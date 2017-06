Макдэвид – первый после Кросби. Кому ещё могут дать контракт на $ 14 млн?

В 2015 году «Эдмонтон» под общим первым номером задрафтовал Коннора Макдэвида – все знали о его таланте, потенциале, но никто и представить не мог, что уже во второй сезон в НХЛ он наберёт 100 (30+70) очков, станет капитаном «нефтяников», будет главным лицом хоккейного симулятора «NHL 18», и самое важное — спустя 10 лет он выведет свой «Эдмонтон» в плей-офф.

Звание самого молодого капитана в НХЛ и 100 очков в сезоне-2016/17

До 2016 года самым молодым капитаном в истории НХЛ являлся нападающий «Колорадо» — Габриэль Ландеског. В начале сезона-2016/17 руководство «Эдмонтона» объявило список ассистентов и капитана. Так Макдэвид стал самым молодым обладателем капитанской нашивки в НХЛ.

Травма в сезоне-2015/16 не позволила Коннору полностью отыграть сезон и выиграть «Колдер Трофи». За 45 игр Макдэвид набрал 48 (16+32) очков. После победы на чемпионате мира в 2016 году Коннор стал самым молодым победителем не только юниорского и молодёжного, но и взрослого первенства планеты. Его сравнивали с Гретцки и Кросби, на него возлагались надежды: тренерского штаба, менеджмента и болельщиков «Эдмонтона». «Нефтяникам» нужен был игрок способный привести команду к победам.

Возвращение «Эдмонтона» в плей-офф

До сезона-2016/17 «Ойлерз» не выходили в плей-офф на протяжении 10 лет. Пришедший в 2015 году на пост генерального менеджера Питер Чиарелли принял на себя тяжкое бремя команды, если не брать в расчёт, что «Эдмонтон» находился в нижней части таблицы не первый сезон. Клубу не хватало защитников, и были проблемные игроки, от которых нужно было избавляться. Так Якупов отправился к «блюзменам», а Холл в обмен на защитника Ларссона отправился в «Нью-Джерси». Клуб полностью готовился к приезду Макдэвида, впереди были большие ожидания и надежды, да и в довесок перед сезоном-2016/17 «Эдмонтон» подписал контракт с Миланом Лучичем. Команда была готова бороться за высокие места и выход в плей-офф.

Так и случилось — вся игра «нефтяников» строилась вокруг Макдэвида, а сам капитан вёл за собой команду и в самых сложных ситуациях показывал фантастическую игру на протяжении всего сезона. Именно он вывел «Эдмонтон» в плей-офф. Канаде нужен был the next one, и она его получила. Ни у кого не было сомнений, что перед нами не только лидер «Эдмонтона», но и главная звезда Канады — первый после Кросби.

Три награды в одном сезоне

Коннор в один момент своим трудом и невероятным талантом покорил сердца всего мира. На сезон-2016/17 он выходил лидером команды и на протяжении каждого матча вёл за собой своих партнёров. Невероятная игра в «регулярке» и 100 (30+70) очков при показателе полезности «+27» сняли все вопросы о том, кому отдадут «Харт Трофи», ведь у другого претендента – Сидни Кросби — в партнёрах был Евгений Малкин, а у Бобровского была крепкая защита.

Сейчас мы видим новый «Эдмонтон», перестройка коллектива шедшая долгие годы начала давать свои плоды, и заслуга лежит на плечах Коннора и генерального менеджера Чиарелли.



Макдэвид заслуженно получил «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». На церемонии вручения наград, которая прошла 21 июня в Лас-Вегасе, был невероятно символичный момент — «Харт Трофи» вышел вручать четырёхкратный обладатель кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз», бессменный капитан и легенда мирового хоккея Уйэн Гретцки. Вручение приза выглядело как передача некой частички истории и напутствие от одного легендарного капитана другому.



«Поговаривают, что «Эдмонтон» предложит Макдэвиду контракт с зарплатой 14 млн долларов в год», – рассказал эксперт TSN Даррен Дрегер.

Срок действия контракта новичка Макдэвида с «Ойлерз» истекает по окончании предстоящего сезона. Отметим, что ни один хоккеист в лиге не получает такой зарплаты.