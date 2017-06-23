Неизвестный гигант Костин и фаворит Патрик. 5 вопросов драфта новичков НХЛ

Не успели болельщики как следует обсудить драфт расширения, как на носу ещё одна забава – традиционный ежегодный драфт новичков НХЛ, на который мечтают попасть всё молодые хоккеисты мира. Вновь всё внимание будет приковано к Джорджу Макфи и его «Вегасу», скопившему целую коллекцию разнообразных драфт-пиков. Однако предстоящая ярмарка молодых талантов должна дать и ответы на многие другие вопросы, среди которых есть и те, которые касаются россиян.

1. Нолан или Нико?

Главная особенность нынешнего драфта новичков — отсутствие ярко выраженного фаворита. За право получить престижный первый выбор конкурируют двое нападающих: канадец Нолан Патрик, выдавший великолепный сезон год назад за клуб Западной лиги «Брэндон» (102 очка в 72 матчах «регулярки» и 30 очков в плей-офф), и швейцарец Нико Хишир, ярко сыгравший за сборную на разных уровнях и уверенно проведший клубный чемпионат в лиге Квебека (86 очков в 57 матчах). Из шести существующих вариантов рейтинга новичков у Хишира лишь два первых места – выше канадца его поставили только известный аналитик TSN Боб Маккензи и портал Hockey Prospect, но Патрик не выглядит абсолютным фаворитом в этой борьбе.

«В отличие от драфтов, где выбирали Мэттьюса и Лайне или Макдэвида и Айкела, есть реальное ощущение, что Хишир опередил Патрика. Все симуляции драфта кажутся неубедительными. Кого выбирать, похоже, не знают и сами генеральные менеджеры. Босс «Дэвилз» Рэй Шеро открыто заявил о возможном обмене своего первого драфт-пика», — отметил обозреватель Sportsnet Люк Фокс.

2. Кто выберет Клима Костина?

Главным российским новичком на драфте должен стать 18-летний правый крайний московского «Динамо» Клим Костин. В рейтинге скаутского бюро НХЛ он идёт под первым номером среди полевых хоккеистов, выступающих в Европе, а в остальных версиях рейтинга, где нет разделения на географические зоны, позиция Костина колеблется от 14-го до 21-го места.



Костин вполне может стать главной сенсацией предстоящего драфта. Авторитетный журнал The Hockey News окрестил российского нападающего «великой загадкой», отметив его энергетику, незаурядные габариты, солидный бросок и умение держать шайбу. «У Клима великолепный талант в плане физики, в этом он на уровне элитных новичков. Хорошо укрывает шайбу, его бомбардирские качества стали лучше. Он напоминает мне Валерия Ничушкина», — сказал в интервью журналу один из скаутов.

Драфт новичков НХЛ



«Юнайтед-Центр», Чикаго.



Первый раунд – 2:00 мск, 24 июня.



2 – 7 раунды – 17:00 мск, 24 июня.

В прошлом сезоне Костин был выбран первым на импорт-драфте в CHL, но решил остаться дома и не подписывать контракт с клубом Западной лиги. Это дало возможность форварду получить некоторый опыт игры на взрослом профессиональном уровне (8 матчей в КХЛ, 9 – в ВХЛ), но хороший сезон был испорчен травмой плеча и последовавшей за ней операцией.

«Это было очень сложно. Я усердно работал, чтобы вернуться в форму. Сейчас я готов на сто процентов и хочу играть в НХЛ в следующем сезоне. Очень хочется стать первым, кто заиграет в НХЛ из нынешнего драфта», — отметил Костин. Не исключено, что кто-то из генеральных менеджеров мог бы пойти на определённый риск и «утащить» Клима в первой десятке, но неразбериха в нынешнем «Динамо» со статусом заключённых контрактов может повлиять на итоговый выбор не в самую благоприятную сторону.

3. Где вратари?

Драфт-2017 рискует стать одним из самых неблагоприятных для стражей ворот: во многих версиях рейтингов голкиперы отсутствуют среди кандидатов для первого раунда. В прошлом году лучший вратарь Картер Харт был выбран под общим 48-м номером, два года назад Илья Самсонов ушёл в «Вашингтона» под номером 22. Нынче главным фаворитом вратарского рынка считается обладатель Мемориального кубка Майкл Дипьетро, который должен опередить своего главного конкурента – голкипера Бостонского университета Джейка Оттингера. В первом раунде обоих стражей ворот наверняка не будет, но в начале второго раунда их должны выбрать.

Очередность выбора команд:



1. «Нью-Джерси». 2. «Филадельфия». 3. «Даллас». 4. «Колорадо». 5. «Ванкувер». 6. «Вегас». 7. «Аризона». 8. «Баффало». 9. «Детройт». 10. «Флорида». 11. «Лос-Анджелес». 12. «Каролина». 13. «Вегас» (от «Виннипега»). 14. «Тампа-Бэй». 15. «Вегас» (от «Айлендерс»). 16. «Калгари». 17. «Торонто». 18. «Бостон». 19. «Сан-Хосе». 20. «Сент-Луис». 21. «Рейнджерс». 22. «Эдмонтон». 23. «Аризона» (от «Миннесоты»). 24. «Виннипег» (от «Вегаса» и «Коламбуса»). 25. «Монреаль». 26. «Чикаго». 27. «Сент-Луис» (от «Вашингтона»). 28. «Оттава». 29. «Даллас» (от «Анахайма»). 30. «Нэшвилл». 31. «Питтсбург».

Из российских голкиперов стоит упомянуть Ивана Просветова, который в итоговом рейтинге скаутского бюро НХЛ занял 31-е место среди голкиперов, выступающих в Северной Америке. Шансы уроженца Москвы не очень велики – на драфте будут востребованы от 10 до 20 вратарей, но с его комбинацией габаритов, атлетизма и быстроты реакции у Ивана остаётся возможность произвести впечатление на энхаэловских боссов.

4. Сколько первых раундов будет продано?

Рассчитывать на то, что изначальная очерёдность выбора команд останется неизменной: нынешний драфт не так богат талантами, как это было год или два назад, и о стремлении обменять свой высокий выбор на достойную компенсацию уже говорили многие. Один из них – генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл, который должен выбирать третьим, и который хочет забрать у «Вегаса» защитника Марка Мето. Нужен ли «Голден Найтс» очередной драфт-пик в первом раунде, понять трудно, поскольку у «рыцарей» и без того достаточно шансов набрать себе под крыло большое количество молодёжи.

Эберле уже в «Айлендерс»! В НХЛ начались громкие обмены Сергей Бобровский во второй раз стал лучшим вратарём НХЛ, «Вегас» совершает первые обмены, а КХЛ обеспокоена ситуацией в «Динамо».

5. Доживут ли Липанов и Попугаев до третьего раунда?

Российский десант на нынешнем драфте вряд ли будет обширным. Чаще других в предварительных прогнозах встречаются фамилия капитана юниорской сборной России Алексея Липанова, который прошлый сезон провёл в молодёжном ХК МВД и «Динамо Балашихе» из ВХЛ. Разброс в рейтингах у Липанова просто огромный: от 22-го места от аналитика TSN Крейга Баттона до 85-й строчки по версии McKeen’s Hockey. На перспективы Липанова могут повлиять те же динамовские проблемы, но Алексей неплохо проявил себя на предварительных тестах на физическую готовность. «Липанов напоминает молодого Игоря Ларионова. Плеймейкер, хорошо чувствующий игру, хороший товарищ по команде. Часто играет на партнёров, делает отменные передачи», — сказал один из скаутов.

Итоговый рейтинг новичков от международного скаутского агентства ISS:



1. н. Нолан Патрик. 2. н. Нико Хишир. 3. н. Гейб Виларди. 4. з. Миро Хейсканен. 5. н. Оуэн Типпетт. 6. н. Коди Гласс. 7. н. Кейси Миттельштадт. 8. з. Тимоти Лельегрен. з. Кейл Макар. 10. н. Майкл Расмуссен. 11. н. Ник Сузуки. 12. з. Кэллэн Фут. 13. н. Мартин Некаш. 14. з. Юусо Валимяки. 15. н. Райан Пёлинг. 16. н. 1. н. Нолан Патрик. 2. н. Нико Хишир. 3. н. Гейб Виларди. 4. з. Миро Хейсканен. 5. н. Оуэн Типпетт. 6. н. Коди Гласс. 7. н. Кейси Миттельштадт. 8. з. Тимоти Лельегрен. з. Кейл Макар. 10. н. Майкл Расмуссен. 11. н. Ник Сузуки. 12. з. Кэллэн Фут. 13. н. Мартин Некаш. 14. з. Юусо Валимяки. 15. н. Райан Пёлинг. 16. н. Клим Костин . 17. н. Эли Толванен. 18. з. Николя Хог. 19. н. Кристиан Весалайнен. 20. н. Элиас Петтерсон. 21. н. Роберт Томас. 22. н. Айзек Рэтклифф. 23. н. Джошуа Норрис. 24. н. Коул Линд. 25. н. Лиас Андерсон. 26. н. Кайлер Ямамото. 27. н. Шейн Бауэрс. 28. н. Конор Тимминс. 29. з. Генри Йокихарью. 30. н. Максим Комтуа. 31. н. Джарет Андерсон-Долан.

Примерно в схожей ситуации находится и нападающий Никита Попугаев, который в разных рейтингах то поднимается на неплохую 43-ю позицию, то опускается на 79-ю. Попугаев был лучшим на тестах в ручном силомере, а обойти Липанова ему может помочь тот факт, что Никита на протяжении двух сезонов неплохо выступает в молодёжной Западной хоккейной лиге.