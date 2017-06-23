Allowed methods: GET
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Лев Лукин

Флёри, Нил и ещё три главных приобретения «Вегаса»

Новый клуб НХЛ из Лас-Вегаса выбрал игроков на драфте расширения. Называем лучшие приобретения «рыцарей».
23 июня 2017, пятница. 12:24. Хоккей

Марк-Андре Флёри

Главной звездой и лицом новой команды из Лас-Вегаса, безусловно, станет опытнейший голкипер Марк-Андре Флёри. В 2003 году этот вратарь был выбран под общим первым номером драфта юниоров «Питтсбургом», а уже спустя два года Флёри стал первым номером в воротах «пингвинов».

Цветочек никогда не блистал статистикой, в НХЛ его коэффициент пропущенных за игру шайб ни разу не опускался ниже двух в среднем за игру, но Флёри за долгие годы карьеры приучил к тому, что в решающие моменты на него можно положиться.

«Выкраду вместе с забором». Слухи о том, как «Вегас» набирает команду
Генменеджер «Вегаса» Джордж Макфи разбушевался не на шутку – многие клубы НХЛ с трудом спасаются от кражи своих игроков новой командой.

Марк-Андре вместе с «Питтсбургом» выиграл три Кубка Стэнли, стал любимцем болельщиков и одноклубников, но сейчас, кажется, настало лучшее время для прощания. Флёри проиграл конкуренцию в воротах «пингвинов» Мэттью Мюррею, а в «Вегасе» голкипера ждёт новый вызов, который может перезагрузить карьеру нестарого ещё вратаря.

В «Вегасе» Флёри ждёт новый вызов, который может перезагрузить карьеру нестарого ещё вратаря.

Алексей Емелин

Жёсткий российский защитник должен стать лидером обороны «рыцарей» с самого начала становления команды. Емелин провёл в Монреале шесть лет, и за это время полюбился местной публике за свою самоотверженную игру и зубодробительные силовые приёмы.

Правда, действия Алексея не всегда вызывали понимания у соперников, судей или североамериканских хоккейных экспертов, которые позволяли себе сомневаться в адекватности россиянина, но у воспитанника жёсткой тольяттинской старой школы просто не могло сложиться другого игрового стиля.

Вряд ли «Монреаль» с лёгким сердцем расстался с Емелиным, но у Алексея достаточно тяжёлый контракт для хоккеиста, не набирающего и двадцати очков в сезоне, и «Хэбс», очевидно, решили потратить эти деньги на другие цели. В «Вегасе», по признанию россиянина, на него весьма рассчитывают, и если Емелин сможет играть чуть подисциплинированнее, то станет ведущим защитником новичка из Лас-Вегаса.

Если Емелин сможет играть чуть подисциплинированнее, то станет ведущим защитником новичка из Лас-Вегаса.

Марк Мето

В начале пути «Вегасу» не помешают опытные хоккеисты, и одним из таких станет 32-х летний экс-защитник «Оттавы» Марк Мето. За плечами этого игрока 11 сезонов в НХЛ, и за всё время Мето практически не уходил в минус по показателю полезности.

Гусев и Емелин — в «Вегасе», Бобровский взял вторую «Везину»! Как это было
«Вегас» выбрал на драфте расширения Алексея Емелина и выменял Никиту Гусева, а Сергей Бобровский получил вторую «Везину» — в нашем онлайне.

В прошедшем регулярном чемпионате Марк не забросил ни одной шайбы, но плей-офф стал одним из лучших отрезков в карьере Мето. Громадный опыт и умение сыграть надёжно у своих ворот делают канадца одним из самых полезных и важных приобретений нового клуба НХЛ.

Джеймс Нил

На данный момент бывший форвард «Нэшвилла» является главной надеждой в атаке для «Голден Найтс». «Предаторз» не хотели упускать Нила, но жёсткие правила защиты игроков и несговорчивость менеджера «Вегаса» вынудили «Нэшвилл» отказаться от сохранения форварда.

Лучшим временем в НХЛ для Нила стал сезон-2011/12, когда Джеймс наколотил в «регулярке» 81 (40 + 41) очко за «Питтсбург». Этот результат форвард не смог повторить ни в составе «пингвинов», ни после перехода в «Нэшвилл», однако репутация забивного и острого нападающего сохранилась за Нилом.

Если состав «Вегаса» после открытия рынка свободных агентов не прирастёт новыми звёздными игроками, то гипотетическая связка Нил – Шипачёв может стать главной ударной силой «рыцарей» в их первом сезоне.

Гипотетическая связка Нил – Шипачёв может стать главной ударной силой «рыцарей» в их первом сезоне.

Джонатан Маршессо

Ещё год назад приобретение этого нападающего вряд ли можно было назвать сколько-нибудь серьёзным усилением состава, но сейчас Маршессо переезжает в Лас-Вегас в ранге лучшего снайпера «Флориды» образца прошлого сезона. Джонатан забросил 30 шайб за «пантер», обойдя по этому показателю и Баркова, и Трочека, и Ягра. При этом Маршессо, как вы догадались, не попал в списки защиты своей команды, и теперь форвард едет в «Вегас» доказывать, что результат прошлого сезона не был случайностью.

Набрали по объявлению. «Вегас» — команда уровня АХЛ?
Без Радулова, без Ватанена, без Куликова, Стаала или Грабнера, но – с Флёри, Нилом и целой корзиной драфт-пиков. Таким был выбор «Вегаса».

Это будет весьма трудной задачей для Джонатана, ведь подтверждать приобретённый статус снайпера придётся в новой команде, но с другой стороны – «Вегас» пока испытывает дефицит забивных форвардов, поэтому Маршессо может получить невиданный прежде кредит доверия, увеличенный «айс-тайм» и больше шансов при игре в большинстве.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Алексей Емелин Вегас Голден Найтс Марк-Андре Флёри
Новости. Хоккей
23 июня 2017, пятница
14:06 Что вам не понравилось в проекте нового календаря КХЛ
13:23 Источник: «Вегас» не хочет обменивать защитников Шмидта и Теодора
13:17 А. Медведев: права на Кузнецова в СКА — не слухи, идёт работа в этом направлении
13:06 Фастовский: КХЛ выбирала между спаренными играми и сериями до трёх побед
13:04 «Питтсбург» подписал новый контракт с защитником Руэделом
12:34 А. Медведев: 56 матчей — оптимальное решение, учитывающее интересы сборной
12:30 Журналист: «Аризона» может обратить внимание на тренера — чемпиона АХЛ Нельсона
12:11 НХЛ может ввести наказание малым штрафом за неудачный просмотр тренером офсайда
12:00 Вайсфельд — о календаре: нужно заказывать чартеры, а мы не знаем, куда полетим
11:56 Житник: «Везину» Бобровский завоевал по делу. Салливана снова прокатили
11:53 Генменеджер «Флориды»: в ближайшие пару дней собираюсь поговорить с агентом Ягра
11:51 Строум: в восторге от того, что присоединюсь к «Эдмонтону»
11:50 Гуськов: если у Гусева есть мечта сыграть в НХЛ, он воспользуется возможностью
11:39 Жуков: в декабре празднуем 70-летие «Трактора» и все матчи играем на выезде
11:22 Дэйли: больше не было переговоров по ОИ, дело закрыто
11:14 «Бостон» может выменять у «Миннесоты» Поминвилля, отдав взамен Белески
11:01 Нападающий Аркалов стал игроком «Нефтехимика»
10:46 Стал известен план предсезонной подготовки «Северстали»
10:38 Разин: Бобровский оказался в числе выдающихся фигур НХЛ и без кубка Стэнли
10:26 «Северсталь» объявила о переходе защитников Корнеева и Калашникова
10:20 Брайан Бойл может перейти в «Вегас»
10:19 Скудра: считать, что Бобровский в одиночку вытащил «Коламбус», — преувеличение
09:56 Кобылянский: проект календаря КХЛ получился сбалансированным
09:54 «Торонто» может выменять защитника Шмидта у «Вегаса»
09:43 КХЛ презентует календарь 12 июля, каждая команда сыграет по 56 матчей
09:37 Эксперт TSN: поговаривают, что «Эдмонтон» предложит Макдэвиду 14 млн в год
09:26 Генменеджер «Эдмонтона»: обменяли Эберле, чтобы расчистить платёжку
09:20 Генменеджер «Айлендерс»: Эберле добавит команде лидерских качеств и опыта
09:08 Главный тренер Типпет покинул «Аризону», контракт расторгнут
00:50 Лебрюн: Радулов хотел от «Монреаля» контракт на шесть лет с зарплатой $ 7 млн
00:38 «Нэшвилл» хочет выменять Дюшейна, «Нью-Джерси» — Гальченюка
00:16 НХЛ опубликовала календарь на сезон-2017/18, игры в Европе пройдут в ноябре
22 июня 2017, четверг
23:40 Кросби: в лице Нила у «Вегаса» появился человек, забивающий по 30 голов за сезон
23:07 Генеральный менеджер «Монреаля» не исключил возможного обмена прав на Радулова
22:51 «Флорида» хочет обменять защитника Демерса
22:31 Эберле: Таварес — игрок поколения, рад, что буду играть с ним
21:59 Грабовский: Нью-Йорк несколько утомил, да и шансов заиграть в «Вегасе» больше
21:40 Боумэн: пока рано говорить, как «Чикаго» будет реагировать на ситуацию с Госсой
21:12 «Питтсбург» предложил Сергею Гончару новый контракт на три сезона
20:51 В тренерский штаб «Лос-Анджелеса» вошёл Дон Нахбаур
20:21 «Монреаль» выменял у «Вегаса» защитника Дэвида Шлемко
19:59 «Тампа-Бэй» подписала новый контракт с голкипером Будаем
19:59 «Каролина» выменяла у «Вегаса» защитника Ван Римсдайка в обмен на выбор драфта
19:37 «Эдмонтон» обменял форварда Эберле в «Айлендерс», взамен получив Райана Строума
19:37 «Питтсбург» подписал контракт новичка с форвардом Тиффельсом
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кого вы считаете лучшим российским вратарём в истории НХЛ?
Архив →
Allowed methods: GET