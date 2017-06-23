Флёри, Нил и ещё три главных приобретения «Вегаса»

Главной звездой и лицом новой команды из Лас-Вегаса, безусловно, станет опытнейший голкипер Марк-Андре Флёри. В 2003 году этот вратарь был выбран под общим первым номером драфта юниоров «Питтсбургом», а уже спустя два года Флёри стал первым номером в воротах «пингвинов».



Цветочек никогда не блистал статистикой, в НХЛ его коэффициент пропущенных за игру шайб ни разу не опускался ниже двух в среднем за игру, но Флёри за долгие годы карьеры приучил к тому, что в решающие моменты на него можно положиться.

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Марк-Андре вместе с «Питтсбургом» выиграл три Кубка Стэнли, стал любимцем болельщиков и одноклубников, но сейчас, кажется, настало лучшее время для прощания. Флёри проиграл конкуренцию в воротах «пингвинов» Мэттью Мюррею, а в «Вегасе» голкипера ждёт новый вызов, который может перезагрузить карьеру нестарого ещё вратаря.

В «Вегасе» Флёри ждёт новый вызов, который может перезагрузить карьеру нестарого ещё вратаря.

Жёсткий российский защитник должен стать лидером обороны «рыцарей» с самого начала становления команды. Емелин провёл в Монреале шесть лет, и за это время полюбился местной публике за свою самоотверженную игру и зубодробительные силовые приёмы.

Правда, действия Алексея не всегда вызывали понимания у соперников, судей или североамериканских хоккейных экспертов, которые позволяли себе сомневаться в адекватности россиянина, но у воспитанника жёсткой тольяттинской старой школы просто не могло сложиться другого игрового стиля.



Вряд ли «Монреаль» с лёгким сердцем расстался с Емелиным, но у Алексея достаточно тяжёлый контракт для хоккеиста, не набирающего и двадцати очков в сезоне, и «Хэбс», очевидно, решили потратить эти деньги на другие цели. В «Вегасе», по признанию россиянина, на него весьма рассчитывают, и если Емелин сможет играть чуть подисциплинированнее, то станет ведущим защитником новичка из Лас-Вегаса.

Если Емелин сможет играть чуть подисциплинированнее, то станет ведущим защитником новичка из Лас-Вегаса.

Марк Мето

В начале пути «Вегасу» не помешают опытные хоккеисты, и одним из таких станет 32-х летний экс-защитник «Оттавы» Марк Мето. За плечами этого игрока 11 сезонов в НХЛ, и за всё время Мето практически не уходил в минус по показателю полезности.

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В прошедшем регулярном чемпионате Марк не забросил ни одной шайбы, но плей-офф стал одним из лучших отрезков в карьере Мето. Громадный опыт и умение сыграть надёжно у своих ворот делают канадца одним из самых полезных и важных приобретений нового клуба НХЛ.

Джеймс Нил

На данный момент бывший форвард «Нэшвилла» является главной надеждой в атаке для «Голден Найтс». «Предаторз» не хотели упускать Нила, но жёсткие правила защиты игроков и несговорчивость менеджера «Вегаса» вынудили «Нэшвилл» отказаться от сохранения форварда.

Лучшим временем в НХЛ для Нила стал сезон-2011/12, когда Джеймс наколотил в «регулярке» 81 (40 + 41) очко за «Питтсбург». Этот результат форвард не смог повторить ни в составе «пингвинов», ни после перехода в «Нэшвилл», однако репутация забивного и острого нападающего сохранилась за Нилом.



Если состав «Вегаса» после открытия рынка свободных агентов не прирастёт новыми звёздными игроками, то гипотетическая связка Нил – Шипачёв может стать главной ударной силой «рыцарей» в их первом сезоне.

Гипотетическая связка Нил – Шипачёв может стать главной ударной силой «рыцарей» в их первом сезоне.

Джонатан Маршессо

Ещё год назад приобретение этого нападающего вряд ли можно было назвать сколько-нибудь серьёзным усилением состава, но сейчас Маршессо переезжает в Лас-Вегас в ранге лучшего снайпера «Флориды» образца прошлого сезона. Джонатан забросил 30 шайб за «пантер», обойдя по этому показателю и Баркова, и Трочека, и Ягра. При этом Маршессо, как вы догадались, не попал в списки защиты своей команды, и теперь форвард едет в «Вегас» доказывать, что результат прошлого сезона не был случайностью.

Набрали по объявлению. «Вегас» — команда уровня АХЛ? Без Радулова, без Ватанена, без Куликова, Стаала или Грабнера, но – с Флёри, Нилом и целой корзиной драфт-пиков. Таким был выбор «Вегаса».

Это будет весьма трудной задачей для Джонатана, ведь подтверждать приобретённый статус снайпера придётся в новой команде, но с другой стороны – «Вегас» пока испытывает дефицит забивных форвардов, поэтому Маршессо может получить невиданный прежде кредит доверия, увеличенный «айс-тайм» и больше шансов при игре в большинстве.