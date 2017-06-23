Тест. Как хорошо ты знаешь первых номеров драфта НХЛ?

Чикаго примет очередной драфт НХЛ, где может случиться одна сенсация. Время проверить свои знания о первых номерах.

В этом году 55-й ежегодный драфт молодых игроков Национальной хоккейной лиги примет Чикаго. По традиции в ночь с пятницы на субботу мск нас ждёт церемония первого раунда, а оставшиеся шесть пройдут в субботу. Впервые в драфте примет участие 31 команда, новичком стал клуб «Вегас Голден Найтс». Кроме того, впервые под общим первым номером может быть выбран швейцарский хоккеист – Нико Хишир. Помешать ему может только канадец Патрик Нолан. Мы же предлагаем вам проверить свои знания о первых номерах драфта НХЛ и интересных фактах, связанных с ними.

Пройти тест вы можете также, перейдя по ссылке.