать выигрывать нам», — прокомментировал переход генеральный менеджер «Каролины» Рон Фрэнсис.

«Эдмонтон» обменял Эберле в «Нью-Йорк Айлендерс»

Руководство «Эдмонтон Ойлерз» приняло решение обменять нападающего Джордана Эберле в «Нью-Йорк Айлендерс». Взамен «нефтяники» получили Райана Строума, сообщает официальный клубный «твиттер».
27-летний Эберле в прошедшем регулярном чемпионате сыграл в 82 встречах, записав на свой счёт 51 (20+31) очко при показателе полезности "+3" и 16 минутах штрафного времени.

23-летний Строум в чемпионате-2016/17 принял участие в 69 матчах, сумев отметиться 30 (13+17) результативными баллами при показателе полезности "-8".

КХЛ: Есть полная уверенность в том, что «Динамо» удастся решить все проблемы и достойно выступить в сезоне-2017/18.

Петр Будай подписал новый контракт с «Тампой»

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал новый контракт с вратарём Петером Будаем, сообщает официальный сайт команды. Новое соглашение рассчитано на два сезона.

34-летний словацкий голкипер перешёл в «Тампу» из «Лос-Анджелес Кингз» в прошедшем сезоне в обмен на вратаря Бена Бишопа и провёл за флоридскую команду семь матчей, в которых одержал четыре победы. Ранее он также выступал за «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш». За свою карьеру он сыграл в НХЛ 357 матчей, одержав 155 побед с процентом отражённых бросков 90,5 и коэффициентом надёжности 2,67.

Прощание с Сергеем Мыльниковым состоится 24 июня

Местом прощания с олимпийским чемпионом 1988 года и первым русским голкипером в НХЛ Сергеем Мыльниковым станет Троекуровское кладбище. Траурная церемония состоится 24 июня, и начнётся она в 11:00 по московскому времени в ритуальном зале. На том же кладбище состоятся сами похороны.

Сергей Александрович родился в Челябинске и почти всю карьеру провёл в «Тракторе». Дважды становился чемпионом мира среди молодёжи и трижды – среди национальных сборных, а в 1988 году выиграл и олимпийское золото. Сергей Мыльников навсегда вошёл в историю как самый первый советский вратарь в НХЛ — в сезоне-1989/90 он выступал за «Квебек Нордикс».

По окончании игровой карьеры Сергей Александрович трудился тренером в Швеции, затем в «Ладе», «Крыльях Советов», «Северстали», «Витязе» и «Автомобилисте».

Умер первый советский вратарь в НХЛ Сергей Мыльников
На 59-м году жизни ушёл из жизни победитель Олимпиады-1988 в Калгари голкипер Сергей Мыльников.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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